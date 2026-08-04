ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ Kia Sorento SUV ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ: ଜାଣନ୍ତୁ କେବେ ହେବ ଲଞ୍ଚ, କଣ ରହିଛି ଏହାର ଦାମ୍

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ନୂଆ 3-row କିଆ ସୋରେଣ୍ଟୋ ଏସୟୁଭିର ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ଟିଜର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି ।

Kia Sorento SUV
Kia Sorento SUV (Image Credit: Kia India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : August 4, 2026 at 4:57 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Kia India ଦେଶରେ ନିଜର ନୂଆ Kia Sorento ଲଞ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାର ବୁକିଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହିତ କମ୍ପାନୀ ଏହି 3-row ବିଶିଷ୍ଟ SUV ର ଏକ ଟିଜର ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିଛି । ଏହି କାରକୁ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ରୋଡ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଇସାରିଛି । ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି କାରକୁ କିଆର ଅଧିକୃତ ଡିଲରସିପ୍ କିମ୍ବା Kia Indiaର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ ଜରିଆରେ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ । ଚଳିତ ବର୍ଷ ଭାରତରେ କିଆର 3ଟି ଗାଡ଼ି ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରୁ Kia Sorento ଅନ୍ୟତମ । ଏହା ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା Kia Syros EV ପରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏହା ସହିତ Kia Carnival Hybrid ମଧ୍ୟ ବଜାରକୁ ଅଣାଯିବ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା କେବଳ ଡିଜେଲ୍ ଭର୍ସନ Kia Carnival ସହିତ ଆଉ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେବ ।

ଏକ୍ସଟିରିୟର ଏବଂ ଡିଜାଇନ:

Kia Sorento SUV
Kia Sorento SUV (Image Credit: Kia India)

କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଟିଜରରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, କାରଣ SUVର ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ ଢାଙ୍କି ହୋଇ ରହିଛି। ତଥାପି, ଏଥିରୁ Kia Sorento ର ଫ୍ରଣ୍ଟ-ଏଣ୍ଡ ଡିଜାଇନର ଏକ ଝଲକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ T-shapeର LED ଡେ-ଟାଇମ୍ ରନିଂ ଲାଇଟ୍ସ (DRLs), ଭର୍ଟିକାଲି ଷ୍ଟାକ୍ଡ ହେଡଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବମ୍ପରର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ ଦେଖାଯାଉଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ରୁଫଲାଇନ୍, ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରୁଫ୍ ରେଲ୍ସ ଏବଂ ଏକ ସିଧା ଷ୍ଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । Kia Sorentoର ଲମ୍ବ 4.8 ମିଟରରୁ ସାମାନ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଛି । ଭାରତରେ ଏହି କାର୍ କିଆର SUV ଲାଇନ୍-ଅପ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ଉପରେ ରହିବ । ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ ଏହାର 5, 6 ଏବଂ 7-seat ବିଶିଷ୍ଟ ଭର୍ସନ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଭାରତକୁ ଆସୁଥିବା ମଡେଲ 6 ଏବଂ 7-seat ଲେଆଉଟ୍ ସହିତ ଆସିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି ।

ପାୱାରଟ୍ରେନ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ:

Kia Sorento SUV
Kia Sorento SUV (Image Credit: Kia India)

ଗ୍ଲୋବାଲ ମାର୍କେଟରେ Kia Sorento କୁ 1.6-litre ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ପାୱାରଟ୍ରେନ ସହିତ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି, ଯାହା 224 bhpର ପାୱାର ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 6-speed ଅଟୋମେଟିକ ଟ୍ରାନ୍ସମେସିନ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ବିଦେଶୀ ବଜାରରେ ଏହି SUV ଅଲ୍-ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ (AWD) ସହିତ ବିକ୍ରି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି SUV କେଉଁ ସବୁ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିବ ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ ।

ଇଣ୍ଟିରିୟର, ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:

Kia Sorento SUV
Kia Sorento SUV (Image Credit: Kia India)

ଏହାର କେବିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଗ୍ଲୋବାଲ ମଡେଲ ଭଳି ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି । କେବିନରେ ମିଳୁଥିବା ସୁବିଧା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଡିଜିଟାଲ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ଦୁଇଟି 12.3-inch ର ଡିସପ୍ଲେ, ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ, ପାୱାର୍ଡ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍, ହେଡ୍-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ, 360-degree କ୍ୟାମେରା ଏବଂ ଲେଭଲ 2 ADAS ସୁଇଟ୍ ଭଳି ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ସାମିଲ ହୋଇପାରେ ।

ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, Kia Sorentoର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ହୋଇପାରେ । ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଏହା Skoda Kodiaq, Volkswagen Tayron ଏବଂ Jeep Meridian ଭଳି ପ୍ରିମିୟମ SUV ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଦେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ Fire-Bolttର ଏଣ୍ଟ୍ରି! ଅଗଷ୍ଟ 25ରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ପ୍ରଥମ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ Boltt Evo 4G

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Reliance JioTag 2, ମାତ୍ର 1,249 ଟଙ୍କାରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ଓ ଆଇଓଏସ୍‌କୁ କରିବ ସପୋର୍ଟ

ଭାରତୀୟ ଅଟୋ ବଜାରରେ ବମ୍ପର ଧମାକା! ଜୁଲାଇରେ ରେକର୍ଡ 4.7 ଲକ୍ଷ କାର୍ ବିକ୍ରି, ମାରୁତିର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଫଳତା

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ସାମସଙ୍ଗର ନୂଆ ଫୋନ Galaxy F70e 5G, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

KIA SORENTO INDIA
KIA SORENTO BOOKING
KIA SORENTO PRICE
କିଆ ସୋରେଣ୍ଟୋ ଏସୟୁଭି
KIA SORENTO SUV LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.