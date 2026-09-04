ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Kia Sorento SUV, ଟର୍ବୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସହ ମିଳିବ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ AI !

କୋରିଆନ୍ କାର୍ କମ୍ପାନୀ କିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ପ୍ରିମିୟମ SUV Kia Sorento ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 27.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି ।

This car comes with six- and seven-seater options and is equipped with safety features such as ten airbags and Level 2+ ADAS.
ଏହି କାରଟି ଛଅ ଏବଂ ସାତ ସିଟ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଦଶଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଏବଂ ଲେଭଲ୍ 2+ ADAS ଭଳି ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି। (Image Credit: Kia India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 4, 2026 at 4:35 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସୟୁଭି ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କମ୍ପାନୀ କିଆ (Kia) ତାର ଏକ ଏସୟୁଭି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଯାହାର ନାମ Kia Sorento ଅଟେ । ଏହା ଏକ 3 ଧାଡି (Row) ବିଶିଷ୍ଟ ଏସୟୁଭି ଅଟେ, ଯାହାର ଭାରତୀୟ ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 27.99 ଲକ୍ଷ(ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଉଛି । ଏହା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁର ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଏହି କାର୍‌ର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି । ବାସ୍ତବରେ ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଜେନେରେଶନ୍‌ର (MQ4) Sorentoର ଏକ ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭେରିଏଣ୍ଟ, ଯାହାକୁ 2023 ମସିହାରେ ଆର୍ନ୍ତଜାତୀୟ ବଜାରରେ ପରିଚିତ କରାଯାଇଥିଲା ।

କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6ଟି ପ୍ରମୁଖ ଟ୍ରିମ ଯଥା HTE, HTE(O) HTK, HTK(A), HTX ଏବଂ HTX(A)ରେ ବିକ୍ରିୟ କରୁଛି । ଏହା ସହିତ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବିକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି । ଯେଉଁଥିରେ 1.6-ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ-ହାଇବ୍ରିଡ୍‌ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ 2.2-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି । ଟପ୍ ମଡେଲ HTX ଏବଂ HTX(A) ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ଉଭୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଅଲ୍-ହୁଇଲ୍-ଡ଼ାଇଭ୍‌ (AWD)ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।

Kia Sorento
Kia Sorento (Image Credit: Kia India)

ମୂଲ୍ୟ, ଭେରିଏଣ୍ଟ ଓ ବ୍ଲାକ୍ ଲାଇନ୍ ପ୍ୟାକ୍:

2026 Kia Sorentoର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 27.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ସର୍ବାଧିକ 40.19 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି । ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଟିକେ ସ୍ପୋର୍ଟି ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ HTK(A), HTX ଏବଂ HTX(A) ଟ୍ରିମ୍‌ରେ ‘Black Line’ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ପ୍ୟାକ୍‌ର ବିକଳ୍ପ ରଖାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ଲାକ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ୍ସ ମିଳିବ, ଯାହାର ଅତିରିକ୍ତ ମୂଲ୍ୟ 20,000 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ନାମରେ ‘(A)’ ଥିବା ଟ୍ରିମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉନ୍ନତ ADAS ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ‘(O)’ ଥିବା ଟ୍ରିମ୍‌ରେ କନଭେନିଏନ୍ସ ପ୍ୟାକ୍ (Convenience Pack) ମିଳିବ ।

ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା:

କିଆ ସୋରେଣ୍ଟୋରେ ଦୁଇଟି ଦମଦାର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 1.6-ଲିଟର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯାହା ମୂଳତଃ 180hp ପାୱାର ଏବଂ 265Nm ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର 65hp ଏବଂ 264Nm ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ସମୁଦାୟ ପାୱାର 230hp ଏବଂ 380Nm ରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏହା FWD କିମ୍ବା AWD ଦୁଇଟି ଯାକ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ଭାରତରେ ଏହା ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ-ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗାଡ଼ି, ଯେଉଁଥିରେ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।

Kia Sorento
Kia Sorento (Image Credit: Kia India)

ଅନ୍ୟ ଏକ ବିକଳ୍ପ ହେଉଛି 2.2-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍, ଯାହା 193hp ପାୱାର ସହିତ 442Nm ର ଜବରଦସ୍ତ ଟର୍କ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଥାଏ। ଏଥିରେ 8-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍ କ୍ଲଚ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି। ଡିଜେଲ ମଡେଲ୍ ମଧ୍ୟ FWD ଏବଂ AWD ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଆସୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଏଥିରେ 4ଟି ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ ଯଥା Normal, Eco, Sport ଏବଂ Smart ରହିଛି। ଏହା ସହିତ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚାଳନା ପାଇଁ 3ଟି ଟେରେନ୍ ମୋଡ୍ Snow, Sand ଏବଂ Mud ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ।

ପ୍ରିମିୟମ ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ ଡିଜାଇନ୍:

ବାହାରୁ ଏହି ନୂଆ ଏସୟୁଭିରେ କିଆର ପାରମ୍ପରିକ ‘ଟାଇଗର-ନୋଜ୍’ (Tiger-nose) ଗ୍ରୀଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ହନିକମ୍ବ ମେସ୍ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ କ୍ରୋମ୍ ବର୍ଡର ଲାଗିଛି । ସାମ୍ନା ଭାଗରେ ଭର୍ଟିକାଲ୍ ଏଲ୍‌ଇଡି ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ Y-ଆକାରର ଏଲ୍‌ଇଡି ଡିଆରଏଲ୍ (DRL) ଦିଆଯାଇଛି । ବମ୍ପରରେ ବଡ଼ ଏୟାର ଇନଲେଟ୍, ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଡୁଆଲ୍ LED ଫଗ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ୍ ଏବଂ ସିଲଭର୍ ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ସଂଯୋଗ ହୋଇଛି ।

Kia Sorento
Kia Sorento (Image Credit: Kia India)

ସାଇଡ୍ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବହୁତ ସିଧା ଏବଂ ମଜବୁତ ଦେଖାଯାଏ । ଏଥିରେ 19 ଇଞ୍ଚର ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ଆଲଏ ହୁଇଲ୍ସ, ତଳ ଭାଗରେ ବ୍ଲାକ୍ କ୍ଲାଡିଂ, ରୁଫ୍ ରେଲ୍ସ, ସାମ୍ନା ଫେଣ୍ଡରରେ କ୍ରୋମ୍ ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଝରକା ଚାରିପାଖରେ କ୍ରୋମ୍ ବର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି । ପଛ ପଟେ L-ଆକାରର ର‍୍ୟାପ୍‌ଆରାଉଣ୍ଡ ଏଲ୍‌ଇଡି ଟେଲ୍‌ଲାଇଟ୍, ସଫା ଟେଲଗେଟ୍ ମଝିରେ Kia ଲୋଗୋ, ରିଅର୍ ୱାଇପର୍, ୱାଶର୍, ରୁଫ୍ ସ୍ପଏଲର୍, ଡୁଆଲ୍ ଏଗ୍‌ଜଷ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଏବଂ ସିଲଭର୍ ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ରହିଛି ।

କ୍ୟାବିନ୍ ଇଣ୍ଟେରିଅର, ଡିଜିଟାଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଓ ସୁରକ୍ଷା:

କାର୍ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ଗ୍ରେ-ବ୍ଲାକ୍ ଏବଂ ବେଜ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଭଳି ଦୁଇଟି ଡୁଆଲ୍-ଟୋନ୍ ଥିମ୍ ମିଳୁଛି । ଡ୍ୟାସବୋର୍ଡରେ ଦୁଇଟି 12.3 ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କାମ କରେ । ଏହି ସ୍କ୍ରିନ୍ Seltos ଏବଂ Syros ଭଳି ଦେଖିବାକୁ, ତେବେ ଏହାର ମଝିରେ କୌଣସି 5 ଇଞ୍ଚର କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ନାହିଁ । ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି, ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ କୌଣସି କିଆ କାର୍‌ରେ ଡିସପ୍ଲେ ପାଇଁ Marvel, Disney ଏବଂ Pixarର 9ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଥିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏକ ହେଡ୍ସ-ଅପ୍ ଡିସପ୍ଲେ (HUD) ଏବଂ 12ଟି ସ୍ପିକର ବିଶିଷ୍ଟ ବୋସ୍ (Bose) ପ୍ରିମିୟମ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଛି । କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟଚ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ ସ୍କ୍ରୋଲର୍ସ ଏବଂ ବଟନ୍ ରହିଛି । 4-ସ୍ପୋକ୍ ଷ୍ଟିଅରିଂ ହୁଇଲ୍‌ରେ ଫିଜିକାଲ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ସେଣ୍ଟର କନସୋଲ୍‌ରେ ରୋଟାରୀ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଲେକ୍ଟର, ୱାୟରଲେସ୍ ଚାର୍ଜର, କପ୍ ହୋଲ୍ଡର ଏବଂ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।

ଏହି ସେଗମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 6 କିମ୍ବା 7 ସିଟ୍‌ର ଚଏସ୍ ମିଳିବ । 6-ସିଟର୍ ମଡେଲରେ ମଝି ଧାଡ଼ିରେ କ୍ୟାପଟେନ୍ ଚେୟାର ସହ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ 7-ସିଟର୍ ମଡେଲରେ ବେଞ୍ଚ ସିଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ସିଟ୍‌ରେ ଟ୍ୟାନ୍ ଲେଦରେଟ୍ ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ଲାଗିଛି । ଆଗ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ସହିତ 10-ୱେ ପାୱାର ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ଏବଂ ଲମ୍ବର ସପୋର୍ଟ ଯୁକ୍ତ ଅଟେ । କୋ ଡ୍ରାଇଭର ସିଟ୍‌ରେ ‘ବସ୍ ମୋଡ୍’ (Boss Mode) ରହିଛି ଏବଂ ମଝି ଧାଡ଼ି ସିଟ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକାଲି ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇପାରିବ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଗାଡ଼ିରେ 10ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଡିଜିଟାଲ୍ IRVM, ଅଟୋ ପାର୍କିଂ, ଆଗ ଓ ପଛ ଡ୍ୟାସ୍‌କ୍ୟାମ୍ ଏବଂ Level 2+ ADAS ସହିତ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ ଜେନେରେଟିଭ୍ AIର ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ହୋଟେଲ ରୁମ୍‌ରେ ଲୁଚିଥିବା କ୍ୟାମେରାକୁ 5 ସେକେଣ୍ଡରେ ଧରିବ ଏହି ନୂଆ AI ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ଦାମ୍ ମାତ୍ର 700 ଟଙ୍କା !

ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆଣିଲା ଦୁଇଟି ଧମାକାଦାର ଫିଚର, ଅଧା ରହିଯାଇଥିବା ମେସେଜ୍ ପାଇଁ ମିଳିବ ଆଲର୍ଟ ନୋଟିଫିକେସନ୍ !

WhatsApp New Feature: ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍‌ରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ବିଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ସୁବିଧା, ଏବେ ଦେଇପାରିବେ ବିଜୁଳି ଓ ଗ୍ୟାସ୍ ବିଲ୍ !

TAGGED:

KIA SORENTO LAUNCH
KIA SORENTO FEATURES
SORENTO HYBRID SUV
କିଆ ସୋରେଣ୍ଟୋ ଦାମ୍
KIA SORENTO PRICE INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.