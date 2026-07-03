ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା BMW କାର୍ ଭଳି Keeway Hypevolt-R ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ
ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କିୱେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ବିଏମଡବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ନିଜର ନୂଆ ଇଭି ସ୍କୁଟର Hypevolt-R ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ।
Published : July 3, 2026 at 3:56 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଭି(EV) ସେଗେମେଣ୍ଟରେ ଏକ ନୂଆ ଗାଡି ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି । ହଙ୍ଗେରୀର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବ୍ରାଣ୍ଡ କିୱେ (Keeway) ଘରୋଇ ବଜାରରେ ନିଜର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟରକୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ସ୍କୁଟରର ନାମ Keeway Hypevolt-R । ତେବେ ଏହି ସ୍କୁଟରର ବଡ ଫିଚର୍ସ ହେଉଛି ଏହାର ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମାସ୍କୁଲାର ଏକ୍ସଟେରିୟର ଲୁକ୍, ଯାହା ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ BMWର ଲଗ୍ଜୁରୀ ମାକ୍ସି-ସ୍କୁଟର(Maxi-Scooter) ଡିଜାଇନ୍ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ । ପ୍ରିମିୟମ୍ ରାଇଡିଂ ଅନୁଭବ ସହ ଏକ ଆଧୁନିକ ଲୁକ୍ ଚାହୁଁଥିବା ଗ୍ରାହାକଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି ।
ଗାଡିର ଫିଚର୍ସ:
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଫିଚର୍ସ ମାମଲାରେ କିୱେ ହାଇପଭୋଲ୍ଟ-ଆର୍ ସ୍କୁଟରରେ ଏକ ବଡ଼ ଫୁଲି-ଡିଜିଟାଲ୍ TFT ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସ୍ମାର୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ରାଇଡରମାନେ ନିଜ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ କନେକ୍ଟ କରି ସିଧାସଳଖ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଟର୍ନ-ବାଇ-ଟର୍ନ ନେଭିଗେସନ୍, କଲ୍ ଏବଂ ଏସଏମଏସ (SMS) ଆଲର୍ଟ ପାଇପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗାଡ଼ିରେ ରାଇଡିଂ ମୋଡ୍ସ, ଓଭର-ଦି-ଏୟାର (OTA) ଅପଡେଟ୍, ଜିଓ-ଫେନ୍ସିଂ ଏବଂ ଏକ ଆଧୁନିକ ଆଣ୍ଟି-ଥେଫ୍ଟ ଆଲାର୍ମ ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି ।
Keeway Hypevolt-Rର ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ରେଞ୍ଜ୍
ଏହି ସ୍କୁଟରରେ ଏକ ସୁଦୃଢ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ (BMS) ସହିତ ଲିଥିୟମ୍-ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସ୍କୁଟରଟି ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜରେ ଏକ ଲମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ରେଞ୍ଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ସହର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ହାଇୱେରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏକଦମ୍ ସଠିକ୍ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଥିବା ହାଇ-ଟର୍କ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଗାଡ଼ିକୁ ମାତ୍ର କିଛି ସେକେଣ୍ଡରେ ଉଚ୍ଚ ଗତି ବା ଟପ୍ ସ୍ପିଡ୍ ହାସଲ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ସୁରକ୍ଷିତ ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ ଏହାର ଆଗ ଏବଂ ପଛ ଦୁଇଟି ଯାକ ଚକାରେ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ସହିତ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ (CBS) ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଳକଙ୍କ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ସୁରଖିତ କରିବ ।
Keeway Hypevolt-Rର ମୂଲ୍ୟ ଓ ଡିଜାଇନ୍:
ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନୂଆ Keeway Hypevolt-R ର ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 1.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ମୂଲ୍ୟ ସହିତ ଏହା ବଜାରରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ହାଇ-ଏଣ୍ଡ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଇଭି ସ୍କୁଟର ଗୁଡ଼ିକୁ କଡ଼ା ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଗାଡ଼ିର ଡିଜାଇନ୍ ଉପରେ ନଜର ପକାଇଲେ, ଏଥିରେ ଏକ ବଡ଼ ଏରୋଡାଇନାମିକ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏପ୍ରନ୍, ସାର୍ପ LED ହେଡ୍ଲାଇଟ୍ ସେଟଅପ୍ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚା ୱିଣ୍ଡସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ BMW ଲୁକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଲମ୍ବା ଦୂରତା ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏହାର ସିଟ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ଏବଂ ବଡ଼ କରାଯାଇ