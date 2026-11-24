Google Gmailର ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ସାଜିଲା Kagi Mail, ପବ୍ଲିକ୍ ବିଟା ଭର୍ସନ ହେଲା ଲଞ୍ଚ
ଗୁଗଲ ଜିମେଲର ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କାଗି ମେଲ୍ ପବ୍ଲିକ୍ ବିଟା ଲଞ୍ଚ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିନା ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ଟ୍ରାକିଂରେ 50GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସୁବିଧା ମିଳୁଛି ।
Published : November 24, 2026 at 6:09 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ଏବେ ଗୁଗଲର ଏକ ନୂଆ ବିକଳ୍ପ ଆସିଯାଇଛି, ଯାହାର ନାମ କାଗି (Kagi) ଅଟେ । କାଗି ନାମକ ଏହି କମ୍ପାନୀ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୁଗଲ ସର୍ଚ୍ଚର ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ଓରିଅନ୍ (Orion) ବ୍ରାଉଜର ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପାନୀ ଜିମେଲ୍ ଭଳି ନିଜର ଇମେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କାଗି ମେଲର ପବ୍ଲିକ୍ ବିଟା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଏହି ସର୍ଭିସ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅଟେ, ଯେଉଁଥିରେ କୌଣସି ବିଜ୍ଞାପନ ଚାଲେ ନାହିଁ । ଏଥିରେ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଟା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଏ ନାହିଁ ।
50GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଓ କଷ୍ଟମ୍ ଡୋମେନ୍ ସୁବିଧା:
କାଗି ମେଲରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ @kagimail.com ଥିବା ଇମେଲ୍ ଆଡ୍ରେସ୍ ମିଳିଥାଏ । ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରେ ନିଜର ଡୋମେନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିପାରିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନଲିମିଟେଡ୍ ଏଲିଆସ୍ ତିଆରି କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଏହି ଇମେଲ୍ ସର୍ଭିସରେ 50GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଏହା ସହିତ ଭିତରେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ରହିଛି ।
Kagi Mail is coming to public beta! Like everything we build at Kagi, it’s fast, private, and secure: paid by you, built for you. With an executive assistant on top that highlights what needs your attention and handles the rest. Over the next few days, we’ll show you what’s inside ;)— Kagi (@KagiHQ) November 13, 2026
କାଗି ମେଲର ପ୍ରମୁଖ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରାକିଂ ପିକ୍ସେଲ ଏବଂ ରିମୋଟ୍ ଇମେଜ୍ ବ୍ଲକ୍ ହେବା ସାମିଲ ଅଛି । ନୂଆ ସେଣ୍ଡରଙ୍କ ମେଲ୍ ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନବକ୍ସକୁ ଆସେ ନାହିଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଅନୁମତି ନଦେଇଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ସେଣ୍ଡର ଆସିଲେ ଫିସିଂ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଖାଯାଏ, ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ମେଲକୁ ନିଜ ଶବ୍ଦରେ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିହୁଏ, ଇନବକ୍ସ ହାଇଲାଇଟ୍ସ ଆଜିର ଜରୁରୀ କାମ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦିଏ, ନ୍ୟୁଜଲେଟର ଅଲଗା ଭ୍ୟୁରେ ଦେଖାଯାଏ ଏବଂ କିବୋର୍ଡ ଶର୍ଟକଟ୍ ଓ କମାଣ୍ଡ ପ୍ୟାଲେଟ୍ ଦ୍ୱାରା କାମ ଦ୍ରୁତ ହୋଇଥାଏ ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଫିଚର୍ସ ତାଲିକା:
କାଗି ମେଲ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ 60 ଦିନର ମାଗଣା ଟ୍ରାଏଲ୍ ଦେଉଛି, ଯାହା ପରେ ବାର୍ଷିକ 99 ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ । ଏହାକୁ କାଗି ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ ସବସ୍କ୍ରିପସନରେ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇପାରିବ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ ମାସିକ 25 ଡଲାର ରହିଛି ।
What else can you do with Kagi Mail? 📨 You can use it with a dedicated address, unlimited aliases, and your own domains. It comes with a built-in Calendar and 50 GB of storage. Also, we automatically strip tracking pixels and proxy images, and we block invisible trackers. Your inbox is yours alone. You can import and export everything, anytime.— Kagi (@KagiHQ) November 17, 2026
|ଫିଚର
|ସମୟ
|Contacts ଏବଂ Address Book
|Q1 2027
|Full Kagi Assistant
|Q1 2027
|Native Mobile Apps
|Q3 2027
ଓପନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଏବଂ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷା:
Inside Kagi Mail, you won’t just see the number of unread emails, but get the real workload at a glance. *Highlights* feature will point you to the emails that call for your action, response, or acknowledgment, and, over time, learn from what you dismiss. It’s backed by privacy-respecting AI, and it’s optional – use it if/when you need it, or turn it off if you don’t.— Kagi (@KagiHQ) November 16, 2026
ମୋବାଇଲ୍ ଆପ୍ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟବହାରକାରୀମାନେ ୱେବ୍ ଆପ୍ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି MAP କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ କାମ ଚଳାଇପାରିବେ । କାଗି ମେଲ୍ ଓପନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଉପରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ନିଜର ମେଲ୍ ଏବଂ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ସହଜରେ ବାହାର କରି ଅନ୍ୟତ୍ର ନେଇପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ ଛଅ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରଥମ 60 ଦିନ ମେଲ୍ ପଠାଇବା ଓ ପାଇବାର ସୁବିଧା ରହିଥାଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରି ମାସ କେବଳ ପଢ଼ିବା ଓ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହୁଏ । ଯେଉଁମାନେ ଗୁଗଲର ନଜରଦାରିରୁ ଥକିଯାଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାଗି ମେଲ୍ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରେ ।