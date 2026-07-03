ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା BMW କାର୍ ଭଳି Keeway Hypevolt-R ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ

ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କିୱେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିଏମଡବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନିଜର ନୂଆ ଇଭି ସ୍କୁଟର Hypevolt-R ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।

Keeway Hypevolt-R
Keeway Hypevolt-R (Image Credit: Keeway)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 3, 2026 at 3:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ଇଭି(EV) ସେଗେମେଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ଗାଡି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ହଙ୍ଗେରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ କିୱେ (Keeway) ଘରୋଇ ବଜାରରେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରର ନାମ Keeway Hypevolt-R । ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଟରର ବଡ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମାସ୍କୁଲାର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଲୁକ୍, ଯାହା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ BMWର ଲଗ୍ଜୁରୀ ମାକ୍ସି-ସ୍କୁଟର(Maxi-Scooter) ଡିଜାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ପ୍ରିମିୟମ୍‌ ରାଇଡିଂ ଅନୁଭବ ସହ ଏକ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ।

ଗାଡିର ଫିଚର୍ସ:

Keeway Hypevolt-R
Keeway Hypevolt-R (Image Credit: Keeway)

ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ମାମଲାରେ କିୱେ ହାଇପଭୋଲ୍ଟ-ଆର୍ ସ୍କୁଟରରେ ଏକ ବଡ଼ ଫୁଲି-ଡିଜିଟାଲ୍ TFT ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍‌ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଇଡରମାନେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟ କରି ସିଧାସଳଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଟର୍ନ-ବାଇ-ଟର୍ନ ନେଭିଗେସନ୍‌, କଲ୍ ଏବଂ ଏସଏମଏସ (SMS) ଆଲର୍ଟ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ିରେ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ସ, ଓଭର-ଦି-ଏୟାର (OTA) ଅପଡେଟ୍‌, ଜିଓ-ଫେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଏକ ଆଧୁନିକ ଆଣ୍ଟି-ଥେଫ୍ଟ ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।

Keeway Hypevolt-Rର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ୍

Keeway Hypevolt-R
Keeway Hypevolt-R (Image Credit: Keeway)

ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (BMS) ସହିତ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍କୁଟରଟି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ହାଇୱେରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏକଦମ୍ ସଠିକ୍ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଥିବା ହାଇ-ଟର୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଗାଡ଼ିକୁ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚ ଗତି ବା ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଏହାର ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚକାରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ (CBS) ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଳକଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସୁରଖିତ କରିବ ।

Keeway Hypevolt-Rର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଡିଜାଇନ୍:

Keeway Hypevolt-R
Keeway Hypevolt-R (Image Credit: Keeway)

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ Keeway Hypevolt-R ର ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଏହା ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଭି ସ୍କୁଟର ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଗାଡ଼ିର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏପ୍ରନ୍, ସାର୍ପ LED ହେଡ୍‌ଲାଇଟ୍ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚା ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ BMW ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଲମ୍ବା ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହାର ସିଟ୍‌କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ବଡ଼ କରାଯାଇ

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍‌ରେ ରିମୋଟ୍ ଭଳି ବନ୍ଦ ହେଉଥିଲା ଇ-ରିକ୍ସା, ଆକ୍ସନ ନେଇ ଦୁଇଟି ଆପ୍ କୁ ବ୍ୟାନ୍ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର

ନୂଆ ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଆଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା 2026 TVS Ntorq 125, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଦାମ୍

ମାର୍କେଟରେ ଧମାକା କରିବ ନୂଆ Renault Kwid Facelift! ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

TAGGED:

କିୱେ ହାଇପଭୋଲ୍ଟ ଆର୍‌
KEEWAY HYPEVOLT R PRICE
BMW STYLED SCOOTER
PREMIUM ELECTRIC SCOOTER INDIA
KEEWAY HYPEVOLT R SCOOTER LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.