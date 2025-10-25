ETV Bharat / technology

ଏହି ସବୁ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ Lava Agni 4

ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କମ୍ପାନୀ ଲାଭା ନିଜର ନୂତନ ଫୋନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଟିଜର ରିଲିଜ୍ କରିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ।

Lava Agni 4 launch in India know price and specification
Lava Agni 4 launch in India know price and specification (Lava)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : October 25, 2025 at 5:05 PM IST

Lava Agni 4 Specifications ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ କମ୍ପାନୀ ଲାଭା ନିଜର କିଛି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ପିଚର୍ସ ପାଇଁ ବେଶ ଲୋକପ୍ରିୟ । ଏହି କ୍ରମରେ ଲାଭା ମୋବାଇଲର ଅଗ୍ନି ମଡ଼େଲ ମଧ୍ୟ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାକୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ୟୁଜର୍ସମାନେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି । ସେହି ଲାଇନଅପ୍‌ରେ କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏହାର ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହାର ନାମ Lava Agni 4 ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏକ ନୂଆ ଟିଜର ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଚାଲନ୍ତୁ ଏହି ଫୋନର ବିଶେଷ ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ ଏହି ଖବରରୁ ଜାଣିବା ।

7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସପୋର୍ଟ:

ଲାଭା ନିଜର ଆଗାମୀ ଫୋନର ଲଞ୍ଚ ପାଇଁ ଟାଇମଲାଇନ ବିଷୟରେ ଘୋଷଣା କରିଛି । ମାତ୍ର ଏହାର ସଠିକ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ । ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡସରେ ଏହାକୁ ସ୍ଥାନିତ କରାଯାଇଛି । Lava Agni 4 ଗତବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Lava Agni 3 ମଡ଼େଲର ନୂତନ ସଂସ୍କରଣ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ଆକଳନ କରାଯାଉଛି । ଏହି କମ୍ପାନୀ MediaTek Dimensity 8350 ଚିପ୍‌ସେଟ୍ ସହିତ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ନୂଆ ଫୋନର ଲଞ୍ଚ:

@passionategeekz ଅନୁଯାୟୀ Lava Agni 4 ମଡ଼େଲ ନମ୍ବର LXX525କୁ BIS ଲିଷ୍ଟିଂରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏବେ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ମଧ୍ୟ ଟିଜର ଲଞ୍ଚ କରି ଏହି ଫୋନ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ବଜାରକୁ ଆସିବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି । ତେବେ Lava Agni 4 ମଡ଼େଲଟି 4G ବା 5G ଭରିଆଣ୍ଟରେ ଆସିବ ତାହା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ ।

ହରାଇଜୋଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଇଲ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ:

ଟିଜର ଅନୁଯାୟୀ Lava Agni 4ର ଫୋନଟି କଳା ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । ଏହା ପଛରେ ହରାଇଜୋଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟାଇଲରେ କ୍ୟାମେରା ମଡ୍ୟୁଲ ଦିଆଯିବ । ଏହି ଫୋନର ଦାମ 25,000ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ । ଏହା 6.78ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ HD+ ଡ଼ିସପ୍ଲେ ମିଳିପାରେ । 120HZର ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ ସହିତ ଏହା ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଗତବର୍ଷ Lava Agni 3ରେ 1.5K ରିଜଲ୍ୟୁସନ ସ୍କ୍ରିନ ମିଳିଥିଲା । ତେବେ ନୁଆ Lava Agni 4ରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସ୍କ୍ରିନ୍ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ମୁଖ୍ୟ ଫିଚର୍ସ:

ଏହି ଫୋନରେ 4nm MediaTek Dimensity 8350ର ଚିପ୍ ସେଟ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଫୋନର ଷ୍ଟୋରେଜକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ UFS 4.0 storage ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ 7,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା ସହିତ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ଏହି ଫୋନରେ ପଛ ଭାଗରେ ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍ ଦିଆଯାଇଛି । 50 MP କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

Lava Agni 4ର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଫିଚର୍ସ:

ନାମ ଫିଚର୍ସ
ରଙ୍ଗକଳା
କ୍ୟାମେରା 50 MP, ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍
ଡ଼ିସପ୍ଲେ6.78ଇଞ୍ଚ ବିଶିଷ୍ଟ HD+ ଡ଼ିସପ୍ଲେ
ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ120HZ
ଚିପ୍ ସେଟ୍ 4nm MediaTek Dimensity 8350
ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା 7,000mAh
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: Google Meetର ନୂଆ ଫିଚର 'Waiting Room' ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଓ କିପରି ବ୍ୟବହାର କରିବେ

ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ

