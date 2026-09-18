ETV Bharat / technology

Kia ଆଣିଲା ଶସ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଗାଡ଼ି! Carens Clavisର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍‌

କାର୍‌ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପପୁଲାର ଏମପିଭି Kia Carens Clavis ର ଲାଇନ୍‌-ଅପ୍‌ରେ ଆହୁରି ଶସ୍ତା ଏବଂ ବଜେଟ୍‌ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଅପ୍ସନ ସାମିଲ କରିଛି ।

The Kia Carens, the company's most popular MPV, is now available with an automatic transmission option.
Kia କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର MPV କାର୍ Kia Carens Clavisମଡେଲ ଏବେ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ସୁବିଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ । (Image Credit: Kia India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 18, 2026 at 4:32 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ (Kia India) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର MPV କାର୍ Kia Carens Clavisର ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଏଥିରେ ଆହୁରି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଅପ୍ସନ ସାମିଲ କରିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗାଡ଼ିର ତଳ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଯେପରିକି HTE (O) ଏବଂ HTE (EX) କେବଳ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆସୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ମଡେଲରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପ୍ରୋସେସ୍‌କୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରିବ ।

ନୂଆ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍‌:

ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ DCT ସେଟ୍‌ଅପ୍ ବିଶିଷ୍ଟ Kia Carens Clavis HTE (O) ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 14.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହାର ଡିଜେଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ 15.82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ DCT ବିଶିଷ୍ଟ ଏହାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଭଲ୍ ଉପରେ ଥିବା HTE (EX) ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 15.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।

କିଆ ଇଣ୍ଡିଆର ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସେଲ୍ସ ବିଭାଗର ସିନିୟର ୱାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅତୁଲ ସୁଦ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଧିକ କମ୍ଫର୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଏକ ଜରୁରୀ ଫିଚର ହୋଇଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ୍ ନକରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଦଳୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଆଣିଛି ।

ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଗିୟରବକ୍ସ:

ଇଞ୍ଜିନ କାପାବିଲିଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ (DCT) ଗିୟରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ HTE ଟ୍ରିମ୍‌ର ଠିକ୍ ଉପରେ ଥିବା HTE (O) ମଡେଲରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଗିୟରବକ୍ସର ଅପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । କମ୍ପାନୀର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଇଞ୍ଜିନ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ।

କାର୍‌ରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା ଅନେକ ଆରାମଦାୟକ ଫିଚର୍ସ:

ଗାଡ଼ିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍‌ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଆସିବା ସହିତ, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନର୍ମାଲ ମାନୁଆଲ୍ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ ଟ୍ରିମ୍ସରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କମ୍ଫର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୋସନ୍ ସେନ୍ସର ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ କୀ, ପୁସ୍-ବଟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ସ , ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭଳି ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁବିଧା ସାମିଲ ଅଛି । କିଆ କମ୍ପାନୀର ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ଏହି ବଜେଟ୍ ପ୍ରାଇସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ IPhone 18 Pro ଓ Pro Max ବିକ୍ରୟ ଆରମ୍ଭ, ଆପଲ୍ ଷ୍ଟୋର ବାହାରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଭିଡ଼

TAGGED:

KIA CARENS CLAVIS
CHEAPEST AUTOMATIC TRANSMISSION CAR
କିଆ କେରେନ୍ସ କ୍ଲାଭିସ ପ୍ରାଇସ୍
VALUE FOR MONEY TRIM LEVELS INDIA
KIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.