E20 ଇନ୍ଧନ ସହ ଭାରତକୁ ଫେରିଲା Kawasaki Ninja 500 ସୁପରବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ
ହିରୋର ଏକ୍ସପଲ୍ସ କିମ୍ବା ଓଲାର ବାଇକ୍ ଭଳି ଏହି ସୁପରବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ।
Published : June 17, 2026 at 3:58 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଅଟୋ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଥିଲା ଯେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୁପରବାଇକ୍ କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା 500 (Kawasaki Ninja 500)କୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ । ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ଥିଲା ଗାଡ଼ିଟି ସରକାରଙ୍କ ନୂଆ ଇଥାନଲ୍ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ବା E20 ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିଲା ଏବଂ ଅଧିକ ଦାମ୍ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବିକ୍ରି କମିଯାଇଥିଲା । କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ବଦଳାଇ Kawasaki India Motors ତାର ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ 2026 Kawasaki Ninja 500କୁ ଏକ ନୂଆ ଗ୍ରୀନ୍ ଅପଡେଟ୍ ସହ ଭାରତରେ ପୁଣିଥରେ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରିଦେଇଛି ।
E20 ଇନ୍ଧନ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଇଞ୍ଜିନ:
ହିରୋର ଏକ୍ସପଲ୍ସ କିମ୍ବା ଓଲାର ବାଇକ୍ ଭଳି ଏହି ସୁପରବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ସବୁଠାରୁ ଆଧୁନିକ ଗ୍ରୀନ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରିଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୂଆ ବାଇକ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ E20 ଇନ୍ଧନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ବାଇକ୍ ଏବେ ବଜାରରେ ମିଳୁଥିବା 20% ଇଥାନଲ୍ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଅତି ସମର୍ଥ ଭାବେ ଚାଲିପାରିବ । ଏହାସହ ଗାଡ଼ିର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପାରମ୍ପରିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ‘ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗ୍ରୀନ୍’ (Signature Green) ରଙ୍ଗକୁ ପୁଣି ଫେରାଇ ଆଣିଛି । ବାଇକ୍ ମଧ୍ୟରେ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ 451ccର ଲିକ୍ୱିଡ୍-କୁଲ୍ଡ, ଟ୍ୱିନ୍-ସିଲିଣ୍ଡର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ଚଲାଇବା ସମୟରେ 45 hpର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶକ୍ତି ଏବଂ 42.6 Nmର ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ସ୍ଲିପ୍ ଏବଂ ଆସିଷ୍ଟ କ୍ଲଚ୍ (Slip/Assist Clutch) ଥିବା ଏକ 6-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଅଫିସିଆଲ୍ ଭାବେ ଯୋଡ଼ାଯାଇଛି ।
କାୱାସାକି ନିଞ୍ଜା 500 ଫିଚର୍ସ:
କାୱାସାକି ଏହି ନିଞ୍ଜା 500 ମଡେଲ୍ର ହାର୍ଡୱେର ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବହୁତ ସରଳ ଓ ମଜବୁତ ରଖିଛି । ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଫ୍ରେମ୍ ସହିତ ଆଗ ଚକରେ ଟେଲିସ୍କୋପିକ୍ ଫୋର୍କ ଏବଂ ପଛ ଚକରେ ମୋନୋଶକ୍ ସସପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବିଏସ୍ (Dual-channel ABS) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହାକୁ କେବେବି ବନ୍ଦ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ । ବାଇକ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ପାଖରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି ଥିବା ଏକ ନେଗେଟିଭ୍ LCD ଡିସପ୍ଲେ (Negative LCD Display) ଦିଆଯାଇଛି । ଲଙ୍ଗ୍ ରାଇଡିଂ ପାଇଁ ଏହାର ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା 785mm ରହିଛି ଏବଂ ଏହାର ସମୁଦାୟ ଓଜନ ମାତ୍ର 171kg, ଯାହା ଏକ ସୁପରବାଇକ୍ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ହାଲୁକା ଅଟେ । ଭାରତରେ ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ (CBU Unit) ବିଦେଶରୁ ଆମଦାନୀ କରାଯାଉଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଏକ୍ସ-ଶୋ'ରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 5.76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ରଖିଛି, ଯାହା ପୁରୁଣା ମଡେଲ୍ ତୁଳନାରେ 10,000 ଟଙ୍କା ମହଙ୍ଗା ଅଟେ । ଏହି ମହଙ୍ଗା ମୂଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଏହା ତାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ Aprilia RS 457 (ମୂଲ୍ୟ 4.22 ଲକ୍ଷରୁ 4.37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଆଜିଠାରୁ ସମସ୍ତ କାୱାସାକି ଶୋ'ରୁମ୍ରେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ବୁକିଂ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଛି ।