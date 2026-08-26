ETV Bharat / technology

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MG Hector Tomahawk EV; ରହିଛି ETV Bharat ଆପ୍ ସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମିଳିବ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବର

ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MG Motor Indiaର ନୂଆ ଏସୟୁଭି MG Hector Tomahawk EV କାର୍ । ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦାମ ଏବଂ ନୂଆ ଫିଚର୍ କ'ଣ ରହିଛି ?

MG Hector Tomahawk
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MG Hector Tomahawk EV; ରହିଛି ETV Bharat ଆପ୍ ସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମିଳିବ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବର (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Odisha Team

Published : August 26, 2026 at 9:44 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ମୁମ୍ବାଇ: କାର ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ JSW MG Motor India ନିଜର ନୂଆ ଏସୟୁଭି MG Hector Tomahawk EV ଏବଂ Hector Tomahawk PHEVକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଏହି ଦୁଇଟି ଏସୟୁଭିକୁ ନିଜର ନୂଆ ADAPT (Advance Drive Architecture Platform Technology) ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଆଧାରରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛି ।ଏହି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଉଭୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଏବଂ ପିଏଚଇଭି (PHEV) କାରଗୁଡ଼ିକୁ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ହେଲା ଏଥିରେ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନ୍ୟୁଜ୍ ନେଟୱାର୍କ୍ 'ଇଟିଭି ଭାରତ' ଆପ୍ଲିକେସନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି । ଯାହା ଚାଳକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆପ୍ଲିକେସନରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ତାଜା ଖବର ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MG Hector Tomahawk EV; ରହିଛି ETV Bharat ଆପ୍ ସୁବିଧା (ETV Bharat Odisha)

MG Hector Tomahawk EV ରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ସୁବିଧା:

ଗାଡ଼ିରେ ଏକ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରି MG Motor India ର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ପରିଚାଳକ ମନୀଷ କହିଛନ୍ତି, "ସମସ୍ତ କାର୍ ପୂର୍ବରୁ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ସଙ୍ଗୀତ, ପୋଡକାଷ୍ଟ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଗ୍ରାହକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା ଚାହାଁନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ଦୈନିକ ଖବର ବିଷୟରେ ଅପଡେଟ୍ ରହିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଚାରି ପାଖରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ତାହା ଜାଣିବା । ତେଣୁ ଆମେ ଆମର କାରଗୁଡ଼ିକରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ । ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ ଏବଂ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ମତାମତ ଏବଂ ପସନ୍ଦ ଉପରେ ଆଧାର କରି, ଆମେ ସର୍ବଦା ଆମର ଅନ୍ୟ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ।"

'ଇଟିଭି ଭାରତ' ସହ ଆଲୋଚନା କରି, JSW MG ମୋଟର ଇଣ୍ଡିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପାର୍ଥ ଜିନ୍ଦଲ କହିଛନ୍ତି, "ଗତ ମାସରେ ADAPT ଲଞ୍ଚ କରିବା ପରେ, ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ଆମେ କେବଳ ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାଳିତ EV ପ୍ରଚଳନ କରିବୁ । କେହି PHEV ଆଶା କରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଲୁ । ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଯାନଗୁଡ଼ିକର ଏତେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ମୂଲ୍ୟ ବିନ୍ଦୁ ଆଶା କରିନଥିଲେ । ତଥାପି ଆମେ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଉଚ୍ଚମାନର ନୂତନ-ଶକ୍ତି ଯାନ ଆଣିବାକୁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ । ଉଭୟ ଯାନ ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପରିସର, ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଗୁଣବତ୍ତା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।"

MG Hector Tomahawk
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MG Hector Tomahawk EV; ରହିଛି ETV Bharat ଆପ୍ ସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମିଳିବ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବର (ETV Bharat)

ଗତ ମାସରେ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଥିବା ADAPT, କିମ୍ବା ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହେଉଛି JSW MGର ମଡ୍ୟୁଲାର୍ ଆର୍କିଟେକ୍ଚର, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଯାନ (EV), ହାଇବ୍ରିଡ୍ EV (HEV), ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ EV (PHEV), ଏବଂ ରେଞ୍ଜ-ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡର୍ EV (REEV) ସମେତ ଏକାଧିକ ନୂତନ-ଶକ୍ତି ଯାନ (NEV) ବହନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ।

ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, "ଇଭି ଏବଂ ପିଏଚଇଭି ମଡେଲ ଉଭୟ ଲଞ୍ଚ କରି, ଆମେ ଭାରତୀୟ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମାଧାନ କରିଛୁ । ପ୍ରଥମତଃ ଯଦି ଆପଣ 500 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପରିସର ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଇଭି ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ MG Hector Tomahawk EV କୁ ବାଛିପାରିବେ । ଦ୍ୱିତୀୟତଃ, ଯଦି ଆପଣ 1,100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇ ପାରୁଥିବା ଏକ ଇଭି ଯାନ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଇଭି କ୍ରେତା ଯିଏ ଚାର୍ଜିଂ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତିତ । ତେବେ ଆପଣ Hector Tomahawk PHEV କିଣିପାରିବେ । ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର EV ସେଗମେଣ୍ଟର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଟାଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ନମ୍ବର-ୱାନ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ଯାନର ଲଞ୍ଚ ସହିତ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ନୂତନ-ଶକ୍ତି ଯାନ କମ୍ପାନୀ ହେବା ।"

ବ୍ୟାଟେରୀ-ଆଜ୍-ଏ-ସର୍ଭିସ୍ (BaaS) ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ EV ସଂସ୍କରଣର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 13.99 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଯେଉଁଠାରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟାଟେରୀ କିଣିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ବ୍ୟାଟେରୀ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ପ୍ରତି କିଲୋମିଟର ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ 4.90 ଟଙ୍କା ଦେଇଥାନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ସେମାନେ 19.49 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ EV ପାଇପାରିବେ । ସମାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ଭଡ଼ା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ PHEV ସଂସ୍କରଣର ମୂଲ୍ୟ 21.79 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି କିମ୍ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଲିକାନା ସହିତ 25.69 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା । ବୁକିଂ ଏବେ ଖୋଲା ଅଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ରେ EV ଡେଲିଭରି ଏବଂ ନଭେମ୍ବର 2026ରେ PHEV ଟେଷ୍ଟ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଡେଲିଭରି ଆରମ୍ଭ ହେବ ।

MG Hector Tomahawk
ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MG Hector Tomahawk EV; ରହିଛି ETV Bharat ଆପ୍ ସୁବିଧା, ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ମିଳିବ ଦେଶ ଦୁନିଆର ଖବର (ETV Bharat)

HEV ସଂସ୍କରଣକୁ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ଲଗ୍-ଇନ୍ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଯାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି । ଏହା 1.5 ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ 20.5 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ ରହିଥାଏ । ଯାହା 115 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ପ୍ୟୁର୍-ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପରିସର ପ୍ରଦାନ କରେ । ପେଟ୍ରୋଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ, SUV ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟ୍ୟାଙ୍କରେ 1,100 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବ । ଏହା ପ୍ରାୟ 9 ସେକେଣ୍ଡରେ 0 ରୁ 100 କିଲୋମିଟର ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିବ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଚାରୋଟି ଭିନ୍ନ ଡ୍ରାଇଭିଂ ମୋଡ୍ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱଚାଳିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ । ଯାହା ଶକ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ଦକ୍ଷତାକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ ।

MG Hector Tomahawk EV 7 ସିଟର୍ 5 ସିଟର୍
ExciteBaaS ମୋଡେଲ୍ ୧୯.୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / ୧୩.୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା --
ExclusiveBaaS ମୋଡେଲ୍ ୨୧.୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / ୧୫.୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା --
EssenceBaaS ମୋଡେଲ୍ ୨୩.୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / ୧୭.୪୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାBaaS ମୋଡେଲ୍ ୨୨.୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା / ୧୬.୯୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା

ସୁବିଧା ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ:

ଡିଜାଇନ୍ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନୂଆ Hector Tomahawkର ଆଗ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଇଲୁମିନେଟେଡ୍ MG ଲୋଗୋ ସହିତ ସମାନ୍ତରାଳ DRLs ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାକୁ ଏକ ମସ୍କୁଲାର୍ (muscular) ଲୁକ୍ ଦେଉଛି । ଏଥିରେ ଲମ୍ବା ବୋନେଟ୍, 18-ଇଞ୍ଚର ଡାୟମଣ୍ଡ-କଟ୍ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ, ଭାରୀ ବଡି କ୍ଲାଡିଂ, ରୁଫ୍ ରେଲ୍ସ ଏବଂ ଏକ ରିୟର ସ୍ପଏଲର୍ ସାମିଲ ଅଛି । ଏହାର ହ୍ୱିଲବେସ୍ 2810mm ରଖାଯାଇଛି ।

କାରର ଇଣ୍ଟେରିୟର ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଟେ । ଏଥିରେ 15-ଇଞ୍ଚର ବଡ଼ ଟଚସ୍କ୍ରିନ୍ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ 9-ଇଞ୍ଚର ଡିଜିଟାଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି । ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଲା ଏଥିରେ ଇଟିଭି ଭାରତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍ ରହିଛି । ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ସହ ବିଶ୍ବର ସମସ୍ତ ତାଜା ଖବର ଗୋଟିଏ ଆପରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାକୁ 5-ସିଟର ଏବଂ 7-ସିଟର ଅପସନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଫିଚର୍ସ କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟେଡ୍ ଏବଂ ହିଟିଂ ସିଟ୍, ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ଏବଂ ADAS ଲେଭଲ୍-2 ସୁରକ୍ଷା ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।

ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ହେକ୍ଟର ଟୋମାହକ୍ ମାନକ ଭାବରେ ଛଅଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ ସହିତ ଆସିଥାଏ, ସହିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ସ୍ଥିରତା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ, ହିଲ୍ ହୋଲ୍ଡ ଆସିଷ୍ଟ ଏବଂ ଏକ 360-ଡିଗ୍ରୀ କ୍ୟାମେରା ସିଷ୍ଟମ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ରେକିଂ, ଲେନ୍-କିପିଂ ସହାୟତା ଏବଂ ଆଡାପ୍ଟିଭ୍ କ୍ରୁଜ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଭଳି ଡ୍ରାଇଭର ସହାୟତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଏକ ପରିସର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା MG Hector Tomahawk EV ଏବଂ PHEV: ମିଳିବ 1100 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଞ୍ଜ, ଜାଣନ୍ତୁ ଦାମ୍

TAGGED:

MG HECTOR TOMAHAWK PRICE
MG HECTOR TOMAHAWK FEATURES
MG HECTOR TOMAHAWK AVAILABILITY
MG HECTOR
MG HECTOR TOMAHAWK

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.