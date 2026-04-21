ଆପଲ୍ରେ ‘କୁକ୍’ ଯୁଗର ଅନ୍ତ: ଜନ୍ ଟର୍ନସ୍ ହେବେ Appleର ନୂଆ ସିଇଓ
Published : April 21, 2026 at 3:46 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ ଟେକ୍ କମ୍ପାନୀ ଆପଲ୍ (Apple) ଏକ ବଡ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି । ଦୀର୍ଘ 15 ବର୍ଷ ଧରି କମ୍ପାନୀର ସ୍ଥାୟୀ ମଙ୍ଗ ଧରିଥିବା ସିଇଓ ଟିମ୍ କୁକ୍ ନିଜ ପଦବୀରୁ ଅବସର ନେବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଆପଲ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ହାର୍ଜୱେର୍ ଇଞିନିୟରିଂ ମୁଖ୍ୟ ଜନ୍ ଟର୍ନସ ନୂଆ ସିଇଓ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ । ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସନ୍ତା 1 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026ରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ ବୋଲି ଆପଲର ଅଧିକାରିକ ୱେବ୍ସାଇଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ।
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟଯେ ଆପଲ୍ ବୋର୍ଡ ସର୍ବସମ୍ମତି କ୍ରମେ 50 ବର୍ଷୀୟ ଜନ୍ ଟର୍ନସଙ୍କୁ ଏହି ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଛି । ଟର୍ନସ 2001 ମସିହାରୁ ଆପଲ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଇଫୋନ, ଆଇପ୍ୟାଡ ଏବଂ ମ୍ୟାକ୍ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଉତ୍ପାଦର ହାର୍ଡୱେର୍ ଡିଜାଇନ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ରହିଛି । ବିଶେଷ କରି ଆପଲ୍ ସିଲିକନ୍ ଚିପ୍କୁ ସଫଳତାର ସହ ରୂପାନ୍ତର କରିବାରେ ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ।
ଟିମ୍ କୁକ୍ଙ୍କ ନୂତନ ଭୂମିକା :
ସିଇଓ ପଦବୀ ଛାଡିବା ପରେ ଟିମ୍ କୁକ୍ କମ୍ପାନୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେବେ ନାହିଁ । ସେ ଆପଲ୍ ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସର ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ । ଏହି ନୂତନ ଭୂମିକାରେ ସେ ସରକାରୀ ନୀତି ନିର୍ଦ୍ଧାରକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚ଼ନା ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ରଣନୀତିକ ସହାୟତା ଜାରି ରଖିବେ ।
ଟିମ୍ କୁକ୍ଙ୍କ ସଫଳତା:
2011 ମସିହାରେ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବସ୍ଙ୍କ ପରେ ଟିମ୍ କୁକ୍ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଆପଲ୍ର ବଜାର ମୂଲ୍ୟ 350 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ମୂଲ୍ୟରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 4 ଟ୍ରିଲିୟନ ଡଲାରରେ ପହଁଚିଛି । ସେ ଆପଲ୍ ୱାଚ, ଏୟାରପଡ୍ସ ଏବଂ ଭିଜନ୍ ପ୍ରୋ ଭଳି ନୂତନ ବର୍ଗର ଉତ୍ପାଦ ବଜାରକୁ ଆଣିଥିଲେ । ଏହା ସହିତ କମ୍ପାନୀର ବାର୍ଷିକ ଆୟ ପ୍ରାୟ 4 ଗୁଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 416 ବିଲିୟନ୍ ଡଲାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛି ।
ଭବିଷ୍ୟତ ଆହ୍ୱାନ:
ଜନ୍ ଟର୍ନସ ଏପରି ଏକ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦୁନିଆରେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢୁଛି । ତାଙ୍କ ନେତୃତରେ ଆପଲ୍ ନିଜର ହାର୍ଡୱେର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଏଆଇ ରଣନୀତି ମଧ୍ୟରେ କିପରି ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରୁଛି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା । ଟିମ୍ କୁକ୍ 2026 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 1ରୁ ଆପଲ୍ର ଏକଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଜନ୍ ଟର୍ନସ୍ ନୂତନ ସିଇଓ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି । 2011 ରୁ କମ୍ପାନୀର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିବା କୁକ୍ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହାର୍ଡୱେର୍ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂର ସିନିୟର ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଟର୍ନସ୍ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ ।