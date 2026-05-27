Jio ଲଞ୍ଚ କଲା OTT Pass: YouTube Premium ରୁ Prime Video ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କାରେ ମିଳିବ ସବୁକିଛି!

This is a 28-day add-on pack, which offers customers 15 premium streaming services, over 1000 live TV channels and 30GB of data at once.
ଏହା ଏକ 28 ଦିନର Add-on ପ୍ୟାକ୍, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 15ଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ ସେବା, 1000ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ 30GB ଡାଟା ଏକାସଙ୍ଗେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । (Image Credit: Getty Images)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 27, 2026 at 8:41 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଟଙ୍କା ବଞ୍ଚିଯିବାକୁ ଯାଉଛି । ରଲାଏନ୍ସ ଜିଓ (Reliance Jio) ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 27 ମେ 2026 ରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ନୂଆ ସେବା ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାର ନାମ 'OTT Pass' ରଖାଯାଇଛି । ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 200 ଟଙ୍କା ଅଟେ । ଏହା ଏକ 28 ଦିନର ଆଡ୍-ଓନ୍ (Add-on) ପ୍ୟାକ୍, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 15ଟି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଙ୍ଗ୍ ସେବା, 1000ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ 30GB ଡାଟା ଏକାସଙ୍ଗେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଜିଓର ଦାବି ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ୟାକ୍‌ରେ ସାମିଲ ଥିବା ସେବାଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଟେ ।

15 ଟି ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ମିଳିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆକ୍ସେସ୍

ଏହି 200 ଟଙ୍କିଆ Jio OTT Pass ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରମୁଖ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆପ୍ସର ସବ୍‌ସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମିଳିବ, ଯାହାର ସୂଚନା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

  • ପ୍ରମୁଖ ଆପ୍ସ: ଏଥିରେ YouTube Premium, JioHotstar Mobile (ହଲିଉଡ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ସହିତ) ଏବଂ Prime Video Mobile Edition ର ସୁବିଧା ରହିଛି ।
  • ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଆପ୍ସ: ଏହା ସହିତ SonyLiv, ZEE5, Lionsgate Play, Discovery+, Sun NXT ଏବଂ FanCode ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି ।
  • ଆଞ୍ଚଳିକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ: ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଓଟିଟି ଆପ୍ Kanccha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, TimesPlay ଏବଂ Tarang Plus ର ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟରେ ମିଳିବ ।

1000 ରୁ ଅଧିକ ଲାଇଭ୍ TV ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ 5G ଡାଟା

ଏହି ପ୍ୟାକ୍‌ରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଓଟିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନୁହେଁ, ବରଂ JioTV ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ 1000ରୁ ଅଧିକ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଦେଖିବାର ସୁବିଧା ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ 150 ରୁ ଅଧିକ ପେଡ୍ (Paid) ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିରେ JioStar, Sony Entertainment, Sun TV Network, Warner Bros. Discovery ଏବଂ ETV ଭଳି ବଡ଼ ନେଟୱର୍କର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ 30GB ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ 4G କିମ୍ବା 5G ଡାଟା ଦିଆଯିବ। ଏପରିକି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍‌ରେ ମୁଖ୍ୟ ବେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଆକ୍ଟିଭ୍ ରହିଥିବ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବାଧିକ 28 ଦିନ ପାଇଁ ଅନଲିମିଟେଡ୍ 5G ଡାଟାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।

MyJio ଆପ୍ ରୁ କେମିତି କରିବେ ଏହାକୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍?

ଏହି OTT Pass କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମେ MyJio ଆପ୍, Jio.com ୱେବସାଇଟ୍, ନିକଟସ୍ଥ ଜିଓ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଥର୍ଡ-ପାର୍ଟି ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରୁ ଏହି ପ୍ୟାକ୍ କିଣିବାକୁ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ସର୍ତ୍ତ ହେଉଛି, ପ୍ୟାକ୍ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ନମ୍ବରରେ କୌଣସି ଏକ ଆକ୍ଟିଭ୍ Jio ବେସ୍ ପ୍ଲାନ୍ (Active Base Plan) ଥିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ । ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକ୍ ସମସ୍ତ ଟେଲିକମ୍ ସର୍କଲ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ଯେକୌଣସି କୋଣରେ ରହୁଥିବା ଜିଓ ୟୁଜର୍ସ ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇପାରିବେ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

