KTM 160 Duke ବାଇକ୍ର ଆସିଲା ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ; ଦମଦାର ଫିଚର ବି ସାମିଲ
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ KTM 160 Duke ବାଇକ୍ର ଏକ ନୂଆ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ଏହାର ଦାମ ଓ ମିଳିଥିବା ନୂଆ ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
Published : December 19, 2025 at 12:48 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: KTM ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ସବୁଠାରୁ ସୁଲଭ ବାଇକ୍ 160 Dukeର ଏକ ନୂତନ ହାଇ-ଟେକ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେବଲ୍ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବାଇକ, ଯାହା ପ୍ରଥମେ ଅଗଷ୍ଟ 2025ରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାକୁ ଆହୁରି ସ୍ମାର୍ଟ କରାଯାଇଛି । ପୂର୍ବରୁ ଏହାର 5-ଇଞ୍ଚ LCD ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଆସିଥିଲା ମାତ୍ର ଏବେ 5-ଇଞ୍ଚ TFT ଡିସପ୍ଲେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ନୂତନ ଭାରିଏଣ୍ଟକେ ଅନେକ ଆଧୁନିକ ଫିଚର ଦିଆଯାଇଛି, ଫଳରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
KTM 160 Duke: କଣ ନୂଆ ?
ଏହି ବାଇକ୍ର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ହେଉଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର । କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ଏବେ ପ୍ରିମିୟମ 5-ଇଞ୍ଚର କଲର TFT ଡିସପ୍ଲେ ଦେଇଛି, ଯାହାକି ଏହାର ଉପର ମଡେଲ Gen-3 KTM 390 Duke ଠାରୁ ପ୍ରେରିତ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ ଅପଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ:
- ବଣ୍ଡେଡ୍ ଗ୍ଲାସ ଡିସପ୍ଲେ: ଉତ୍ତମ ଦୃଶ୍ୟମାନ୍ୟତା ଓ ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
- କନେକ୍ଟିଭିଟି: ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ କନେକ୍ଟ କରାଯାଇପାରେ ।
- ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ: ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାଏ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନେଭିଗେସନ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଓ କଲ୍ ଆଲର୍ଟସ ।
- ଫୋର-ୱେ ସ୍ବିଚଗିଅର: ଏହି ସମସ୍ତ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକୁ ସହଜରେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବା ଲାଗି ଏକ ନୂଆ ମେନ୍ୟୁ ବଟନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
KTM 160 Duke: ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫର୍ମାନ୍ସ
ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ନୂଆ କେଟିଏମ 160 ଡ୍ୟୁକ୍ରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ବାଇକ୍ରେ ପୂର୍ବପରି 164ସିସି ଲିକ୍ବିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ଦିଆଯାଇଛି ଯାହାକି 9500 rpmରେ 19 ଏଚପି ଶକ୍ତି ଓ 7500 rpmରେ 15 ଏନଏମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ । ଏହି ସଂଖ୍ୟା ସହିତ କେଟିଏମ 160 ଡ୍ୟୁକ୍ ନିଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମୋଟରସାଇକେଲ ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହୋଇଥାଏ । 147 କିଲୋଗ୍ରାମର କର୍ବ ୱେଟ୍ ସହିତ ଏହାର ପାୱାର-ଟୁ-ୱେଟ୍ ଅନୁପାତ ବେଶ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରହିଛି ।
KTM 160 Duke: ହାର୍ଡୱେର ଓ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର
ବାଇକ୍କୁ ଉତ୍ତମ ଭାବେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଲାଗି ଏଥିରେ ଅନେକ ଉନ୍ନତ ଉପାଦାନର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ:
- ଫ୍ରେମ୍: ସିଗ୍ନେଚର ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଟ୍ରେଲିସ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦିଆୟାଇଛି ।
- ସସପେନ୍ସନ: ଫ୍ରଣ୍ଟରେ WP Apex ଫୋର୍କସ୍ ଓ ରିଅରରେ ମୋନୋସକ୍ ।
- ବ୍ରେକିଂ: ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 320 ମିମି ଓ ରିଅରରେ 230 ମିମି ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍
- ଟାୟର: 17-ଇଞ୍ଚ ଆଲଏ ହ୍ବିଲ୍ (ପଛରେ 140-ସେକ୍ସନ ଚଉଡ଼ା ଚକ)
KTM 160 Duke: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବୀ
ନୂତନ TFT ଡିସପ୍ଲେ ସହିତ KTM 160 Dukeର ମୂଲ୍ୟ ₹1.78 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ଅଛି । ଏହାର ପୂର୍ବ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଅର୍ଥାତ LCD ଡିସପ୍ଲେ ଭର୍ସନ ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ ₹1.70 ଲକ୍ଷ (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) । ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଭାବରେ ସମାନ ରହିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ମୁକାବିଲା ଷ୍ଟାଇଲ ଓ ମାଇଲେଜର ମିଶ୍ରଣ ସହିତ ଆସିଥିବା Yamaha MT-15 ସହିତ ହେବ, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ₹1.55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି । ସେହିପରି ଭ୍ୟାଲୁ-ଫର-ମନି ବାଇକ୍ TVS Apache RTR 160 4V ସହିତ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ₹ 1.15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି ।