ନାସାର ESCAPADE ମିଶନ; ମଙ୍ଗଳ ଅଭିମୁଖେ ଭରିଲା ଐତିହାସିକ ଉଡ଼ାଣ
ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ ସଫଳତାର ସହିତ ନାସାର 'ଏସ୍କାପେଡ୍' ମିଶନକୁ ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲେନ୍ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଅଭିମୁଖେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 14, 2025 at 2:30 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମାଜନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ତଥା କୋଟିପତି ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍ଙ୍କ ମହାକାଶ କମ୍ପାନୀ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ଆଜି (ନଭେମ୍ବର 14) ମଧ୍ୟ ରାତ୍ରି 2.25ଟାରେ ଫ୍ଲୋରିଡାରୁ ଏହାର ବିଶାଳ ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲେନ୍ ରକେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ନାସାର 'ଏସ୍କାପେଡ୍' ମିଶନକୁ ମଙ୍ଗଳ ଅଭିମୁଖେ ସଫଳତାର ସହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି । କେପ୍ କାନାଭେରାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ଫୋର୍ସ ଷ୍ଟେସନ୍ରୁ 32 ମହଲା ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ରକେଟ୍ ନାସାର ଏସ୍କାପେଡ୍ ମିଶନ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ଉପଗ୍ରହ ବହନ କରିଥିଲା ।
ଏଠାରେ କହିରଖୁଛୁ କି, ଜାନୁଆରୀରେ ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲେନ୍ର ପ୍ରଥମ ପରୀକ୍ଷଣ ପରେ ଏହା କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଥମ ଦେୟଯୁକ୍ତ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ପାଗ ଯୋଗୁଁ ବିଳମ୍ବିତ ହୋଇଥିଲା । ଶେଷରେ ନଭେମ୍ବର 14 ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଏହାକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି । ଏହା ନାସା ପାଇଁ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନର ପ୍ରଥମ ମିଶନର ଅଂଶ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଦୁଇଟି ଉପଗ୍ରହ ମଧ୍ୟ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏହା ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ ସ୍ପେଶଏକ୍ସର ପ୍ରତିଯୋଗୀ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ବ କରେ ।
ESCAPADE ମିଶନ କଣ ?
ଏହି ମିଶନରେ ଦୁଇଟି ମହାକାଶଯାନ ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହା ରକେଟ୍ ଲ୍ୟାବ୍ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି । ଏହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ପରିକ୍ରମା କରିବ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଚୁମ୍ବକୀୟ ପରିବେଶ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟର ସୌର ପବନ ମଧ୍ୟରେ ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି । ସୌର ପବନ ହେଉଛି ଚାର୍ଜିତ କଣିକା, ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରୋଟନ୍ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ ମାନଙ୍କର ଏକ ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ ଯାହା ସୂର୍ଯ୍ୟରୁ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 10 ଲକ୍ଷ ମାଇଲ୍ ବେଗରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ । କଣିକାର ଏହି ନିରନ୍ତର ପ୍ରବାହ କୋଟି କୋଟି ବର୍ଷ ଧରି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବିବର୍ତ୍ତନରେ ଗୁରୁତ୍ତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି ।
After a successful launch on @blueorigin’s New Glenn rocket, our ESCAPADE mission has begun its journey - ultimately destined for Mars. The twin spacecraft will orbit the Red Planet, investigating how the solar wind stripped its atmosphere. https://t.co/URspHkGcLx pic.twitter.com/sMahZAN2Ov— NASA (@NASA) November 14, 2025
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ କେବଳ ଦୁର୍ବଳ, ସ୍ଥାନୀୟ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର ଅଛି । ଯାହାକି ସୌର ପବନ କଣିକା ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ କ୍ଷୟ କରୁଛି । ସମୟ ସହିତ ଏହି କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଘନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରି ଏହାର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପକୁ ହ୍ରାସ କରିଛି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗ୍ରହକୁ ନାଟକୀୟ ଭାବରେ ଥଣ୍ଡା କରିଛି । ଏହି ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ କ୍ଷତିକୁ ବୁଝିବା ସହିତ ଅତୀତରେ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହଣ ଜୀବନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରାଯିବ ।
ESCAPADE ମହାକାଶଯାନ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ଚୁମ୍ବକମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସୌର ପବନ କିପରି କ୍ରିୟା କରେ ସେ ବିଷୟରେ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହାକାଶଯାନ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର, ପ୍ଲାଜମା ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କଣିକାଗୁଡ଼ିକୁ ମାପ କରିବା ପାଇଁ ଉପକରଣ ବହନ କରିଛି, ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗତିଶୀଳ ପାରସ୍ପରିକର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଉଭୟ ମହାକାଶଯାନ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଏକ 3D ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରିବ।
Leaving Earth… pic.twitter.com/ltSY1ycTtp— Jeff Bezos (@JeffBezos) November 14, 2025
କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ବିଶ୍ବବିଦ୍ୟାଳୟ, ବର୍କଲି ଦ୍ବାରା ନେତୃତ୍ବାଧୀନ ଏବଂ NASA ଦ୍ବାରା ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଏହି ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ପରିବେଶଗତ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଆମର ବୁଝାମଣାକୁ ଗଭୀର କରିବା । ଏହି ମିଶନ ଦ୍ବାରା ମିଳିବାକୁ ଥିବା ତଥ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରେ ମାନବ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ NASAର ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାୟାଉଛି ।
ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଏସ୍କାପେଡ୍ର ଯାତ୍ରା
ବର୍ତ୍ତମାନ, ପୃଥିବୀ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ବରେ ଅବସ୍ଥିତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆନ୍ତଃଗ୍ରହୀୟ ଯାତ୍ରା ଅଧିକ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡୁଛି । ନାସାର କହିବାନୁସାରେ, ସିଧାସଳଖ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହକୁ ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଭୟ ମହାକାଶଯାନ ପ୍ରଥମେ ପୃଥିବୀଠାରୁ ଏକ ନିୟୁତ ମାଇଲ ଦୂରରେ 'ଲାଗ୍ରାଞ୍ଜ ପଏଣ୍ଟ 2' ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ । ନଭେମ୍ବର 2026ରେ, ଯେତେବେଳେ ଦୁଇଟି ଗ୍ରହ ସେମାନଙ୍କ କକ୍ଷପଥରେ ଅଧିକ ନିକଟତର ହେବେ, ନାସାର ESCAPADE ମହାକାଶଯାନ ପୃଥିବୀ ଆଡ଼କୁ ଫେରିଯିବ ଏବଂ ଏହାର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ସ୍ଲିଙ୍ଗସଟ୍ ଚାଳନା କରିବ, ଯାହା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ ଆଡ଼କୁ ନିଜକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବ ।
କିଛି ମାସ ଧରି, ESCAPADE ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଜ୍ଞାନ ଗଠନରେ ନିଜକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ଉପଗ୍ରହ ସମାନ "ସ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ-ଅଫ୍-ପର୍ଲ୍ସ" କକ୍ଷପଥରେ ପରସ୍ପରକୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ ଏବଂ ଦ୍ରୁତ କ୍ରମରେ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇ ଗତି କରିବେ । ସେମାନେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବେ ଯେ କିପରି ମହାକାଶ ପାଣିପାଗ ପରିସ୍ଥିତି କମ୍ ସମୟସୀମାରେ ଅଲଗା ହୁଏ ।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2027ରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହେବାର 6 ମାସ ପରେ, ଉଭୟ ଉପଗ୍ରହ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ କକ୍ଷପଥକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେବେ, ଗୋଟିଏ ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହରୁ ଦୂରକୁ ଯାତ୍ରା କରିବ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ଏହାର ନିକଟତର ରହିବ। ଏହି ସମୟର ଉପଗ୍ରହ ଦୁଇଟି ସୌର ପବନ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳର ଉପର ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଏକକାଳୀନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ, ଯାହା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ସମୟରେ ସୌର ପବନ ପ୍ରତି ଗ୍ରହ କିପରି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ତାହା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ ।
Blue Originର ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା
ଏଲନ ମସ୍କଙ୍କ କମ୍ପାନୀ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ପଡ଼ିବା ପରେ, ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ଏବେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବଡ଼ ରକେଟ୍ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମିଶନ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି । କମ୍ପାନୀ ନ୍ୟୁ ଗ୍ଲେନ୍ ଭଳି ଭାରି ରକେଟ୍ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଡଲାର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି । ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ନାସା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର୍, ଇଞ୍ଜିନ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସ୍ପେଶ୍ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ମଧ୍ୟ କାମ କରୁଛି । ଯଦିଓ ସ୍ପେଶଏକ୍ସ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି, ତଥାପି ଏହି ମିଶନ ବ୍ଲୁ ଅରିଜିନ୍ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି ।