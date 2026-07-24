ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା କିଆର ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ Syros EV: ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦାମ୍, ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଫିଚର
କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ Syros EVକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବାଧିକ 526 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଫିଚର ରହିଛି ।
Published : July 24, 2026 at 2:50 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ (ଇଭି) ବଜାରରେ ନିଜର ଦବଦବା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କିଆ (Kia) ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ନୂଆ କାର୍ Syros EVକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି କମ୍ପାକ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏସୟୁଭିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 13.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ରଖାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଟପ୍ ମଡେଲର ଦାମ୍ 19.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ନୂତନ କାରକୁ ଜୁଲାଇ 30 ତାରିଖରୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କିଆ ଶୋରୁମ୍ରୁ ଅତି ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ । ଏହାଛଡା କମ୍ପାନୀ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର Battery-as-a-Service (BaaS) ସ୍କିମ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି କାରକୁ ମାତ୍ର 7.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଘରକୁ ନେଇପାରିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପିଛା 3.3 ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଡା ଆକାରରେ ଦେବାକୁ ପଡିବ । ଏହି କାର୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଟାଟା ନେକ୍ସନ ଇଭି (Tata Nexon EV), ମହିନ୍ଦ୍ରା ଏକ୍ସୟୁଭି 3XO ଇଭି ଏବଂ ଟାଟା କର୍ଭ ଇଭି ଭଳି ଲୋକପ୍ରିୟ ଗାଡିଗୁଡିକୁ ବଜାରରେ କଡା ଟକ୍କର ଦେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ମଡେଲରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାରିଏଣ୍ଟ ଯେପରିକି HTK, HTX ଏବଂ X-Line ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ରେଞ୍ଜ ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ:
କିଆ Syros EVରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇଟି ଭିନ୍ନ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବିକଳ୍ପ ମିଳିବ, ଯଥା 42 kWh ଏବଂ 51.4 kWh । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର 42 kWhର ଛୋଟ ବ୍ୟାଟେରୀ ଥରେ ଫୁଲ ଚାର୍ଜ ହେଲେ 443 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢିଆ ରେଞ୍ଜ ଦେଇଥାଏ । ସେହିପରି 51.4 kWhର ବଡ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସର୍ବାଧିକ 526 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହାକି ନିଜ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ପରଫରମାନ୍ସ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭାରିଏଣ୍ଟ 171 PSର ପାୱାର ଏବଂ 255 Nm ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରେ । ଏହା ମାତ୍ର 8.1 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ବେଗ ଧରିପାରିବ । ଚାର୍ଜିଂ ସମୟକୁ ଅଧିକ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 100 kWର ଡିସି ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗାଡିଟି ମାତ୍ର 39 ମିନିଟରେ 10 ରୁ 80 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜ ହୋଇଯିବ । ଘରେ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏକ 10.8 kWର ଏସି ଚାର୍ଜର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
ଉନ୍ନତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର:
Syros EVର ଇଣ୍ଟେରିୟର ଏବଂ କ୍ୟାବିନକୁ ବହୁତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ତଥା ହାଇ-ଟେକ୍ କରାଯାଇଛି । କାର ଭିତରେ ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ 30-ଇଞ୍ଚର Trinity Panoramic Display ଦିଆଯାଇଛି । ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍କ୍ରିନରେ 12.3 ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର, 12.3 ଇଞ୍ଚର ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ 5 ଇଞ୍ଚର କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପ୍ୟାନେଲକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ୱେୟାରଲେସ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଅଟୋ ଏବଂ ଆପଲ କାରପ୍ଲେର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି । ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏଥିରେ 8-ସ୍ପିକର ବିଶିଷ୍ଟ Harman Kardonର ସୁମଧୁର ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ ଲଗାଯାଇଛି । ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ବିଳାସପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଗାଡିର ଆଗ ଏବଂ ପଛ ସିଟରେ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ, ଉପରେ ଏକ ବଡ଼ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ, ମୋବାଇଲ ପାଇଁ ୱେୟାରଲେସ ଫୋନ ଚାର୍ଜର ଏବଂ 64-କଲରର ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ 16 ଲିଟରର ଫ୍ରଙ୍କ (Frunk) ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗ ପଟେ ଜିନିଷ ରଖିବା ପାଇଁ ଜାଗା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ।
ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି ସୁବିଧା:
ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କିଆ ଏହି ଗାଡିରେ ଲେଭେଲ 2 ADAS ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବମୋଟ 16 ଟି ଅଟୋନୋମସ ଫିଚର ରହିଛି । ଏହା ସହିତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ, ସବୁ ଦିଗ ଦେଖିବା ପାଇଁ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା, ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ଭିଉ ମନିଟର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ESC) ଏବଂ ହିଲ୍-ଷ୍ଟାର୍ଟ ଆସିଷ୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ମନରେ ଇଭି ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍କୁ ନେଇ ଥିବା ଆଶଙ୍କା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 15 ବର୍ଷ ବା ଅନଲିମିଟେଡ୍ କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଇଫଟାଇମ୍ ହାଇ-ଭୋଲଟେଜ ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି ଘୋଷଣା କରିଛି । ତା ସହିତ ଗାଡି କିଣିବାର 3 ବର୍ଷ ପରେ ଯଦି କେହି ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ 80 ପ୍ରତିଶତ ଅସିଓର୍ଡ ବାୟବ୍ୟାକ୍ (Assured Buyback) ଅଫର ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି । କିଆର ଏହି ନୂଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର୍ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ତଥା ସକାରାତ୍ମକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।