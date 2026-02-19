ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ Kia Seltosର ବଡ଼ ସଫଳତା କହିଲେ ସେଲ୍ସ ମ୍ୟାନେଜର

Kia Seltos ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିବା କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଦାବି କରାଯାଇଛି । ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ରେକର୍ଡର ଅର୍ନ୍ତଭୁକ୍ତ ହେଲା ଏହି କାର୍ ?

2026 Kia Seltos
କିଆ ସେଲଟୋସ (Image Credit: Kia India)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 19, 2026 at 1:05 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କିଆ ମୋଟର୍ସ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି । କିଆ ମୋଟର୍ସ 2019ରେ ନିଜ ପ୍ରଥମ SUV ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ଏହି SUV କାର୍ ନାମ ରଖାଯାଇଥିଲା Kia Seltos । ଏହାର ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ 2026 ରେ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା । ନିକଟରେ ଏହାର ସେଲ୍ସ ଅଫିସର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ Kia Seltos 6 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ ଯୋଡ଼ିବାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରିଛି । ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପରିମାଣରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଯେ ଭାରତରେ ଏହି କାର୍ ର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିଛି ।

2026 Kia Seltos
କିଆ ସେଲଟୋସ (Image Credit: Kia India)

ସେଲ୍ସ ଅଫିସରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା:
Kia Seltosର ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ ପରେ କମ୍ପାନୀର ଚିଫ୍ ସେଲ୍ସ ଅଫିସର ସୁନଚକ ପାର୍କ ପ୍ରତିକ୍ରୟା ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ 6 ଲକ୍ଷ ବିକ୍ରୟ ଅତିକ୍ରମ କରିବାରୁ ଜଣା ପଡ଼ୁଛି ଯେ, କାର୍ ଡିଜାଇନ୍, ସୁରକ୍ଷା, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରତି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିରନ୍ତର ପସନ୍ଦକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ କ୍ରେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରତି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସହିଁ ଏହି ସଫଳତା ଆଣି ଦେଇଛି । ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କଣ ପାଇଁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଏହି Kia Seltos କାର ? ନଜର ପକାଇବା ଏହାର ଫିଚର୍ସ ଉପରେ ।

2026 Kia Seltos
2026 Kia Seltos (Image Credit: Kia India)

Kia Seltosର ଫିଚର୍ସ :

  • ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍‌
  • ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ପାୱାରଡ୍ ସମ୍ମୁଖ ସିଟ୍‌
  • ୱେୟାରଲେସ୍‌ ଚାର୍ଜିଂ
  • ବସ୍‌ ମୋଡ୍‌ ପଛ ସିଟ୍‌
  • ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍‌
  • ହାଇବ୍ରିଡ୍‌ ଇଞ୍ଜିନ
  • ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ-ହାଇବ୍ରିଡ୍‌ ପାୱାରଟ୍ରେନ୍‌
2026 Kia Seltos
2026 Kia Seltos (Image Credit: Kia India)

Kia Seltosର ଡିଜାଇନ:

Kia Seltosର ଡିଜାଇନ କିଆର 'ଅପୋଜିଟସ୍ ୟୁନାଇଟେଡ୍' ଡିଜାଇନକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ । ଏଥର SUVର ଲୁକ୍ ଅଧିକ ମସ୍କୁଲାର, ଚଉଡା ଏବଂ ବହୁତ ଆଧୁନିକ ଅଛି । ବଡ଼ ଡିଜିଟାଲ୍ ଟାଇଗର୍ ଫେସ୍ ଗ୍ରିଲ୍, C-ଆକୃତିର ଭର୍ଟିକାଲ୍ LED DRL, ଷ୍ଟାର୍ ମ୍ୟାପ୍ LED ସିଗ୍ନେଚର୍ ଲାଇଟିଂ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଲମ୍ବ LED ଲାଇଟ୍ ବାର୍ ମିଳିତ ଭାବରେ ନୂତନ ସେଲଟୋସ୍‌କୁ ଏକ ଭବିଷ୍ୟତବାଦୀ ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଫ୍ଲସ୍-ଫିଟିଂ ଡୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ, ନୂତନ ଡାର୍କ ପିଲର୍‌ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ହୋଇଥିବା ଆଲଏ ଚକ ଏହାକୁ ଆହୁରି ପ୍ରିମିୟମ୍ କରିଥାଏ । ଏହା ସହିତ, ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ଭଳି ଉଚ୍ଚ-ଚାହିଦା ବିଶିଷ୍ଟ ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Kia Seltos ଇଞ୍ଜିିନ:

Kia Seltos 3ଟି ଇଞ୍ଜିନ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି 1.5-ଲିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଯାହା 113bhp ଏବଂ 144Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହା ଉପରେ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ GDi ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି ଯାହା 158bhp ଏବଂ 253Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏକ CVT ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ 6-ସ୍ପିଡ୍ iMT କିମ୍ବା 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ରର ଅଟୋମେଟିକ୍ ବିକଳ୍ପ ରହିଛି । ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ହେଉଛି 1.5-ଲିଟର ଇଞ୍ଜିନ ଯାହା 118bhp ଏବଂ 260Nm ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଏବଂ ଏହା 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ କିମ୍ବା 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ।

Kia Seltos କଲର୍ ଅପସନ୍ ଓ ଦାମ୍:

ବର୍ତ୍ତମାନର ନୂତନ Kia Seltos 10ଟି ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବା ସହିତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 10.99 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 19.99 ଲକ୍ଷ ପଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

