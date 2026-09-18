Kia ଆଣିଲା ଶସ୍ତା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି! Carens Clavisର ନୂଆ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ, ଜାଣନ୍ତୁ ପ୍ରାଇସ୍
କାର୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ନିଜର ପପୁଲାର ଏମପିଭି Kia Carens Clavis ର ଲାଇନ୍-ଅପ୍ରେ ଆହୁରି ଶସ୍ତା ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପ୍ସନ ସାମିଲ କରିଛି ।
Published : September 18, 2026 at 4:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମାର୍କେଟରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦେଖି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାର୍ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ କିଆ ଇଣ୍ଡିଆ (Kia India) ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର MPV କାର୍ Kia Carens Clavisର ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ରେଞ୍ଜକୁ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଏଥିରେ ଆହୁରି କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଅପ୍ସନ ସାମିଲ କରିଛି । ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଗାଡ଼ିର ତଳ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟ ଯେପରିକି HTE (O) ଏବଂ HTE (EX) କେବଳ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆସୁଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ସମସ୍ତ ମଡେଲରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନର ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଆହୁରି ସହଜ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ କରିବ ।
ନୂଆ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକର ଦାମ୍:
ପ୍ରାଇସ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ DCT ସେଟ୍ଅପ୍ ବିଶିଷ୍ଟ Kia Carens Clavis HTE (O) ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ 14.67 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହାର ଡିଜେଲ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ମଡେଲର ପ୍ରାଇସ୍ 15.82 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ DCT ବିଶିଷ୍ଟ ଏହାଠାରୁ ଗୋଟିଏ ଲେଭଲ୍ ଉପରେ ଥିବା HTE (EX) ମଡେଲର ମୂଲ୍ୟ 15.22 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍) ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି ।
କିଆ ଇଣ୍ଡିଆର ମାର୍କେଟିଂ ଏବଂ ସେଲ୍ସ ବିଭାଗର ସିନିୟର ୱାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅତୁଲ ସୁଦ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରତିଦିନ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଅଧିକ କମ୍ଫର୍ଟ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗାଡ଼ି ଏବେ ଏକ ଜରୁରୀ ଫିଚର ହୋଇଯାଇଛି । ସେଥିପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅନୁଭୂତି, ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲିଟି ଏବଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହିତ କୌଣସି ସାଲିସ୍ ନକରି ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଦଳୁଥିବା ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଆଣିଛି ।
ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଗିୟରବକ୍ସ:
ଇଞ୍ଜିନ କାପାବିଲିଟି ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, କମ୍ପାନୀ ଏବେ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାକ ଭ୍ୟାରିଏଣ୍ଟରେ 1.5-ଲିଟର ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 7-ସ୍ପିଡ୍ ଡୁଆଲ୍-କ୍ଲଚ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ (DCT) ଗିୟରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ HTE ଟ୍ରିମ୍ର ଠିକ୍ ଉପରେ ଥିବା HTE (O) ମଡେଲରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 1.5-ଲିଟର ଡିଜେଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସର ଅପ୍ସନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । କମ୍ପାନୀର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଏବଂ ଡିଜେଲ୍ ଉଭୟ ପ୍ରକାରର ଇଞ୍ଜିନ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ବଜେଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସୁବିଧାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ ।
କାର୍ରେ ଯୋଡ଼ାଗଲା ଅନେକ ଆରାମଦାୟକ ଫିଚର୍ସ:
ଗାଡ଼ିରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ ଆସିବା ସହିତ, ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ନର୍ମାଲ ମାନୁଆଲ୍ ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ ଏହି ନୂଆ ଟ୍ରିମ୍ସରେ କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା କମ୍ଫର୍ଟ ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି । ଏହି ନୂଆ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ମୋସନ୍ ସେନ୍ସର ଥିବା ସ୍ମାର୍ଟ କୀ, ପୁସ୍-ବଟନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଡ୍ସ , ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପାର୍କିଂ ବ୍ରେକ୍ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଭଳି ହାଇ-ଟେକ୍ ସୁବିଧା ସାମିଲ ଅଛି । କିଆ କମ୍ପାନୀର ଏହି ସବୁ ସୁବିଧା ଏହି ବଜେଟ୍ ପ୍ରାଇସରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଏବଂ ସୁଖଦ ଯାତ୍ରାର ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।