ଜିପ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା Compassର ସ୍ପେଶାଲ୍ ଏଡିସନ: କମ୍ପାନୀ ବିକିବ ମାତ୍ର 85ଟି ଗାଡ଼ି, ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ
ପାୱାରଫୁଲ୍ 2.0-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ 168 bhp ର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର୍ ଏବଂ 350 Nm ର ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।
Published : August 17, 2026 at 8:11 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଏସ୍ୟୁଭି ନିର୍ମାତ କମ୍ପାନୀ ଜିପ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (Jeep India) ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ଲୋକପ୍ରିୟ ଏସ୍ୟୁଭି ଜିପ୍ କମ୍ପାସର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କରଣ 'Jeep Compass 85th Anniversary Edition' ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏଡ଼ିସନର ଏକ୍ସ-ଶୋରୁମ ମୂଲ୍ୟ 26.70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଗାଡିର ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଖାସ୍ କଥା ହେଉଛି ଯେ କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନକୁ ସୀମିତ ରଖିବ ଏବଂ ବଜାରରେ ଏଭଳି ମାତ୍ର 85ଟି ୟୁନିଟ୍ ହିଁ ବିକ୍ରି କରାଯିବ । ଜିପ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡର 85ତମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହାକୁ ବଜାରକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଜିପ୍ ମେରିଡିଆନ୍ 85th Anniversary Edition ସହିତ ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ବିକ୍ରି ହେବ ।
ଏକ୍ସଟିରିୟର୍ ଡିଜାଇନ୍:
ନିଜର ରେଗୁଲାର୍ ମଡେଲ୍ ଠାରୁ ଏହି ଏସୟୁଭିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲୁକ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଜିପ୍ ଏହାର ବାହାର ଡିଜାଇନ୍ରେ କେତେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କସମେଟିକ୍ ବଦଳ କରିଛି । ଗାଡ଼ିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡୋର୍ ଏବଂ ଟେଲ୍ଗେଟ୍ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର '85th Anniversary' ର ବ୍ୟାଜିଂ ବା ଲୋଗୋ ଲଗାଯାଇଛି । କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଗାଡ଼ିର ଚକ ମଝିରେ ଥିବା ସେଣ୍ଟର କ୍ୟାପ୍ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମାନ ପ୍ରକାରର ମ୍ୟାଚିଂ ଡିଟେଲିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ । ଏହି କାର୍ରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଗ୍ଲୋସ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍ର 18-ଇଞ୍ଚ ଆଲୟ ହ୍ୱିଲ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ିକୁ ରୋଡ୍ ଉପରେ ଏକ ଦମଦାର୍ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ନିଜ ପସନ୍ଦ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି କାର୍କୁ ଚାରୋଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ କଲର୍ ସ୍କିମ୍ରେ କିଣିପାରିବେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରେ ରେଡ୍, ଗ୍ରୀନ୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ ରଙ୍ଗ ସାମିଲ ରହିଛି ।
ପ୍ରିମିୟମ୍ ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ସହ ବିଶେଷ AXS ପ୍ୟାକେଜ୍:
କାର୍ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ଆରାମଦାୟକ ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ ଲୁକ୍ (Interior look) ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ । ଏହାର ଇଣ୍ଟିରିୟର୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅଲ୍-ବ୍ଲାକ୍ କେବିନ୍ ଥିମ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ସବୁଠାରୁ ଆକର୍ଷଣୀୟ କଥା ହେଉଛି ଗାଡ଼ିର ଡାଶବୋର୍ଡ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ସୁନେଲି ରଙ୍ଗର 'ମାୟନ ଗୋଲ୍ଡ' (Mayan Gold) ଡିଟେଲିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ ଲୁକ୍କୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରେ । ଏହି ଏସୟୁଭିର ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ମାୟନ ଗୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟିଚିଂ ସହିତ ବ୍ଲାକ୍ ଲେଦରେଟ୍ ଫିନିଶିଂ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଯେଉଁ ଗ୍ରାହକମାନେ ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ କିଛି ଅଧିକ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ '85th Anniversary AXS' ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି । ଏହି ପ୍ୟାକେଜ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଡ଼ି ଭିତରେ ଆମ୍ବିଏଣ୍ଟ ଲାଇଟିଂ, ରୁଫ୍ ଇଲ୍ୟୁମିନେସନ୍ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟ ତଥା ରିୟର୍ ଡାଶକ୍ୟାମ୍ (Dashcam) ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ ଏକ ଆଧୁନିକ ଡିଜିଟାଲ୍ ଆଇଆରଭିଏମ୍ (IRVM) ଦର୍ପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଆକ୍ସେସୋରିଜ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଅଧୀନରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଉଛି ।
ଇଞ୍ଜିନ କ୍ଷମତା ଓ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଗିୟରବକ୍ସ ବିକଳ୍ପ:
ଗାଡ଼ିର ରୂପ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ ବଦଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାୱାରଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ମେକାନିକାଲ୍ କ୍ଷମତାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇନାହିଁ । ଏଥିରେ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ପାୱାରଫୁଲ୍ 2.0-ଲିଟର ଡିଜେଲ ଇଞ୍ଜିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ 168 bhp ର ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର୍ ଏବଂ 350 Nm ର ପିକ୍ ଟର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏହି ଇଞ୍ଜିନ୍ ସହିତ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ 6-ସ୍ପିଡ୍ ମାନୁଆଲ୍ ଗିୟରବକ୍ସ କିମ୍ବା 9-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସର ବିକଳ୍ପ ମିଳିଥାଏ । ଏହା ସହିତ, ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ସହଜରେ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ପାଇଁ ଏହାର 9-ସ୍ପିଡ୍ ଅଟୋମାଟିକ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ଭେରିଏଣ୍ଟ ସହିତ ଫୋର୍-ହ୍ୱିଲ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ (4WD) ର ବିଶେଷ ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳୁଛି ।