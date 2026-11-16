3 ଡିସେମ୍ବରରେ ଲଞ୍ଚ୍ ହେବ JSW Motors, ପ୍ରଥମ SUV ଭାବେ ଆସିପାରେ Combat ମଡେଲ୍
ଆସନ୍ତା 3 ଡିସେମ୍ବରରେ JSW Motors ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ 2027ରେ ଏହାର ପ୍ରଥମ SUVର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହୋଇପାରେ ।
Published : November 16, 2026 at 8:53 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ନେଇ ଆସୁଛି JSW ଗ୍ରୁପ୍ । ଆସନ୍ତା 3 ଡିସେମ୍ବରରେ କମ୍ପାନୀର ଅଟୋମୋଟିଭ୍ ସଂସ୍ଥା JSW Motors ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଆତ୍ମପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ କମ୍ପାନୀର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ jswmotors.com ଲାଇଭ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଆଗ୍ରହୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜର ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିପାରିବେ । ପ୍ରାଥମିକ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, Jetour T2 ଆଧାରିତ ଏକ SUV ସହ କମ୍ପାନୀ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବ ଏବଂ ନିଜସ୍ୱ ଡିଲରସିପ୍ ନେଟୱାର୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି ।
ପ୍ରଥମ ଗାଡ଼ି ହୋଇପାରେ Combat SUV:
JSW Motors ର ପ୍ରଥମ SUVର ନାମ 'କମ୍ବାଟ୍' (Combat) ହୋଇପାରେ, ଯାହା ଚୀନର କାର୍ ନିର୍ମାତା Cheryର Jetour T2 ମଡେଲ୍ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ । Chery ହେଉଛି JSWର ଚୀନ୍ ସହଯୋଗୀ । ଏହି ଗାଡ଼ିଟି ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେଇକିଲ୍ (PHEV) ଭାବେ ବଜାରକୁ ଆସିପାରେ । ବିଭିନ୍ନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏଥିରେ 1.5 ଲିଟର ଟର୍ବୋ-ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହ ଏକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମୋଟର ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିବ, ଯାହା 350 bhp ରୁ ଅଧିକ ପାୱାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବ ।
ଏହା କେବଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଶକ୍ତିରେ ପ୍ରାୟ 90 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଶି ମୋଟ 1,100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ୍ ଦେବ ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି । 5 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଗାଡ଼ିର କ୍ୟାବିନରେ 15.6-ଇଞ୍ଚ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ 10.25-ଇଞ୍ଚ ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ଯଦିଓ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ ।
ଦାମ୍, ଡେଲିଭରି ଏବଂ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗ:
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପାନୀ Combat SUV ର ଦାମ୍ କିମ୍ବା ଡେଲିଭରି ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, ତେବେ ଏହାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 30 ଲକ୍ଷରୁ 45 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିପାରେ । ବଜାରକୁ ଆସିଲେ ଏହା Skoda Kodiaq, Kia Sorento ଏବଂ MG Hector Tomahawk PHEV କୁ ଟକ୍କର ଦେବ । ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, 2027 ମସିହାରେ ଏହାର ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଗାଡ଼ିଟିକୁ ଆସେମ୍ବଲ୍ କରିବାର ଯୋଜନା ରହିଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ JSW ଗ୍ରୁପ୍ ପୂର୍ବରୁ JSW MG Motor India ର ଅଂଶୀଦାର ଥିବା ବେଳେ JSW Motors ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉଦ୍ୟୋଗ, ଯାହା ନିଜସ୍ୱ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଓ ଗାଡ଼ି ସହ ବ୍ୟବସାୟ ଆରମ୍ଭ କରିବ ।