ନୂଆବର୍ଷରେ Kia India ଲଞ୍ଚ କରିବ 3 ନୂଆ କାର; ଦେଖନ୍ତୁ ତାଲିକାରେ କିଏ କିଏ

କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆବର୍ଷ 2026ରେ 3ଟି ନୂଆ କାର ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । କେଉଁ କେଉଁ କାର ଓ କଣ ସୁବିଧା ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...

Kia Syros
Kia Syros (Image Credit: Kia India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 16, 2025 at 4:50 PM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କିଆର ଭାରତୀୟ ଶାଖା କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ନୂଆ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ନୂଆବର୍ଷ 2026ରେ କମ୍ପାନୀ 3ଟି ନୂଆ ମଡେଲ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ବଜାର ପ୍ରବେଶ ପୂର୍ବରୁ କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢ଼ିର ସେଲଟୋସ୍ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଥିଲା । ଏହି ଅପଡେଟେଡ୍‌ SUV କମ୍ପାନୀର 2026 ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ପ୍ରଥମ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ କିଆ ସାଇରୋସ୍ ଏବଂ ସୋରେଣ୍ଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ।

ନୂଆବର୍ଷ ପାଇଁ କିଆର ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ କଣ ରହିଛି ଯୋଜନା ? ଆମେ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଆଗାମୀ 2026 କିଆ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିବୁ।

2026 Kia Seltos

ଦ୍ବିତୀୟ ପିଢ଼ିର କିଆ ସେଲଟୋସ୍ ଡିସେମ୍ବର 10 ତାରିଖରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଡିଜାଇନ ଭାଷା ରହିଛି, ଯାହାକି ଭୂଲମ୍ବ DRLs ସହ ଆସିଛି । ଏହା ବାହାର ମଡେଲ ଅପେକ୍ଷା ବଡ଼, ଯାହା ଫଳରେ କ୍ୟାବିନ ସ୍ପେସ ଉନ୍ନତ ହୋଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଭିତର ଅଂଶରେ କିଆ ସେଲଟୋସ୍ ଠାରୁ ଉଧାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂତନ ଟ୍ରିନିଟି ପାନୋରାମିକ୍ ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଫିଟ୍ ଏବଂ ଫିନିଶରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଦେଖାଯାଇଛି ।

Kia Seltos
Kia Seltos (Image Credit: Kia India)

ଏହାର ପାୱାରଟ୍ରେନରେ ସେପରି କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏଥିରେ 1.5-ଲିଟର ନାଚୁରାଲି ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍‌ ପେଟ୍ରୋଲ (115 ଏଚପି), 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ (160 ଏଚପି) ଏବଂ 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ (116 ଏଚପି) ଇଞ୍ଜିନ ସାମିଲ । ନୂଆ କିଆ ସେଲଟୋସ୍‌ 2026 ଜାନୁଆରୀ 2 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଯାହାର ଦାମ ପ୍ରାୟ 12 ଲକ୍ଷରୁ 22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିବ ।

2026 Kia Syros EV

କିଆ ସାଇରୋସ୍‌ 2026ରେ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଇଲେକଟ୍ରିକ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇବ । ଏହା ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ ଉପଲବ୍ଧ Hyundai Inster EV ସହିତ ଏହାର K1 ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେୟାର କରିବ ଏବଂ ସମାନ 42kWh ଓ 49kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବ୍ୟବହାର କରିପାରେ । ଉଲ୍ଲେଖ ଯୋଗ୍ୟ ଯେ, Inster EVର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ 300 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟରେ 355 କିମି WLTP ରେଞ୍ଜ ରହିଛି ।

ଏହି କାରକୁ ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ଟେଷ୍ଟିଂ ସମୟରେ ଏହାର କିଛି ଫଟୋ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏହା ନିଜର ବକ୍ସି ଲୁକ୍‌କୁ ଜାରି ରଖିବ । କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଇଭି-ସ୍ପେଶିଫିକ୍‌ ଫିଚର୍ସ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଏହି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଖାଲି ଗ୍ରୀଲ୍ ସାମିଲ, ଯାହା Kia Clavis EVକୁ ଏହାର ICE ମଡେଲଠାରୁ ପୃଥକ କରିଥାଏ । ଏହାବ୍ୟତୀତ ଏହାର ଆଗ-ବାମ ଫେଣ୍ଡରରେ ଏକ ଚାର୍ଜିଂ ପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ।

2026 Kia Sorento

କିଆ ସୋରେଣ୍ଟୋକୁ ସ୍ଥାନୀୟକରଣ କରିବା କିମ୍ବା ଏହାର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏକ ନୂତନ SUV ଲଞ୍ଚ କରିବା ଉପରେ କାମ କରୁଛି । ବିଶ୍ବ ସ୍ତରରେ, କିଆ ସୋରେଣ୍ଟୋରେ କମ୍ପାନୀର ପରିଚିତ ଡିଜାଇନ ଭାଷା ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଭୂଲମ୍ବ ଭାବରେ LED ହେଡଲାଇଟ୍ ଏବଂ ଟେଲଲାଇଟ୍, ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ଆୟତାକାର ଗ୍ରୀଲ୍ ଏବଂ C-ପିଲରରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର କର୍ଭ ସାମିଲ । ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ, ଏହି କାରଟି ଜିପ୍ ମେରିଡିଆନ୍ ଏବଂ ଟୟୋଟା ଫର୍ଚୁନର ଭଳି କାର ସହିତ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବ।

Kia Sorento
Kia Sorento (Image Credit: Kia India)

କ୍ୟାବିନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ବକ୍ର ଡିସପ୍ଲେରେ ଡୁଆଲ୍ 12.3-ଇଞ୍ଚ ସ୍କ୍ରିନ୍ ରହିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଫିଚରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଲେଭଲ-2 ADAS ସାମିଲ । କାରଟି ଲମ୍ବରେ 4.8 ମିଟରରୁ ଟିକିଏ ଅଧିକ ମାପ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ପ୍ରାୟ ଜିପ୍ ମେରିଡିଆନ୍ ସହିତ ଲମ୍ବା କରିବ ଏବଂ ଏହାର ଚକିଆ ବେସ୍ 2815 ମିମି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏହା 7-ସିଟ୍ ପ୍ରକାର କାର ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦେବ ।

କାରଟି ଦୁଇଟି ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ସହିତ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି: ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ 1.6-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଏକ 2.2-ଲିଟର ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ । କିଆ ସୋରେଣ୍ଟୋ 2026 ମସିହାର ଦ୍ବିତୀୟ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଯାହାର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ₹35 ଲକ୍ଷ ହେବ ।

Kia Sorento
Kia Sorento (Image Credit: Kia India)
