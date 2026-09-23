JSW Group ଲଞ୍ଚ କଲା AMPSTAR ବ୍ରାଣ୍ଡ, ବଜାରକୁ ଆସିବ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍
ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୀନଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ AMPSTAR ନାମକ ଏକ ନୂଆ ଇଭି ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
Published : September 23, 2026 at 5:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୁପ ଭାରତର ଇଭି ମାର୍କଟେରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । କମ୍ପାନୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କମର୍ସିଆଲ୍ ଭେହିକିଲ୍ ଶାଖା ' ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଗ୍ରୀନଟେକ୍ ଲିମିଟେଡ୍' (JSW Greentech Limited) ବଜାରକୁ ଏକ ନୂଆ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଣିଛି, ଯାହାର ନାଁ ରଖାଯାଇଛି AMPSTAR । ଗତ 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରେ ମୁମ୍ବାଇଠାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏହି ନୂଆ ଇ-କମର୍ସିଆଲ ବ୍ରାଣ୍ଡର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଉନ୍ମୋଚନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଧୀନରେ କମ୍ପାନୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଦମଦାର୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ତିଆରି କରିବା । ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ଓ ସୁରକ୍ଷିତ ପରିବହନ ଦିଗରେ ଜେଏସଡବ୍ଲ୍ୟୁର ଏହି ପ୍ରୟାସ ଭାରତୀୟ କମର୍ସିଆଲ ଗାଡି ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ବିପ୍ଲବ ଆଣିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ।
AMPSTARର ପାୱାର୍ କ୍ଷମତା ଏବଂ ବିକ୍ରି ମଡେଲ୍:
କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, AMPSTAR ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଅଧୀନରେ 150 kW ରୁ 500 kW ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପାୱାର୍ କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ବଜାରକୁ ଅଣାଯିବ । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବ୍ୟବସାୟିକ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସିଧାସଳଖ କ୍ରୟ, ଲିଜିଂ (Leasing) ଏବଂ ‘ବ୍ୟାଟେରୀ ଏଜ୍ ଏ ସର୍ଭିସ୍’ (BaaS) ଭଳି ମଡେଲ୍ ସାମିଲ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ନିଜର କମର୍ସିଆଲ୍ ମୋବିଲିଟି ସର୍ଭିସ୍ ଅଧୀନରେ ଚାର୍ଜିଂ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର, ଅପରେଟିଂ ସଲ୍ୟୁସନ, ଫାଇନାନ୍ସିଂ ଅପ୍ସନ ଏବଂ ଆଫ୍ଟର-ସେଲ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ବା ବିକ୍ରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେବା ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇଦେବ ।
ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 15,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍:
AMPSTARର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଛତ୍ରପତି ସମ୍ଭାଜୀନଗରର AURIC ଠାରେ ଥିବା JSW Greentechର 90 ଏକର ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶାଳ ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ । ଏହି ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଫେସିଲିଟିର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା 15,000 ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଏବଂ ଟ୍ରକ୍ ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ, ବସ୍ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟରେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୀ-ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋ-ଡିପୋଜିସନ (PT-ED) ପ୍ରୋସେସ ସିଷ୍ଟମ୍ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଏଥିସହ ଏକ ଅଟୋମେଟେଡ୍ ଟ୍ରକ୍-କେବିନ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଏକ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ଲାଣ୍ଟ ପରିସରରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।
ନିଜସ୍ୱ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଲଗୋରିଦମ ଏବଂ ସୁପର ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି:
JSW Greentech ନିଜର ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଡ୍ରାଇଭଟ୍ରେନ୍ର ବେସିକ୍ ଲଜିକ୍, ସଫ୍ଟୱେର୍ ଏବଂ ଆଲଗୋରିଦମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜେ ଇନ-ହାଉସ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କନଫିଗର କରାଯାଇପାରିବ । AMPSTAR ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଡୁଆଲ୍-କୁଲିଂ ବ୍ୟାଟେରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ମଜଭୁତ ମୋନୋକକ୍ ଚେସିସ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । କମ୍ପାନୀ ସୂଚନା ଦେଇଛି ଯେ, ଏହାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୁପର ଚାର୍ଜିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ସହାୟତାରେ 60 ମିନିଟ୍ରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ 0 ରୁ 100 ପ୍ରତିଶତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଜ ହୋଇପାରିବ ।
ଇନ୍ଧନ ଆମଦାନୀ ହ୍ରାସ ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ:
ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ଅବସରରେ JSW Groupର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡାଇରେକ୍ଟର ସଜ୍ଜନ ଜିନ୍ଦଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ, କମ୍ପାନୀର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତରେ ଏଭଳି ଇଭି କମର୍ସିଆଲ୍ ଗାଡ଼ି ନିର୍ମାଣ କରିବା ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ଅଶୋଧିତ ତେଲ ଉପରେ ଭାରତର ନିର୍ଭରଶୀଳତା କମିପାରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପ୍ରାୟ 90 ପ୍ରତିଶତ ତେଲ ଆମଦାନୀ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟପଟେ ପାର୍ଥ ଜିନ୍ଦଲ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଭାରତରେ ଡିଜେଲ୍ର ମୋଟ ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟରୁ କମର୍ସିଆଲ୍ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକର ଅଂଶ ପ୍ରାୟ 40 ପ୍ରତିଶତ ରହିଛି, ତେଣୁ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି ସହିତ ବସ୍ ଓ ଟ୍ରକ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପାୱାର୍କୁ ଶିଫ୍ଟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଅଟେ ।