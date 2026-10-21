ବଜେଟ୍ ରେଞ୍ଜରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା LAVAର ନୂଆ ବଜେଟ୍ ଫୋନ, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ
ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ LAVAର ଘରୋଇ ମାର୍କେଟ୍ରେ ନିଜର ପ୍ରିମିୟମ୍ 3D କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫୋନ୍ Lava Aura Curve ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯାହାର AnTuTu ସ୍କୋର 8 ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି।
Published : October 21, 2026 at 3:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମହଙ୍ଗା ମୋବାଇଲ୍ ଯୁଗରେ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ୟାଜେଟ୍ ଖୋଜୁଥିବା ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭା କମ୍ପାନୀ ଏକ ଚମତ୍କାର ଅପଡେଟ୍ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ତାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ନୂଆ Lava Aura Curveକୁ ଲିଷ୍ଟେଡ୍ କରିବା ସହ ଭାରତରେ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ୍ କରିଦେଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 23,999 ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ନୂଆ ମଡେଲ୍କୁ କୌଣସି ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ବଦଳରେ କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍ ଲାଭା ରିଟେଲର୍ସଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହି ଫୋନ୍ର ଲୁକ୍ କମ୍ପାନୀର ପୂର୍ବ ମଡେଲ୍ Lava Virat Curve ସହ ପ୍ରାୟ ସମାନ ରହିଛି ।
ବ୍ୟାକ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ମିନି ଡିସପ୍ଲେ ଏବଂ 3D କର୍ଭଡ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍:
ନୂଆ Lava Aura Curveର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଏହାର ବ୍ୟାକ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଛୋଟ 'ମିନି ଡିସପ୍ଲେ' । ଏହି ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜର୍ସ ଫୋନ୍ ଓଲଟା ରଖି ମଧ୍ୟ ଟାଇମ୍, ବ୍ୟାଟେରୀ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଏବଂ କଷ୍ଟମ୍ ମେସେଜ୍ ସହଜରେ ଦେଖିପାରିବେ । ଫୋନ୍ର ମେନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ 6.67 ଇଞ୍ଚର ଏକ Full HD+ 3D କର୍ଭଡ୍ ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯାହା 120Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 1100 ନିଟ୍ସର ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ସପୋର୍ଟ ସହ ଆସୁଛି ।
Dimensity 7100 ଚିପ୍ସେଟ୍ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ସଫ୍ଟୱେର୍:
ଫୋନ୍ର ପରଫରମାନ୍ସ ସେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 6nm ପ୍ରୋସେସ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ MediaTek Dimensity 7100 ଅକ୍ଟା-କୋର୍ ଚିପ୍ସେଟ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହାର AnTuTu ସ୍କୋର 8 ଲକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ୍ରେ 6GBର LPDDR5 RAM ଏବଂ 128GBର UFS 2.2 ଇଣ୍ଟରନାଲ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସଫ୍ଟୱେର୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ମୋବାଇଲ୍ ଆଧୁନିକ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ ସହ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ କମ୍ପାନୀ 2 ବର୍ଷର ମେଜର୍ ଓଏସ୍ (OS) ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 3ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇଛି ।
Sony IMX752 କ୍ୟାମେରା, ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ Vayu AI ଫିଚର୍ସ:
ଫୋନ୍ର କ୍ୟାମେରା ହାର୍ଡୱେରକୁ ଅତି ପ୍ରିମିୟମ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ରିୟର ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ରେ 50MPର ଡୁଆଲ୍ AI କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ Sony IMX752 ସେନ୍ସର ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ଏବଂ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ 13MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳୁଛି । ପାୱାର ବ୍ୟାକଅପ୍ ପାଇଁ ଏଥିରେ 45W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 6,000mAhର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ 660 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲାଇପାରିବ । ମଜଭୁତି ପାଇଁ ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ MIL-STD-810H ସର୍ଟିଫିକେସନ ଏବଂ IP64 ୱାଟର-ଡଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ରେଟିଂ ସହ ଆସୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ AI Circle Search, AI Call Summary ଏବଂ 80ଟି ଭାଷା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିବା 'AI Voice Translation' ଭଳି ସ୍ପେଶାଲ 'Vayu AI' ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଲୋଡ୍ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ Him Silver ଏବଂ Ambar Blue ଭଳି ଦୁଇଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ କଲର୍ ଅପ୍ସନରେ କିଣିବାକୁ ସୁବିଧା ପାଇବେ ।