Lava Bold N2 Pro: ଦାମ ଶସ୍ତା, ମିଳିବ ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ

120Hz ଡିସପ୍ଲେ 128GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ କ୍ଲିନ୍ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 15 ସହିତ ଏବେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଅଭିଜ୍ଞତା ହେବ ଆହୁରି ମଜାଦାର । ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଫ୍ଲିପ୍‌କାର୍ଟରେ ପାଇପାରିବେ ଗ୍ରାହକ ।

Lava Launches New Budget Smartphone
ଲାଭାର ନୂଆ ବଜେଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଲଞ୍ଚ୍ (Image Credit: Lava)
By ETV Bharat Tech Team

Published : March 31, 2026 at 4:22 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ର୍ନିମାତା କମ୍ପାନୀ Lava ଆଜି (ମଙ୍ଗଳବାର) ଏକ ନୂଆ ଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ନାମ Lava Bold N2 Pro । ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ଭର୍ସନ 15 ଏବଂ Unisoc ପ୍ରୋସେସର ସହ ଆସୁଛି ଏହି ଫୋନ । ଏହା ସହିତ ଦମ୍‌ଦାର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ 18wର ୟୁଏସବି ଟାଇପ୍‌ ସି ସହିତ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏହି ଫୋନ ।

Lava Bold N2 Proର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍‌ ଓ ଫିଚର୍ସ:

ଲାଭାର ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.75 ଇଞ୍ଚର ଏକ HD+ LCD ଡିସ୍‌ପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେଶ ରେଟ୍‌କୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ପରଫମାନ୍ସ ପାଇଁ Unisoc T7250 ଚିପ୍‌ସେଟ୍‌ର ପ୍ରୋସେସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ IP54 ରେଟିଙ୍ଗ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି । ଡୁଆଲ ସିମ୍‌ ସହିତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ଭର୍ସନ 15 ସହିତ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ ଭର୍ସନ 16କୁ ଅପଡେଟ୍‌ ଏବଂ ଆଗାମୀ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ।

କ୍ୟାମେରା କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଫଟୋ ଏବଂ ଭିଡିଓ କ୍ୟାପ୍‌ଚର ପାଇଁ 50 ମେଗାପିକ୍ସେଲର ରିୟର କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ସେଲିଫି ପାଇଁ 8 ମେଗାପିକ୍ସେଲର କ୍ୟାମେରା ଦିଆଯାଇଛି । କନେକ୍ଟେଭିଟିରେ ୱାଇଫାଇ, 4G, ଏଲ୍‌ଟିଇ, ବ୍ଲୁଟୁଥ୍‌, ଏବଂ ଜିପିଏସ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି । 5000 mAhର ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ 18Wର ଚାର୍ଜର ଦେଉଛି କମ୍ପାନୀ ।

Lava Bold N2 Proର ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଉପଲବ୍ଧତା:

Lava Bold N2 Pro ଫୋନର ମୂଲ୍ୟକୁ ବହୁତ କମ୍ ଦାମ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଛି କମ୍ପାନୀ । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 7,999 ଟଙ୍କା ରଖିଛି କମ୍ପାନୀ । ଏହା ଛଡା ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଏପ୍ରିଲ 6ରେ ଫ୍ଲିପ୍‌କାର୍ଟରେ ବିକ୍ରୟ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯିବ ।

Lave Bold N2 Pro ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଦୁଇଟି କଲର୍‌ ଅପ୍‌ସନ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ସେ ଗୁଡିକ ଯଥାକ୍ରମେ ଅରୋରା ଗୋଲ୍ଡ(Aurora Gold) ଏବଂ ଏକ୍‌ଲିପ୍ସ ଗ୍ରେ(Eclipse Grey) ।

ଅନ୍ୟାନ ଫିଚର୍ସ:

ରାମ୍: 4GB LPDDR4X ସପୋର୍ଟ 4GB

ସିକ୍ୟୁରିଟି: ସାଇଡ୍‌ରେ ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସ୍କାନର ଏବଂ ଫେସ୍ ଅନଲକ୍

ଓଜନ: 201 ଗ୍ରାମ

4GB RAM + 128GB ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ

