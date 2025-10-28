ଲଞ୍ଚ ହେଲା Kia Carensର CNG ଭାରିଏଣ୍ଟ; ଦାମ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ଜାଣନ୍ତୁ...
କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ CNG କାର Kia Carensକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ କଣ ଫିଚର ମିଳିବ ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : October 28, 2025 at 12:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Kia ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏମପିଭି Carensର CNG ଭାରିଏଣ୍ଟକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ନୂତନ Kia Carens CNG ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍, ନିରାପଦ ଏବଂ ପରିବାର-ଅନୁକୂଳ କାର ଯାହା ଏବେ ଅଧିକ ସୁଲଭ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ-ଦକ୍ଷ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ । ନିର୍ମାତା ଡିଲରସିପ୍ ସ୍ତରରେ ଏହି ସିଏନଜି କାର ଅଫର କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ତେବେ କିଆ କାରେନ୍ସର ଏହି ସିଏନଜି ଭାରିଏଣ୍ଟର ଦାମ କେତେ ରହିଛି ଓ କଣ ଏଥିରେ ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର ମିଳୁଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ।
ନୂତନ କିଆ କାରେନ୍ସ CNG ଏକ 1.5-ଲିଟର ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବରେ ଆସ୍ପିରେଟେଡ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଏବଂ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଜଡ଼ିତ । ଡିଜାଇନ ଅନୁସାରେ, କାରର ବାହ୍ୟ ଅଂଶରେ ବଡି-ରଙ୍ଗ ବମ୍ପର ଏବଂ ଡୋର୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍, କିଆର ସିଗ୍ନେଚର ଟାଇଗର୍ ନୋଜ୍ ଗ୍ରିଲ୍, ଏକ ସମନ୍ବିତ ପଛ ସ୍ପଏଲର୍, ଏକ ସାର୍କ-ଫିନ୍ ଆଣ୍ଟେନା ଏବଂ ହାଲୋଜେନ୍ ହେଡଲ୍ୟାମ୍ପ ଏବଂ ଟେଲଲ୍ୟାମ୍ପ ରହିଛି ।
ଏହି କାରଟି R15 କିମ୍ବା R16 ଷ୍ଟିଲ୍ ଚକରେ ଚାଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ-ଆକାର ଚକ କଭର ଦିଆଯାଇଛି । ଆକାର ଦୃଷ୍ଟିରୁ, Carens CNGର ଲମ୍ବ 4540 ମିମି ଥିବାବେଳେ ପ୍ରସ୍ଥ 1800 ମିମି ଏବଂ ଉଚ୍ଚତା 1708 ମିମି ରହିଛି । ସେପଟେ ଏହାର 2780 ମିମି ଚକବେସ୍ ପ୍ରଚୁର ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
Kia Carens CNG: ଇଣ୍ଟିରିଅର ଓ କଲର ଅପସନ
ନୂତନ କାରେନ୍ସ CNG6ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଉପଲବ୍ଧ: କ୍ଲିଅର ହ୍ବାଇଟ୍, ସ୍ପାର୍କଲିଙ୍ଗ୍ ସିଲଭର, ଗ୍ରାଭିଟି ଗ୍ରେ, ଅରୋରା ବ୍ଲାକ୍ ପର୍ଲ, ଇମ୍ପେରିଆଲ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ପିଉଟର୍ ଅଲିଭ୍ । ଭିତର ଅଂଶରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ହେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଅର୍ଦ୍ଧ-ଚମଡ଼ା ସିଟ୍ ଏବଂ 60:40 ସ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଦ୍ବିତୀୟ-ଧାଡି ସିଟ୍ ରହିଛି ଯାହା ସ୍ଲାଇଡ୍, ରିକ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଟମ୍ବଲ୍ କରିପାରିବ। ତୃତୀୟ-ଧାଡି ସିଟ୍ 50:50 ସ୍ପ୍ଲିଟ୍, ରିକ୍ଲାଇନ୍ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫ୍ଲାଟ୍ ଫୋଲ୍ଡ ହୋଇପାରିବ ।
Kia Carens CNG: ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ
ଏହି ସିଏନଜି ଭାରିଏଣ୍ଟର ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, Carens CNGରେ ବିନା ଚାବିରେ ପ୍ରବେଶ ସହିତ ଚୋର ଆଲାର୍ମ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଭାବରେ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ORVM (LED ଟର୍ଣ୍ଣ ଇଣ୍ଡିକେଟର୍), ଡାଇନାମିକ୍ ଗାଇଡଲାଇନ୍ ସହିତ ପଛ-ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା, ରିଅର ଡୋର ସନସେଡ୍ ପରଦା, ମାନୁଆଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଧାଡିରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି USB ଟାଇପ୍-C ପୋର୍ଟ ଭଳି ଫିଚର ରହିଛି ।
Kia Carens CNG: ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର୍ସ
ସୁରକ୍ଷା ଫିଚର କଥା କହିଲେ ଏଥିରେ 10ଟି ଫିଚର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ 6ଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, ଇଲେକଟ୍ରୋନିକ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ESC), ଭେଇକିଲ୍ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ (VSM), ବ୍ରେକ୍ ଆସିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (BAS), ହିଲ୍ ଆସିଷ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (HAC), ଡାଉନହିଲ୍ ବ୍ରେକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (DBC), ଅଲ୍-ହ୍ବିଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍, ଏବିଏସ, ରିଅର ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ଓ ହାଇଲାଇନ୍ TPMS (ଟାୟାର ପ୍ରେସର୍ ମନିଟରିଂ ସିଷ୍ଟମ) ଆଦି ସାମିଲ ।
Kia Carens CNG: ଦାମ ଓ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା
ଏହି CNG କିଟ୍ କେବଳ ଏହି MPVର ପ୍ରିମିୟମ୍ (O) ଟ୍ରିମ୍ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହାକୁ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 10.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠାରୁ 77,900 ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇ ଡିଲର-ସ୍ତରୀୟ ଫିଟମେଣ୍ଟ୍ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ା ଯାଇପାରିବ । Kia Carens CNG କିଟ୍ 3 ବର୍ଷ/100,000 କିଲୋମିଟର ତୃତୀୟ-ପକ୍ଷ ୱାରେଣ୍ଟି ସହିତ ଆସିଥାଏ । Kia Carens CNG ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି-ଫିଟ୍ ହୋଇଥିବା ୟୁନିଟ୍ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ହୋମୋଲୋଗେଟ୍ କରାଯାଇ ନଥିବାରୁ କାର ନିର୍ମାତା ଏହାର ସଠିକ୍ ଶକ୍ତି ଏବଂ ମାଇଲେଜ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାଁନ୍ତି । ଏହା ବଜାରରେ ମାରୁତି ଏର୍ଟିଗା ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ ।
|ଏହା ବି ପଢନ୍ତୁ: ଭାରତ ବଜାରରେ ଭିନ୍ଫାଷ୍ଟ VF6 ଓ VF7 ମଡ଼େଲ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ