ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା ପ୍ରିମିୟମ ଏସୟୁଭି Jeep Meridian Anniversary ଏଡିସନ୍, ମିଳିବ CARA AI ସୁବିଧା
ଲକ୍ସରି ଏସୟୁଭି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଜିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ 7-ସିଟର ଗାଡ଼ି ଜିପ୍ ମେରିଡିଆନ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 85th Anniversary Editionକୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି ।
Published : July 27, 2026 at 4:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆମେରିକାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଏସୟୁଭି ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀ ଜିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ତାର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି Jeep Meridian 85th Anniversary Editionକୁ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଡିସନ୍ର ଏକ୍ସ-ସୋରୁମ୍ ମୂଲ୍ୟ 36.05 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗାଡ଼ିର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଉଛି, ଏହାର ବିକ୍ରିକୁ ସାରା ଦେଶରେ କେବଳ 85 ୟୁନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖାଯାଇଛି, ଯାହା ମେରିଡିଆନ୍ର ଟପ୍-ସ୍ପେକ୍ Overload ଭେରିଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ ଫିଚର୍ସ ବଢ଼ାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟରେ କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିନାହିଁ ।
ସୁନ୍ଦର ଆନିଭର୍ସାରୀ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଲୁକ୍:
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟାଜିଂ ଓ ଡିକାଲ୍ସ: ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଡିସନ୍କୁ ସାଧାରଣ ମେରିଡିଆନ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଏହାର ବାହ୍ୟ ଗଠନରେ କେତେକ ଆକର୍ଷଣୀୟ କସମେଟିକ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଗାଡ଼ିର ସାମ୍ନା ଦରଜା, ପଛ ଟେଲ୍ଗେଟ୍ ଏବଂ ଚକର ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ ଉପରେ '85th Anniversary'ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୋଗୋ ଓ ଡିକାଲ୍ସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ଓ ରଙ୍ଗ: ଏହି ଗାଡ଼ିର ସ୍ପୋର୍ଟି ଲୁକ୍କୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 18-ଇଞ୍ଚର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗ୍ଲସି ବ୍ଲାକ୍ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଡିସନ୍କୁ ହ୍ୱାଇଟ୍, ମେଟାଲିକ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ରେଡ୍, ଗ୍ରିଗିଓ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଓ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ଭଳି 5ଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ପେଣ୍ଟ ଫିନିଶ୍ ରଙ୍ଗରେ କିଣିପାରିବେ ।
ମାୟନ ଗୋଲ୍ଡ ଥିମ୍ ଏବଂ ଲକ୍ସରି AXS ପ୍ୟାକେଜ୍:
ପ୍ରିମିୟମ କେବିନ୍: କାର୍ ଭିତରର ଇଣ୍ଟିରିୟରକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଆଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଥିମ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଡ୍ୟାଶବୋର୍ଡ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର 'ମାୟନ ଗୋଲ୍ଡ' ଟ୍ରିମ୍ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର କଣ୍ଟ୍ରାଷ୍ଟ ଡିଟେଲିଂକୁ ଚମତ୍କାର ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଅପଡେଟେଡ୍ ଏମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର AXS ଏକ୍ସେସରୀଜ୍: ଜିପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅପ୍ସନାଲ୍ '85th Anniversary AXS ପ୍ୟାକେଜ୍' ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି । ଏହି ଏକ୍ସେସରୀଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଭିତରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ପେଟ୍ ଫ୍ଲୋର ମ୍ୟାଟ୍ସ, ଏକ ଆନିଭର୍ସାରୀ ଡିକାଲ୍ କିଟ୍, ଅଧିକ ପ୍ରିମିୟମ ଏମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଏବଂ ଗାଡ଼ିର ବଡ଼ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ପାଇଁ ଲାଇଟିଂ ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ର ଚମତ୍କାର ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
52ଟି ଭାଷା ବୁଝୁଥିବା ଆଧୁନିକ CARA AI ସିଷ୍ଟମ୍:
ଜିପ୍ କମ୍ପାନୀ ତାର ମେରିଡିଆନ୍ ରେଞ୍ଜ୍ ଭିତରେ Stellantisର ସର୍ବାଧୁନିକ ଇନ୍-କାର୍ ଭଏସ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ CARA AIକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହି ଆଧୁନିକ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ୍ ଭାରତୀୟ ସମେତ ସମୁଦାୟ 52ଟି ଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବା ଭଏସ୍ କମାଣ୍ଡକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରେ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଇନଫୋଟେନମେଣ୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍କୁ ଆଦୌ ନଛୁଇଁ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱର ମାଧ୍ୟମରେ ରାସ୍ତାରେ ନେଭିଗେସନ୍, ପାଣିପାଗ ସୂଚନା, ମ୍ୟୁଜିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍, ଫୋନ୍ କଲ୍, ରିମାଇଣ୍ଡର ଏବଂ ଗାଡ଼ିର କେତେକ ଜରୁରୀ ଫଙ୍କସନ୍ର ସିଧାସଳଖ ବ୍ୟବହାର ଖୁବ୍ ଆରାମରେ କରିପାରିବେ ।
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଟର୍ବୋ ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ:
ଏହି ନୂଆ 85th Anniversary Editionର ମେକାନିକାଲ୍ କ୍ଷମତାରେ କମ୍ପାନୀ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ 2.0 ଲିଟରର ଟର୍ବୋ-ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ 168 bhpର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପାୱାର ଏବଂ 350 Nmର ଜବରଦସ୍ତ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ିର ଗତି ଏବଂ ଚାଳନାକୁ ବହୁତ ସ୍ମୁଥ୍ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନକୁ ଏକ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ 9-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି, ଯାହା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଚମତ୍କାର ପରଫରମାନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରେ ।