Jio ଲଞ୍ଚ କଲା Happy New Year 2026 ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ସ; ମିଳିବ AI ସୁବିଧା
ନୂଆ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜିଓ ଏହାର ପ୍ରିପେଡ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ଲାଗି ପ୍ଲାନ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି । ଏଥିରେ AI, OTT ଓ 5G ଡେଟା ସହିତ ନୂଆ ପ୍ଲାନ ରହିଛି । ଜାଣନ୍ତୁ...
Published : December 15, 2025 at 9:03 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିଦାୟ ନେବାକୁ ବସିଛି ବର୍ଷ 2025 । ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଜିଓ ତାର ପ୍ରିପେଡ୍ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇଅର 2026 ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏଥର କମ୍ପାନୀ କେବଳ ଡାଟା ଏବଂ କଲିଂ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହିଁ, ବରଂ AI ଏବଂ OTT ମନୋରଞ୍ଜନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଛି । ଜିଓ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ନୂତନ ପ୍ଲାନଗୁଡ଼ିକ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଏକ ସୁଗମ ସଂଯୋଗ, ମନୋରଞ୍ଜନ ଏବଂ AI ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।
ଜିଓର 'ହାପି ନ୍ୟୁ ଇଅର ପ୍ଲାନ୍'
ଜିଓର ସବୁଠାରୁ ଦମଦାର ଅଫର ହେଉଛି 500 ଟଙ୍କାରେ ହାପି ନ୍ୟୁ ଇଅର ପ୍ଲାନ୍ । ଏହା 28 ଦିନର ବୈଧତା ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 2GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହା ଅସୀମିତ 5G ଡାଟା ଆକ୍ସେସ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । କଲିଂ ବିକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକରେ ଅସୀମିତ ଭଏସ୍ କଲ୍ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ 100ଟି SMS ସାମିଲ ।
ଏହି ପ୍ଲାନ୍ OTT ଉତ୍ସାହୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଜିଓ Lionsgate Play, Discovery Plus, Sun NXT, Kanchha Lannka, Planet Marathi, Chaupal, Hoichoi, FanCode, JioTV ଏବଂ JioAICloudର ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ ।
ଜିଓ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ପ୍ଲାନରେ ପ୍ରାୟ 35,100 ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର Google Gemini Pro AIର 18 ମାସର ମାଗଣା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ତଥାପି, ଏହି AI ସେବା କେବଳ 18 ବର୍ଷ ଏବଂ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ୍ବ ବୟସର ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ।
ବର୍ଷିକିଆ ପ୍ଲାନ
ଜିଓ ଏକ ନୂତନ ବାର୍ଷିକ ପ୍ରିପେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 3,599 ଟଙ୍କା । ଏହା ପ୍ରତିଦିନ 2.5GB ଡାଟା ଏବଂ ଅସୀମିତ 5G ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ, ଯାହାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଧତା 365 ଦିନ ରହିଛି । ଏହା ସହିତ, ଏହା ଅସୀମିତ କଲ୍, SMS, JioTV ଏବଂ JioAICloudର ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରେ । ଏହି ପ୍ଲାନରେ ସମାନ 18 ମାସର Google Gemini Pro AI ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ।
Flexi Data Add On
ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ମୂଲ୍ୟରେ ଅତିରିକ୍ତ ଡାଟା ଏବଂ OTT ଆକ୍ସେସ୍ ଚାହାଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ, Jio 103 ଟଙ୍କାରେ ଏକ Flexi ପ୍ୟାକ୍ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ପ୍ୟାକ୍ 28 ଦିନର ବୈଧତା ସହିତ ମୋଟ 5GB ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରେ । ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି, ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପସନ୍ଦ ଅନୁସାରେ ଏକ OTT ବଣ୍ଡଲ୍ ବାଛିପାରିବେ ।
