JSW MG Motor ଲଞ୍ଚ କଲା Hector STORM ସିରିଜ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ଫିଚର୍ସ
JSW MG ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତରେ ଏହାର ପପୁଲାର୍ SUV ହେକ୍ଟରର ନୂଆ STORM ସିରିଜ୍ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ Blackstorm ଏବଂ Snowstorm ନାମକ ଦୁଇଟି ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍ ସାମିଲ ରହିଛି ।
Published : October 7, 2026 at 9:07 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ମାର୍କେଟରେ SUV ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ବାହାନ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ JSW MG Motor India ଏହାର ସବୁଠାରୁ ପପୁଲାର୍ SUV ମଡେଲ୍ ହେକ୍ଟରର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍ 'STORM' ସିରିଜ୍ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ୍ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହି ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ ଦୁଇଟି କାଟେଗୋରୀର ମଡେଲ୍ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ Hector Blackstorm ଏବଂ Hector Snowstorm ସାମିଲ ରହିଛି। ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ SUV କୁ ଅଧିକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଏବଂ ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ଲୁକ୍ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କମ୍ପାନୀ ଏହି ନୂଆ କାର୍ ଡିଜାଇନ୍ କରିଛି । ତେବେ ଏହି ଲିମିଟେଡ୍ ଏଡିସନ୍ ମଡେଲ୍ଗୁଡ଼ିକ କେବଳ 5 ସିଟର୍ ଅପ୍ସନରେ ହିଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ଷ୍ଟର୍ମ ସିରିଜର ନୂଆ ଏକ୍ସଟେରିୟର ଓ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଲୁକ୍:
ଏହି ନୂଆ ଷ୍ଟର୍ମ ସିରିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଆଟ୍ରାକସନ୍ ହେଉଛି ଏହାର ନୂଆ ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ହେକ୍ସ ଗ୍ରିଲ୍ । କାର୍ର ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ନୂଆ ଡିଜାଇନର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏବଂ ରିୟର ବମ୍ପର ଗାର୍ନିସ ସହିତ ଡାଇନାମିକ ଆରା ଷ୍ଟର୍ମ ବ୍ଲେଡ୍ ଆଲୟ ହୁଇଲ୍ସ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରେଡ୍ ବ୍ରେକ୍ କାଲିପର୍ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଲୋଗୋ, ସ୍କିଡ୍ ପ୍ଲେଟ୍, ଟେଲ୍ଗେଟ୍ ଏବଂ ବଡି ସାଇଡ୍ କ୍ଲାଡିଂ ଉପରେ ଡାର୍କ କ୍ରୋମ୍ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଦେଇଛି । କାର୍ର ଇଣ୍ଟେରିୟର ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଏଥିରେ ନିମ୍ବସ ବ୍ଲାକ୍ ଇଣ୍ଟେରିୟର ଥିମ୍ ସହିତ ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଲେଦର ଅପହୋଲଷ୍ଟ୍ରି ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେଡ୍ରେଷ୍ଟ ଉପରେ ବ୍ଲାକ୍ଷ୍ଟର୍ମ କିମ୍ବା ସ୍ନୋଷ୍ଟର୍ମର ସ୍ପେଶାଲ ଏମ୍ବୋସିଂ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ବିନା କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଡିଲରସିପ୍ରୁ ଷ୍ଟର୍ମ ସିରିଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଲଗାଇ ପାରିବେ, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ୟାଜ୍, ରେଡ୍ ଟେଲ୍ଗେଟ୍ ଆକ୍ସେଣ୍ଟ ଏବଂ ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ବୋର୍ଡ ଭଳି ଏକ୍ସେସରିଜ୍ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ଦମଦାର୍ ଟର୍ବୋ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ଓ ପରଫରମାନ୍ସ:
ଏହି STORM ସିରିଜର ଦୁଇଟିଯାକ ମଡେଲ୍ରେ ଟେକ୍ନିକାଲି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 1.5 ଲିଟର ଟର୍ବୋଚାର୍ଜ୍ଡ ପେଟ୍ରୋଲ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ ସହିତ ସ୍ମୁଥ୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ ପାଇଁ ଏକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ CVT ଗିୟରବକ୍ସ ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଛି । ଏହି ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ କାର୍କୁ 143 PS ର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ଏବଂ 250 Nm ର ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ହାଇୱେ ଏବଂ ସିଟି ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରିଫାଇଣ୍ଡ ରହିଥାଏ । ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ରେ 360 ଡିଗ୍ରୀ HD କ୍ୟାମେରା ୱିଥ୍ ହୁଇଲ୍ ଭିଉ, ABS, EBD, ESP, ଟ୍ରାକ୍ସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଏବଂ ବ୍ରେକ ଆସିଷ୍ଟ ଭଳି ଆଧୁନିକ ମଲ୍ଟିପୁଲ ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ଦିଆଯାଇଛି ।
କାର ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, SW MG ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଅଧିକାରୀ ଭିନୟ ରାଇନା କହିଛନ୍ତି, "ହେକ୍ଟର MGର ଭାରତ ଯାତ୍ରାର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ। ଷ୍ଟର୍ମ ସିରିଜ୍ ସମାନ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ସୁରକ୍ଷା, ଆରାମ ଏବଂ ସୁଧାର ବଜାୟ ରଖି ଶୈଳୀ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱର ଏକ ସାହସୀ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରଦାନ କରେ।"
ସେଗମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବଂ ଆଇ-ସ୍ମାର୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
ଏହି SUV ର କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ସେଗମେଣ୍ଟର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ 14 ଇଞ୍ଚର HD ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଲଗାଯାଇଛି, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟ ବୁଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦ୍ୱାରା ସୁପର ଫାଷ୍ଟ କାମ କରେ । ଏଥିରେ ଥିବା ଆଇ-ସ୍ୱାଇପ୍ ଟଚ୍ ଜେଷ୍ଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ୟୁଜର୍ସ କେବଳ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଇସାରାରେ ଏସି, ମ୍ୟୁଜିକ ଏବଂ ନେଭିଗେସନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ MG ର ଆଇ-ସ୍ମାର୍ଟ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦିଆଯାଇଛି ଯେଉଁଥିରେ 70ରୁ ଅଧିକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ସ ସହିତ ଡିଜିଟାଲ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ କି, ରିମୋଟ୍ ଏସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏବଂ 7 ଇଞ୍ଚର ଫୁଲ୍ ଡିଜିଟାଲ କ୍ଲଷ୍ଟର ସାମିଲ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି କାର୍ ଉପରେ ଅନ-ରୋଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ଉପରେ 100% ଫାଇନାନ୍ସିଂ ସହିତ 84 ମାସର ଇଏମଆଇ ଅପ୍ସନ ଏବଂ 'MG Shield' ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଧୀନରେ 3 ବର୍ଷର ଅନଲିମିଟେଡ୍ କିଲୋମିଟର ୱାରେଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି ।