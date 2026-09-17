Carens Clavis EV ଉପରେ ମିଳିବ 15 ବର୍ଷର ଲାଇଫ୍ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି
ସାଉଥ୍ କୋରିଆର କାର୍ ମେକର କିଆ ମୋଟର୍ସ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର Carens Clavis EV ପାଇଁ 15 ବର୍ଷର ଲାଇଫ୍ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ।
Published : September 17, 2026 at 1:10 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କିଆ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ପପୁଲାର ଇଭି ମଡେଲ୍ Carnes Clavis EV ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଲାଇଫ୍ଟାଇମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ୱାରେଣ୍ଟି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ସାଇରସ୍ ଇଭି ପରେ କିଆ ମାର୍କଟରେ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଥିବା ଏହା ହେଉଛି କମ୍ପାନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ମଡେଲ୍ । ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ଲିମିଟେଡ୍ କିଲୋମିଟର ଲିମିଟ୍ ସିହତ ପୂରା 15 ବର୍ଷର ବ୍ୟାଟେରୀ କଭରେଜ ମିଳିବ । ଏହି ୱାରେଣ୍ଟି ସୁବିଧା ଅଗଷ୍ଟ 1, 2026 କିମ୍ବା ତା ପରଠାରୁ କିଣାଯାଇଥିବା କ୍ଲାଭିସ ଇଭିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓନ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ । କିନ୍ତୁ କମର୍ସିଆଲ ଭେହିକିଲ୍, ଫ୍ଲିଟ୍ କାର୍ ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ହ୍ୟାଣ୍ଡ କାର୍ କିଣୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ପ୍ଲାନ୍ର ଲାଭ ପାଇବେ ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୂର୍ବ ଭଳି 8 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 1.6 ଲକ୍ଷ କିଲୋମିଟର ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ୱାରେଣ୍ଟି ଲାଗୁ ରହିବ ।
ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଗଷ୍ଟ 1, 2026 ପୂର୍ବରୁ Carens Clavis EV କିଣି ସାରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ନିରାଶ କରିନାହିଁ । କିଆ ତରଫରୁ ଏହି ପୁରୁଣା ଓନର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ଅପ୍ସନ ଦିଆଯାଇଛି । ସେମାନେ ମାତ୍ର 3,400 ଟଙ୍କାର ୱାନ-ଟାଇମ୍ କଷ୍ଟ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରି ନିଜର ନର୍ମାଲ ୱାରେଣ୍ଟିକୁ ଏହି ନୂଆ 15 ବର୍ଷର ଅନଲିମିଟେଡ୍ କିଲୋମିଟର ପ୍ଲାନ୍କୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିପାରିବେ । ତେବେ ଏହି ଅପଗ୍ରେଡ୍ ସୁବିଧା ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଡ଼ିର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଅଫିସିଆଲ୍ ଚେକ୍-ଅପ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିୟମାବଳୀ ଲାଗୁ ହେବ । ଏହି ନୂଆ ପ୍ଲାନ୍ କମ୍ପାନୀର ବ୍ୟାଟେରୀ-ଏଜ୍-ଏ-ସର୍ଭିସ୍ (BaaS) ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ସହିତ ମିଶି କାମ କରିବ, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କାର୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀର ଦାମ୍ ଅଲଗା କରି ପ୍ରାରମ୍ଭିକ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କମାଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ । ଏହାସହ କମ୍ପାନୀ ନିଜର K-Charge ଆପ୍ ଜରିଆରେ ଚାର୍ଜିଂ ନେଟୱର୍କକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଉଛି, ଯେଉଁଠି ଏବେ 20ରୁ ଅଧିକ ଅପରେଟରଙ୍କ 20,000ରୁ ଅଧିକ ଚାର୍ଜିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ:
କାର୍ର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ମେକାନିଜମ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Carens Clavis EV ମାର୍କେଟରେ ଦୁଇଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ଅପ୍ସନ ସହିତ ଆସୁଛି । ଏହାର ଛୋଟ 42kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ମଡେଲଟି ଏକ 135bhp ମୋଟର ସହ ପେୟାର୍ ହୋଇଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 404kmର ମାଇଲେଜ୍ ବା କ୍ଲେମଡ୍ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହାର ବଡ଼ 51.4kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ମଡେଲଟି ଏକ ପାୱାରଫୁଲ୍ 171bhp ମୋଟର ସହ ଆସୁଛି, ଯାହା ସିଙ୍ଗଲ୍ ଫୁଲ୍ ଚାର୍ଜରେ 490kmର ଚମତ୍କାର କ୍ଲେମଡ୍ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ-ମାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମୋଟର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ 255Nmର ଜବରଦସ୍ତ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ:
ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସିଟିଂ ପ୍ଲାନ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ଇଭେଣ୍ଟ-ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଗାଡ଼ି ମାର୍କେଟରେ 6-ସିଟର ଏବଂ 7-ସିଟର ଲେଆଉଟ୍ ଅପ୍ସନ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି । ଗାଡ଼ିର ଏକ୍ସଟିରିୟର ଡିଜାଇନକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଆର ସିଗ୍ନେଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଟାଇଗର ଫେସ୍ ଗ୍ରିଲ୍ କଭର, ଆଇସ କ୍ୟୁବ୍ MFR LED ହେଡଲାଇଟ୍ସ ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ ମ୍ୟାପ୍ LED କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟେଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପସ ଲଗାଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଗାଡ଼ିରେ 17-ଇଞ୍ଚର କ୍ରିଷ୍ଟଲ-କଟ୍ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
କାର୍ ଭିତରେ କମ୍ଫର୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଟୁଲ୍ସ ମିଳୁଛି । ଏଥିରେ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ପାଇଁ ଡୁଆଲ୍ 12.3-ଇଞ୍ଚର ଏକ ବଡ଼ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେଟ୍ଅପ୍, ଡୁଆଲ୍ ପାନୋରାମିକ ସନରୁଫ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ସିଟ୍ସ, 8ଟି ବୋସ୍ ସ୍ପିକର, AQI ଡିସପ୍ଲେ ଥିବା ଏୟାର ପ୍ୟୁରିଫାୟର ଏବଂ ସାମ୍ନାରେ ଏକ 25-ଲିଟରର ଫ୍ରଙ୍କ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସେଫ୍ଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଣ୍ଡାର୍ଡ ଭାବେ ମିଳୁଛି, ଯାହା ସହିତ ଷ୍ଟପ୍-ଏଣ୍ଡ-ଗୋ ଫଙ୍କସନ୍ ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ରୁଜ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ (SCC), ଫରୱାର୍ଡ କଲିଜନ ଆଭଏଡାନ୍ସ ଆସିଷ୍ଟ (FCA), ଲେନ୍ କିପ୍ ଆସିଷ୍ଟ (LKA) ଏବଂ ରିୟର କ୍ରୋସ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଆସିଷ୍ଟ (RCTA) ଭଳି ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆଡାସ (ADAS) ଫିଚର୍ସ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।