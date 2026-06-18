ETV Bharat / technology

ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ Slate Autoର ଦମଦାର୍ Electric SUV! ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ହେଲା ନୂଆ Slate Auto ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଟ୍ରକ୍, ମାତ୍ର 23 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ।

Slate Auto's electric SUV to enter India before the US
ଆମେରିକା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିବ Slate Autoର ଦମଦାର୍ Electric SUV (Image Credit: Slate Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : June 18, 2026 at 5:22 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ଦୁନିଆରେ ଏକ ବଡ଼ ଚମକ ଆଣି ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଜେଫ୍ ବେଜୋସ୍‌ଙ୍କ ଭାଗୀଦାରିତା ଥିବା ଆମେରିକୀୟ ଇଭି କମ୍ପାନୀ ସ୍ଲେଟ୍ ଅଟୋ (Slate Auto) ଭାରତୀୟ ବଜାର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ପିକଅପ୍ ଟ୍ରକ୍ ‘ସ୍ଲେଟ୍ ଟ୍ରକ୍’ (Slate Truck) ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ଏସୟୁଭି (SUV)ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ସଫଳତାର ସହ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି । ଆସନ୍ତା 24 ଜୁନ୍ 2026 ତାରିଖରେ ଆମେରିକାରେ ଏହି ଗାଡ଼ିର ମେଗା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଲଞ୍ଚିଂ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭାରତରେ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ୍ ସୁରକ୍ଷା ମିଳିବା ଯୋଗୁଁ ଅଟୋ ବଜାରରେ ବଡ଼ ହଲଚଲ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହା ସାରା ଭାରତୀୟ ସଡ଼କରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚଳାଚଳ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ।

ସ୍ଲେଟ୍ ଅଟୋର ଫିଚର୍ସ:

Slate Auto allows customers to customise their EV ranging from design to seating options
ସ୍ଲେଟ୍ ଅଟୋ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଡିଜାଇନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସିବା ବିକଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର EVକୁ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଏ (Image Credit: Slate Auto)

ସ୍ଲେଟ୍ ଅଟୋ କମ୍ପାନୀ ତାର ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଫିଚର୍ସ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିର ସବୁଠାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଫିଚର୍ ହେଉଛି, କମ୍ପାନୀର ସମସ୍ତ ଗାଡ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରେ (Grey) କଲର୍‌ରେ ହିଁ ତିଆରି ହୋଇ ବାହାରିବ । କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିଜ ଘରେ ବସି ଗାଡ଼ିର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ 54ଟି ସାଧାରଣ ରଙ୍ଗର କଭର୍ ଏବଂ ପ୍ରାୟ 50ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ମେଟାଲିକ୍ ଡିଜାଇନ୍‌ର ଅଫିସିଆଲ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ କମ୍ପାନୀ ଆପ୍ଲିକେସନ୍‌ର ସରଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଦେଖି ନିଜେ ନିଜ ପସନ୍ଦର ରଙ୍ଗ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଲଗାଇପାରିବେ । ଗାଡ଼ିର ଓଜନ ଏବଂ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କମାଇବା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ ଏଥିରେ ପାରମ୍ପରିକ ମେଟାଲ୍ ସିଟ୍ ବଦଳରେ ଅତି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଡି ପ୍ୟାନେଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛି ।

Customers can select from 54 wraps or 45-50 metallic and design finishes for their Slate Truck
ଗ୍ରାହକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଲେଟ୍ ଟ୍ରକ୍ ପାଇଁ 54ଟି ରାପ୍ କିମ୍ବା 45-50ଟି ମେଟାଲିକ୍ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ଫିନିସ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। (Image Credit: Slate Auto)

ସ୍ଲେଟ୍ ଅଟୋ ତାର ସ୍ମାର୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ ରଖିଛି । ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ଏହି ପାୱାରଫୁଲ୍ ସ୍ଲେଟ୍ ଟ୍ରକ୍‌ର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର $24,950 (ଭାରତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାୟ 23.52 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଏହି ଶ୍ରେଣୀର ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ଅଟେ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପରେ ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଏଥିରେ ସିଟିଂ ଅପ୍ସନ ଏବଂ ଅଲଗା ସ୍ମାର୍ଟ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରିପାରିବେ ।

Slate Truck interior
Slate Truck ଇଣ୍ଟେରିୟର୍‌ (Image Credit: Slate Auto)

ଆସନ୍ତା 24 ଜୁନ୍ ରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ପ୍ରି-ଅର୍ଡର ବା ବୁକିଂ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଚଳିତ 2026 ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଡେଲିଭରି ଅଫିସିଆଲି ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇପାରେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଜବରଦସ୍ତ MINI Countryman C ଲକ୍ଜୁରୀ କାର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ ଓ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପାୱାରଫୁଲ୍ Porsche 911 GT3 ସୁପରକାର୍, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ

E20 ଇନ୍ଧନ ସହ ଭାରତକୁ ଫେରିଲା Kawasaki Ninja 500 ସୁପରବାଇକ୍, ଜାଣନ୍ତୁ ନୂଆ ମୂଲ୍ୟ

TAGGED:

SLATE TRUCK US LAUNCH
JEFF BEZOS EV STARTUP
SLATE ELECTRIC SUV PATENT
ସ୍ଲେଟ ଅଟୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ କାର
SLATE AUTO INDIA

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.