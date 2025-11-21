ETV Bharat / technology

5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 50MP କ୍ୟାମେରା ସହ ଆସିଲା Lava Agni 4

ଲାଭା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Agni 4କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏଥିରେ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ 50MP କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

Lava Agni 4
Lava Agni 4 (Image Credit: Lava Mobiles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 21, 2025 at 1:47 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲାଭା ଭାରତରେ 'ଲାଭା ଅଗ୍ନି 4' ନାମରେ ଆଉ ଏକ ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ଗୁରୁବାର ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି । ଏହି ଡିଭାଇସ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଲାଭା ଅଗ୍ନି 3ର ସଫଳତା ପୂର୍ବକ ମଡେଲ୍‌ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହି ନୂତନ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଫୋନ ତୁଳନାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ 6.67-ଇଞ୍ଚ, 120Hz, ଫ୍ଲାଟ୍ AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ଆଦି ସାମିଲ ।

ଏହି ଡିଭାଇସରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲଏ ଫ୍ରେମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏହା ଶକ୍ତିଶାଳୀ MediaTek 8350 ଚିପସେଟ୍ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ । ଫୋନର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା...

Lava Agni 4: ଦାମ ଓ କେଉଁଠୁ କିଣିବେ ?

ଭାରତରେ ଲାଭା ଅଗ୍ନି 4ର ମୂଲ୍ୟ 8GB RAM ଏବଂ 256GB ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଏକମାତ୍ର ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ 22,999 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରୁଛି ଯେ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ, ଯାହାକି ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ କିମ୍ବା କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ଅଫର ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି: ଫ୍ୟାଣ୍ଟମ୍ ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ଲୁନାର୍ ମିଷ୍ଟ । ଏହାକୁ Amazon ମାଧ୍ୟମରେ 25 ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟାରୁ କିଣାଯାଇପାରିବ ।

Lava Agni 4: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଏହି ଫୋନର ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ଏହି ଲାଭା ଡିଭାଇସରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 6.67-ଇଞ୍ଚ ଫ୍ଲାଟ୍ AMOLED ଡିସ୍ପ୍ଲେ ରହିଛି । ଫୋନର ସ୍ଥାନୀୟ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ରାଇଟନେସ୍ 2400 ନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଡିଭାଇସଟି Android 15ରେ ଚାଲିଥାଏ । କମ୍ପାନୀ ଏହି ଫୋନ ପାଇଁ 3ଟି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଏବଂ 4 ବର୍ଷର ସୁରକ୍ଷା ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି କହିଛି ।

ଡିଭାଇସର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ 1.7 ମିମି ବେଜେଲ୍ ସହିତ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଆଲୟ ଫ୍ରେମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଲୁକ୍ ଦେଉଛି । ପଛ ଭାଗରେ ମ୍ୟାଟ୍ AG ଗ୍ଲାସ୍ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଫୋନରେ ଏକ ସୁପର-ଆଣ୍ଟି-ଡ୍ରପ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ ଫ୍ରେମ୍ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଡ୍ରପ୍ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣିଂ ଗରିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ସେହିପରି ଫୋନକୁ ଶକ୍ତି ଦେବା ଲାଗି ଏଥିରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ MediaTek 8350 ଚିପସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହି ଫୋନଟି 8GB LPDDR5X RAM, 256GB UFS 4.0 ଷ୍ଟୋରେଜ ସହିତ ଫିଚର ରହିଛି । ଫୋନର AnTuTu ସ୍କୋର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ, 1.4 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ସ୍କୋର୍ ରହିଛି । ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ, ଡିଭାଇସରେ 4300 ବର୍ଗ ମିଲିମିଟର ତାପ ଅପଚୟ କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଏକ VC ତରଳ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ଫୋନକୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଏହି ଫୋନଟି 66W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହିତ ଆସିଛି ।

କ୍ୟାମେରା କିପରି ?

ଫଟୋଗ୍ରାଫି ପାଇଁ, ଡିଭାଇସରେ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ରହିଛି । ଡିଭାଇସରେ f/1.88 ଆପେର୍ଚର ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଇମେଜ୍ ଷ୍ଟାବିଲାଇଜେସନ୍ (OIS) ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ପ୍ରାଥମିକ କ୍ୟାମେରା ରହିଛି । ଫୋନରେ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍-ଆଙ୍ଗଲ୍ କ୍ୟାମେରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ସେଲଫି ପାଇଁ, ଏହି ଫୋନରେ EIS ସପୋର୍ଟ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲର ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ କ୍ୟାମେରା ଅଛି । ଫ୍ରଣ୍ଟ୍ ଏବଂ ରିଅର୍ ଉଭୟ କ୍ୟାମେରା 4K 60fpsରେ ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇପାରିବ ।

ମିଳିବ ଦମଦାର AI ଫିଚର୍ସ

ଲାଭାର ଏହି ନୂତନ ଡିଭାଇସରେ ଏଆଇ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ କଥାବାର୍ତ୍ତାମୂଳକ ଶିକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଡିଭାଇସ୍‌ଟି ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ସହଜରେ ବିଭିନ୍ନ ସିଷ୍ଟମ୍-ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବ।

ଡିଭାଇସରେ ବାୟୁ ଏଆଇ (Vayu AI) ଏଜେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ଏଆଇ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଏଆଇ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷକ, ଜଣେ ଏଆଇ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ସାଥୀ ଏବଂ ଜଣେ ଏଆଇ ରାଶିଫଳ, ଜଣେ ଏଆଇ ପାଠ୍ୟ ସହାୟକ, ଜଣେ ଏଆଇ କଲ୍ ସାରାଂଶ, ଜଣେ ଏଆଇ ଫଟୋ ସମ୍ପାଦକ, ଏକ ଏଆଇ ଇମେଜ୍ ଜେନେରେଟର ଭଳି ଫିଚର ରହିଛି ।

ଲାଭା ଅଗ୍ନି 4 ହେଉଛି ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଫୋନ ଯାହା ଏକ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ଆକ୍ସନ୍ କୀ ସହିତ ଆସିଛି । ଏହା ସର୍ଟ, ଡବଲ୍ ଏବଂ ଲମ୍ବା-ପ୍ରେସ୍ ଆକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 100ରୁ ଅଧିକ କମ୍ବିନେସନ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଏହି ବଟନ୍‌କୁ କ୍ୟାମେରା, ଟର୍ଚ୍ଚ, ଭାଇବ୍ରେସନ୍ ମୋଡ୍, ଆପ୍ସ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଟ୍ରିଗର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ।

