ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଆସିଲା KTMର Duke 200 ଓ Duke 250
KTM 200 ଡ୍ୟୁକ୍ ଏବଂ KTM 250 ଡ୍ୟୁକ୍ ନୂତନ କଲର ଅପସନ୍ ସହିତ ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କଲର ଅପସନ୍ ?
Published : February 25, 2026 at 6:00 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: KTM ଲଭର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର । ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ନିର୍ମାତା KTM ଇଣ୍ଡିଆ ଦୁଇଟି ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ଡ୍ୟୁକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କେଟିଏମ୍ 250 ଡ୍ୟୁକ୍ ଏବଂ କେଟିଏମ୍ 200 ଡ୍ୟୁକ ଏଥର ନୂଆ ରଙ୍ଗରେ ପାଇବେ ଗ୍ରାହକ । ନୂଆ ଅପଡେଟରେ, 250 ଡ୍ୟୁକ୍ ଏବେ ସ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରେ ଏବଂ ସିଲଭର ମେଟାଲିକ୍ ରଙ୍ଗ ଏବଂ 200 ଡ୍ୟୁକ୍ ରେ ଏକ ନୂତନ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ବ୍ଲୁ ରଙ୍ଗ ସହ ଉପଲବ୍ଧ ।
କେଟିଏମ୍ 250 ଡ୍ୟୁକ୍:
କେଟିଏମ୍ 250 ଡ୍ୟୁକ୍ ଏବେ ସ୍ଲେଟ୍ ଗ୍ରେ ଏବଂ ସିଲଭର ମେଟାଲିକ୍ ଭଳି ନୂତନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ଏହାର ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଫାଇଟର୍ ଲୁକ୍କୁ ଆହୁରି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି । ଏଥିରେ 248.8 cc ଲିକ୍ୟୁଡ଼୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଯାହା 30.75 bhp ଏବଂ 25 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହି ବାଇକ୍ଟି ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲଚ୍ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର ବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ସ୍ମୁଥ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦିଏ । ଏଥିରେ ଡବ୍ଲ୍ୟୁପି ଆପେକ୍ସ ସସପେନସନ୍, 320 mm ଆଗ ଏବଂ 240 mm ପଛ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍, ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ସହିତ ମିଳିଥାଏ । ଏହାର ଚ଼କ 17-ଇଞ୍ଚ , 800 mm ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ଏବଂ ପ୍ରାୟ 163 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ବାଲାନ୍ସ କରିପାରେ ଏହି ବାଇକ୍ ।
କେଟିଏମ୍ 200 ଡ୍ୟୁକ୍:
କେଟିଏମ୍ 200 ଡ୍ୟୁକ୍ ଏବେ ନୂତନ ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ବ୍ଲୁ ଭଳି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗରେ ଉପଲବ୍ଧ, ଯାହା ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଷ୍ଟାଇଲସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏଥିରେ 199.5 ସିସି ଲିକ୍ୟୁଡ଼୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଅଛି ଯାହା 24.68 bhp ଏବଂ 19.3 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହି ବାଇକ୍ଟି ସ୍ଲିପର୍ କ୍ଲଚ୍ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅର ବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡା ହୋଇଛି । ଏହା ଏକ ସ୍ମୁଥ୍ ଏବଂ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରାଇଡ଼ିଙ୍ଗ ଅଭିଜ୍ଞତା ଦିଏ । ଏଥିରେ 320 mm ଆଗ ଏବଂ 240 mm ପଛ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍, ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS ସୁବିଧା ମିଳିଥାଏ ।
ମୂଲ୍ୟ:
|ବାଇକର ନାମ
|ମୂଲ୍ୟ
|କେଟିଏମ୍ 250 ଡ୍ୟୁକ୍
|2.13 ଲକ୍ଷ
|କେଟିଏମ୍ 200 ଡ୍ୟୁକ୍
|1.93 ଲକ୍ଷ
କଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି?:
ଯଦିଓ ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ର ଡିଜାଇନରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ନାହିଁ, ତେବେ ନୂତନ ରଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ସେହି ରାଇଡ୍ରସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସହିତ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଚାହାଁନ୍ତି ।