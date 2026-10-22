ଲଞ୍ଚ୍ ହେଲା Kawasaki Z300 ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ଏହାର ଦମ୍ଦାର ଫିଚର୍ସ ଓ ମୂଲ୍ୟ
ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Kawasaki India ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍ Kawasaki Z300 ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି ଯେଉଁଥିରେ 296ccର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ଟ୍ୱିନ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
Published : October 22, 2026 at 3:20 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ Kawasaki India ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ନୂଆ Kawasaki Z300 ନେକେଡ୍ ବାଇକ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଏହି ବାଇକ୍ କମ୍ପାନୀର ଭାରତୀୟ Z ଲାଇନ୍-ଅପ୍ରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ମଡେଲ୍ ହୋଇପାରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍କୁ 3.24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି, ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍କୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ Kawasaki Ninja 300ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବାଇକ୍ Kawasaki Z900ର ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଝଲକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ।
Z300 ର ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ଓ କ୍ଷମତା:
ନୂଆ Kawasaki Z300ର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 296ccର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ ଟ୍ୱିନ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ସମାନ ଇଞ୍ଜିନ Ninja 300ରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି ଦମଦାର୍ ଇଞ୍ଜିନ 11,000rpmରେ 39hpର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 10,000rpmରେ 26.1Nmର ପିକ୍ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସ୍ମୁଥ୍ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି ।
ଆକର୍ଷଣୀୟ Sugomi ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ଫିଚର୍ସ:
ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ବାଇକ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ମସ୍କୁଲାର୍ ଦେଖାଯାଉଛି । ନୂଆ Kawasaki Z300 ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'Sugomi' ଷ୍ଟାଇଲିଂକୁ ନିଜର ବଡ଼ ମଡେଲ୍ Z900ରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି । ନିଜର 'ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ଫାଇଟର୍' ଲୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଏହି Z300 ବାଇକ୍ରେ ଏକ ଚଉଡ଼ା ଏବଂ ସିଧା ସିଙ୍ଗଲ୍-ପିସ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲବାର୍ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହାର ଏର୍ଗୋନୋମିକ୍ସ ଏପରି ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଚାଳକଙ୍କୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବାର ମଜା ଦେବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ରେ ମିଳୁଥିବା ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ABS (Anti-lock Braking System) ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ସହିତ ଏଥିରେ Ninja 500 ଭଳି ଏକ ଆଧୁନିକ ରିଭର୍ସ LCD ଇନଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ କ୍ଲଷ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ମୋଟରସାଇକେଲ୍କୁ ମୋଟ ଦୁଇଟି ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ସହ ବଜାରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ଲାଇମ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଦମଦାର୍ ହାର୍ଡୱେର୍ ସେଟଅପ୍:
ନେକେଡ୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବଡ଼ିୱର୍କ ତଳେ, Kawasaki Z300ରେ ସେହି ସମାନ ଟ୍ୟୁବୁଲାର୍ ଫ୍ରେମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା Kawasaki Ninja 300ରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ । ସସପେନସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାଇକ୍ର ସାମ୍ନା ପାର୍ଶ୍ୱରେ 37mmର ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫୋର୍କ ଏବଂ ପଛ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରିଲୋଡ୍-ଏଡଜଷ୍ଟେବଲ୍ ମୋନୋଶକ୍ ସସପେନସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଇକ୍ର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ Ninja 300ରୁ ନିଆଯାଇଛି । ଏଥିରେ 17-ଇଞ୍ଚର ମଜବୁତ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ ରହିଛି । ବ୍ରେକିଂ ହାର୍ଡୱେର୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏହାର ଆଗ ଚକରେ 290mmର ପେଟାଲ୍ ଡିସ୍କ ଏବଂ ପଛ ଚକରେ 220mmର ପେଟାଲ୍ ଡିସ୍କ ବ୍ରେକ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ:
କମ୍ପାନୀ ନୂଆ Kawasaki Z300 ବାଇକ୍କୁ ଭାରତରେ 3.24 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍) ମୂଲ୍ୟରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଭାବେ 350cc ବର୍ଗର KTM 390 Duke (ମୂଲ୍ୟ 2.85 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ଏବଂ TVS Apache RTR 310 (ମୂଲ୍ୟ 2.30 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା) ରହିଛନ୍ତି । ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ବାଇକ୍ ସିଙ୍ଗଲ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ବିଶିଷ୍ଟ ମୋଟରସାଇକେଲ୍, ଯାହାର ଚେସିସ୍ ସେଟଅପ୍ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରଫରମାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ।