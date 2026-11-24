Chrome ଓ Safari କୁ ଟକ୍କର ଦେବାକୁ ଆସିଲା ନୂଆ ବ୍ରାଉଜର Ladybird, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ସହ ତିଆରି ହୋଇଥିବା Ladybird ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଏବେ ଆଲଫା ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଏହାକୁ macOS ଓ Linux ୟୁଜର୍ସ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ।
Published : November 24, 2026 at 9:05 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉଜର ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ପୁରୁଣା ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି । ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର 'ଲେଡିବାର୍ଡ' (Ladybird) ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲଫା ଷ୍ଟେଜରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି । କମ୍ପାନୀର ଏକ ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ Linux ଏବଂ macOS ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ମାଗଣାରେ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ କି Windows ସପୋର୍ଟ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଣାଯିବାକୁ ଯୋଜନା ରହିଛି । ଏହି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପଛରେ ଥିବା ଟିମ୍ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ଏହି ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ । ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, Ladybird କୌଣସି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରର କପି କିମ୍ବା ଫର୍କ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ବ୍ରାଉଜର ଇଞ୍ଜିନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଭାବେ ମୂଳରୁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବେଶ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଅଟେ ।
ଆଲଫା ଭର୍ସନରୁ କଣ ଆଶା କରିପାରିବେ ୟୁଜର୍ସ
ଯେହେତୁ Ladybird ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ତେଣୁ ବ୍ରାଉଜିଂ କରିବା ସମୟରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ କିଛି ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । Ladybirdରେ କିଛି ୱେବସାଇଟ୍ ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ ନକରିପାରେ ଏବଂ ବ୍ରାଉଜରଟି ସମୟ ସମୟରେ କ୍ରାସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ । ଟିମ୍ କହିଛି ଯେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଗ୍ ବା ତ୍ରୁଟି ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି । ଯଦି କୌଣସି ୟୁଜର ଏକ କାମ କରୁନଥିବା ୱେବସାଇଟ୍ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ରାଉଜର ଭିତରୁ ହିଁ ଏହାର ରିପୋର୍ଟ କରିପାରିବେ । ବ୍ରାଉଜର କ୍ରାସ୍ ହେବା ପରେ ୟୁଜର୍ସମାନେ କ୍ରାସ୍ ରିପୋର୍ଟ ପଢ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ପଠାଇବେ କି ନାହିଁ ତାହା ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ । ଏହା ସହିତ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ତଥ୍ୟ କିପରି ପରିଚାଳନା କରାଯାଏ, ସେ ବିଷୟରେ ପ୍ରାଇଭେସି ପଲିସିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ଥିବା ବ୍ଲଗ୍ ପୋଷ୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କୁ ଖୋଲା ଆହ୍ୱାନ ଓ ନିୟମିତ ଅପଡେଟ୍
Ladybirdର ଡେଭଲପରମାନେ ସୁରକ୍ଷା ଗବେଷକମାନଙ୍କୁ ଏହି ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ହ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଖୋଲା ଆମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଯେକୌଣସି ନୂଆ ବ୍ରାଉଜର ବାରମ୍ବାର ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବ୍ରାଉଜରକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଟେ । ଏହି କାରଣରୁ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କୌଣସି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉନାହିଁ । ଯଦି କୌଣସି ୟୁଜର ଏଥିରେ କୌଣସି ଦୁର୍ବଳତା ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଏହା କିପରି କଲେ ତାହା ଜଣାଇବାକୁ ଡେଭଲପରମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବ୍ରାଉଜରକୁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଇପାରିବ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏହି ଆଲଫା ରିଲିଜ୍ ଏକ ରୋଲିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଅଟେ, ଅର୍ଥାତ୍ ବଡ଼ ବାର୍ଷିକ ରିଲିଜ୍ ଅପେକ୍ଷା ନକରି ଏହି ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜରକୁ ନିୟମିତ ଭାବେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବ । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରଗତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସୋର୍ସ କୋଡରୁ ଏହାକୁ କମ୍ପାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହା ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଛି ।
ୱେବ୍ ଡେଭଲପରଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ଓ ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ
Ladybird is now in alpha 🐞 Downloads for macOS and Linux available on our website. https://t.co/CtGNTPTtig— Ladybird (@ladybirdbrowser) November 23, 2026
ୱେବ୍ ଡେଭଲପରମାନଙ୍କୁ Ladybirdରେ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ସାଇଟ୍ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲେ ରିପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସହାୟତା କରିବା ପାଇଁ Ladybird ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ଟୁଲ୍ WebDriverକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ । ଏହା ସହିତ Firefox DevTools ପ୍ରୋଟୋକଲକୁ ମଧ୍ୟ ସପୋର୍ଟ କରେ, ଯାହା ଡେଭଲପରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ପେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ ଏବଂ ଡିବଗ୍ କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଏ । ଆଜିର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକପ୍ରିୟ ୱେବ୍ ବ୍ରାଉଜର ଅଳ୍ପ କିଛି ଇଞ୍ଜିନ ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିର୍ମିତ ଏହି ନୂଆ ଇଞ୍ଜିନ ୱେବ୍ ଦୁନିଆକୁ ଅଧିକ ବିବିଧତା ଦେବ । ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଗ୍ରହୀ ୟୁଜର୍ସମାନେ ବିନା କୌଣସି ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ନିଜେ ଏହି ବ୍ରାଉଜରକୁ ଚଳାଇ ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ ।