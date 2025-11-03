ETV Bharat / technology

ଆସିଲା ତାରିଖ; ନଭେମ୍ବର ଏହି ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ ନୂଆ Lava Agni 4 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ

ଲାଭା ଭାରତରେ ଏହାର ନୂତନ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Lava Agni 4କୁ ଚଳିତ ମାସ ନଭେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ତାରିଖ । କଣ ଫାଇଦା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

Lava Agni 4
Lava Agni 4 (Image Credit: Lava Mobiles)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 3, 2025 at 10:46 AM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଲାଭା ଶେଷରେ ଏହାର ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ Lava Agni 4ର ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏହା ଗତବର୍ଷ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Lava Agni 3 ମଡେଲର ସଫଳତାପୂର୍ବକ ଲଞ୍ଚ ହେବ । ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା ନୂଆ ମଡେଲରେ କମ୍ପାନୀ ଅନେକ ଅପଗ୍ରେଡ୍‌ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଜାରି କରିଥିବା ଟିଜର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ସହିତ ଆସିବ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।

ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି ଭାରତର ସାର୍ଟିଫିକେସନ ସାଇଟ୍‌ରେ ଲିଷ୍ଟ ହୋଇଛି । ଯାହାଦ୍ବାରା ଏହି ଆଗାମୀ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ବିଶେଷତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଟିଜରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିବା ଏହାର କ୍ୟାମେରା ଡିଜାଇନ ନଥିଙ୍ଗ ଫୋନ 2aର କ୍ୟାମେରା ଡିଜାଇନ ପରି ରହିଛି । ତେବେ ଏଥିରେ ଆଉ କଣ ଫିଚର ରହିଛି ଓ ଦାମ କେତେ ରହିବ ନିମ୍ନରେ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତୁ ।

Lava Agni 4: ଭାରତ ଲଞ୍ଚ ତାରିଖ

ଲାଭା ମୋବାଇଲ୍ସ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟରେ ଆଗାମୀ ଲାଭା ଅଗ୍ନି 4ର ଏକ ଟିଜର ସେୟାର କରିଛି । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ଟି ଏକ ଭୂସମାନ୍ତର ପିଲ୍-ଆକୃତିର ଡୁଆଲ୍ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା Nothing Phone 2aର ଅପ୍ଟିକ୍ସ ୟୁନିଟ୍ ସହିତ ସମାନ । କ୍ୟାମେରା ସେନ୍ସର ଉପରେ ଏକ ଡୁଆଲ୍-LED ଫ୍ଲାସ୍ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ "AGNI" ବ୍ରାଣ୍ଡିଂ ଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଛି ।

ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଆଗାମୀ ଲାଭା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ IECEE ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହାର ମଡେଲ୍ ନମ୍ବର LBP1071A ଅଛି । ଏହା ଲାଭା ଅଗ୍ନି 4 ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି । ତାଲିକାରୁ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ଡିଭାଇସରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଥାଇପାରେ । ଏହା ଏକ ଲିଥିୟମ୍ ପଲିମର ବ୍ୟାଟେରୀ ବୋଲି ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି ।

Lava Agni 4: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନଟି 6.78-ଇଞ୍ଚ ଫୁଲ୍‌ ଏଚଡି ପ୍ଲସ୍‌ ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ 120Hz ରିଫ୍ରେସ୍‌ ରେଟ୍‌ ରହିବ । ସେହିପରି ଏଥିରେ ପ୍ରୋସେସର ଲାଗି MediaTek Dimensity 8350 ଚିପସେଟ୍‌ର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ UFS 4.0 ଅନବୋର୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ ଅପସନ ମିଳିବ ।

କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏହି ଫୋନଟି ଡୁଆଲ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ସହ ଆସିପାରେ, ଯେଉଁଥିରେ ଉଭୟ କ୍ୟାମେରା 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ସେନ୍ସର ସହ ଆସିବ । ଏଥିରେ 7000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିପାରେ । ଯଦି ଆମେ ଏହାର ପୂର୍ବ ମଡେଲ Lava Agni 3 କଥା କହିବା, ତେବେ ଏଥିରେ 66ୱାଟ୍‌ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା 5000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ଥିଲା ।

Lava Agni 4: ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଦାମ

ଲାଭା ଅଗ୍ନି 4ର ମୂଲ୍ୟ ଭାରତରେ 25,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଏହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ମଡେଲ ଲାଭା ଅଗ୍ନି 3 8GB + 128GB RAM ଏବଂ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ବିକଳ୍ପ ପାଇଁ 20,999 ଟଙ୍କାରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା ।

