Kawasaki ଆଣିଲା 1099 cc ଇଞ୍ଜିନର 2ଟି ବାଇକ୍; ଦମଦାର ଲୁକ୍ ସହ ମିଳିବ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଫିଚର୍ସ
କାୱାସାକି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 2026 Kawasaki Z1100 ଓ Z1100 SE ସୁପରନେକେଡ୍ ମୋଟରସାଇକେଲକୁ ଆଣିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 14, 2025 at 5:34 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦୁଇ ଚକିଆ ଯାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ କାୱାସାକି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ସୁପରନେକେଡ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ 2026 Kawasaki Z1100କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଥିବାବେଳେ Z1100 SEର ଖୁଲାସା କରିଛି । ଏହା କମ୍ପାନୀର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଡିସ୍ପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ Z ମଡେଲ୍ । ଏଥିରେ Z1000 ଅପେକ୍ଷା ଏକ ବଡ଼ ଇଞ୍ଜିନ ରହିଛି, ଯାହା ଅଧିକ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଟର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ବାଇକ୍ ଲୋକପ୍ରିୟ Kawasaki Z1000ର ଅପଡେଟେଡ୍ ଓ ଅଧିକ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଏଡିସନ ।
Kawasaki Z1100: ଡିଜାଇନ
ଏଥିରେ କମ୍ପାନୀର Sugomi ଡିଜାଇନ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ ଉପସ୍ଥାପନାଯୋଗ୍ୟ କରିଥାଏ । ଏହାର ତୀକ୍ଷ୍ଣ LED ହେଡଲାଇଟ୍ କେବଳ ରାତିର ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗକୁ ଏକ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଲୁକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହାର ଚିକ୍କଣ ରେଖା ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟାନ୍ସ ସହିତ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ସମ୍ମୁଖ ଫାସିଆ, Z1100କୁ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ଦୃଢ ଉପସ୍ଥିତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହା ସ୍ପୋର୍ଟି ଏବଂ ରେସିଂ-ପ୍ରେରିତ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ।
ଏହାକୁ ପରିପୂରକ କରେ ଅଦ୍ଭୁତ ପଛ-ଦୃଶ୍ୟ ଦର୍ପଣ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଡିଜାଇନ ସହିତ ବାଇକ୍ର ସାମଗ୍ରିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରେ । ଏହାର ଇନ୍ଧନ ଟ୍ୟାଙ୍କ, ଏହାର ରୂପରେଖ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଉଭୟକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ଦେବା ସହିତ ଚାଳକଙ୍କୁ ଆରାମଦାୟକ ରାଇଡର ଇଣ୍ଟରଫେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସ୍ପୋର୍ଟି, ପଏଣ୍ଟେଡ୍ ଟେଲ୍ ସେକ୍ସନ୍ ଏୟାରୋଡାଇନାମିକ୍ସକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଏବଂ ପଛକୁ ଏକ ତୀକ୍ଷ୍ଣ, ଗତିଶୀଳ ଫିନିଶ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ସେହିପରି ସ୍କୁପ୍ଡ୍ ରାଇଡର ସିଟ୍ ଏରଗୋନୋମିକ୍ ଆରାମ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ, ଏକ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଚଲାଇବା ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ ।
ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗ, ଇବୋନି / ମେଟାଲିକ୍ କାର୍ବନ ଗ୍ରେରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ Z11000 SE ମେଟାଲିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ ଗ୍ରାଫେନଷ୍ଟିଲ୍ ଗ୍ରେ / ମେଟାଲିକ୍ ମ୍ୟାଟ୍ କାର୍ବନ ଗ୍ରେରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏଥିରେ ଏକ ଗାଢ଼ ଥିମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ଦେଇଛି। ଇଞ୍ଜିନ ଏବଂ ଫ୍ରେମ୍ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ଅଂଶ କଳା ରଙ୍ଗର ଅଛି । ଉଭୟ ମୋଟରସାଇକେଲ୍ ସମାନ ଲୁକ୍ ସେୟାର କରେ, କିନ୍ତୁ Z11000 SEରେ Z1100 ଅପେକ୍ଷା ଭିନ୍ନ ଆଲୟ ଚକ ରହିଛି ।
Kawasaki Z1100: ଇଞ୍ଜିନ
ନୂତନ କାୱାସାକି Z1100 ଏକ 1099 cc, ଇନଲାଇନ୍-4, ଲିକ୍ବିଡ କୁଲ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନ ଦ୍ବାରା ପରିଚାଳିତ ଯାହା 136 PS ପାୱାର ଏବଂ 113 Nm ଟର୍କ ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ କାୱାସାକି କ୍ବିକ୍ ସିଫ୍ଟର (KQS) ସହିତ ସଜ୍ଜିତ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିଅରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ନିମ୍ନ ଏବଂ ମଧ୍ୟମ-ରେଞ୍ଜରେ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ, ସହରରେ ଏକ ସୁଗମ ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଯାତ୍ରା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଉନ୍ନତ ଆରାମ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଏବଂ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରଶସ୍ତ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲବାର ଅଛି ।
Kawasaki Z1100: ବ୍ରେକିଂ ଓ ସସପେନ୍ସନ
ନୂତନ କାୱାସାକି Z1100ରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ ଟ୍ବିନ୍-ଟ୍ୟୁବ୍ ଫ୍ରେମ୍ ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ଥିର ଚଲାଇବାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ । ଏହାର ଆଗ ଭାଗରେ USD ଫର୍କ (ରିବାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରିଲୋଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍) ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ଏକ ଗ୍ୟାସ୍-ଚାର୍ଜଡ୍ ମନୋଶକ୍ (ରିବାଉଣ୍ଡ ଏବଂ ପ୍ରିଲୋଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟେବଲ୍) ଅଛି । ବ୍ରେକିଂ ପାଇଁ, ଏହି କାୱାସାକି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ର ଆଗ ଭାଗରେ ଏକ 310 ମିମି ଡିସ୍କ ଏବଂ ପଛ ଭାଗରେ ଏକ 260 ମିମି ଡିସ୍କ ଅଛି । ଏଥିରେ Dunlop Sportmax Q5A (ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ବରେ 17-ଇଞ୍ଚ) ଟାୟାର, ପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସପୋର୍ଟ ଏବଂ ଉନ୍ନତ ରାଇଡର ଏଡ୍ସର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ।
Kawasaki Z1100: ଫିଚର୍ସ
ଏହାର ଫିଚର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ 5-ଇଞ୍ଚ TFT କଲର ଡିସପ୍ଲେ, ରାଇଡୋଲୋଜି ଆପ୍ ମୋଟରସାଇକେଲ କନେକ୍ଟିଭିଟି, ଟର୍ଣ୍ଣ-ବାୟ-ଟର୍ଣ୍ଣ ନାଭିଗେସନ, IMU, କାୱାସାକି କର୍ଣ୍ଣରିଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଫଙ୍କସନ (KCMF), କାୱାସାକି କ୍ବିକ୍ ସିଫ୍ଟର ଆସିଷ୍ଟ ଓ ସ୍ଲିପର କ୍ଲଚ୍, ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଥ୍ରଟଲ୍ ଭଲଭ୍ସ, କାୱାସାକି ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ଏବିଏସ (KIBS) ଓ 3-ମୋଡ୍ କେଟିଆରସି (ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ) ଊଳି ଫିଚର ସାମିଲ ।
Kawasaki Z1100: ଦାମ କେତେ ?
2026 କାୱାସାକି Z1100ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 12.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି । ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ହୋଣ୍ଡା CB1000 Hornet SP ସହିତ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ବନ୍ଦ୍ବିତା କରିବ, ଯାହାର ଏକ୍ସଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 13.29 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଅଛି । କମ୍ପାନୀ Z1100 SEର ଦାମର ଖୁଲାସା କରିନାହିଁ ।