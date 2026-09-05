ETV Bharat / technology

Anand Mahindra ଲଞ୍ଚ କଲେ Jawa 42 Bobber All Stars Edition: ଦମଦାର ଲୁକ୍ ସହ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ!

ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ଲୋବାଲ ଚେସ୍ ଲିଗ୍ 2026ରେ ନୂଆ Jawa 42 Bobber All Stars Edition ବାଇକର ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି ।

Jawa 42 Bobber All Stars Edition
Jawa 42 Bobber All Stars Edition (Image Credit: Jawa)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 5, 2026 at 4:15 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ଅଟୋମୋବାଇଲ ବଜାରରେ ପ୍ରିମିୟମ୍ ବାଇକ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । କ୍ଲାସିକ୍ ଲେଜେଣ୍ଡସ୍ (Classic Legends) ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥିବା ଜାଭା ୟେଜ୍‌ଦି ମୋଟରସାଇକେଲ୍ସ (Jawa Yezdi Motorcycles) ନିଜର ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଇକ୍‌ର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ନୂଆ ମଡେଲ ‘ଜାଭା ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ 42 ବବର’ (Jawa All Stars 42 Bobber) କୁ ଭାରତୀୟ ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ କରି ଦେଇଛି । ‘ଜାଭା 42 ଏଫ୍‌ଜେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ’ ପରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ୍ ‘ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ’ ସିରିଜ୍‌ରେ ଏହା କମ୍ପାନୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦମଦାର ମଡେଲ ଅଟେ ।

ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ମହିନ୍ଦ୍ରା ଗ୍ରୁପ୍‌ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଆନନ୍ଦ ମହିନ୍ଦ୍ରା ନିଜେ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ ଚେସ୍ ଲିଗ୍ 2026’ (Global Chess League 2026) ମଞ୍ଚରେ ଏହି ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ବାଇକର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଅନଭେଲିଂ ବା ଉନ୍ମୋଚନ କରିଛନ୍ତି । ଯଦି ମୂଲ୍ୟ କଥା କହିବା, ତେବେ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଦାମ୍ 2.09 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା (ଏକ୍ସ-ଶୋ’ରୁମ୍) ରଖାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ମେକାନିକାଲ୍ କନଫିଗୁରେସନ ବା ବୈଷୟିକ ଇଞ୍ଜିନ ଗଠନକୁ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମାନ ରଖିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପ୍ରିମିୟମ୍ ଷ୍ଟାଇଲିଂ ଏବଂ କଲର୍ ସ୍କିମ୍‌ରେ ବଡ଼ ଧରଣର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ।

ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ସିରିଜ୍‌ର ନୂଆ କ୍ରେଜ୍:

Jawa 42 Bobber All Stars Edition
Jawa 42 Bobber All Stars Edition (Image Credit: Jawa)

ଜାଭାର ଏହି ‘ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ’ ସିରିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇକ୍ ବଜାରରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି । ପୂର୍ବରୁ ମାର୍କେଟରେ ଧମାକା କରୁଥିବା ‘ଜାଭା 42 ଏଫ୍‌ଜେ ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ’ ସହିତ ଏବେ 42 ବବର ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରିମିୟମ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି । ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା ‘ଏଫ୍‌ଜେ’ (FJ) ଏଡିସନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ସେଥିରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 6ଟି ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ମିଳୁଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରେଞ୍ଜ 2,01,942 ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି 2,15,942 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ରହିଥିଲା । ସେହି ମଡେଲରେ ମଧ୍ୟ 334 ସିସିର ଇଞ୍ଜିନ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ କମ୍ପାନୀ ମୂଳ ଗଠନକୁ ନ ବଦଳାଇ କେବଳ ଲୁକ୍, ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ପ୍ରିମିୟମ୍ ଡିଟେଲିଂ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥିଲା । ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୂଆ ‘ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ 42 ବବର’ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଫର୍ମୁଲା ଆପଣାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକ୍‌ରେ ନୂଆ ରଙ୍ଗର ଅପ୍ସନ ସହ ସ୍ପୋର୍ଟି ଚେକରବୋର୍ଡ ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ସ୍ପେଶାଲ୍ ‘ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ’ ବ୍ୟାଜିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । କମ୍ପାନୀର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସିରିଜ୍ କେବଳ ଏକ ବାଇକ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହା ରାଇଡର୍ସଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଏବଂ ସାହସିକତାର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ରୁ ଅଲଗା ଏବଂ ନିଜର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍ ରଖିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ।

ଚେସ୍ ବୋର୍ଡରୁ ପ୍ରେରିତ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡିଜାଇନ୍:

Jawa 42 Bobber All Stars Edition
Jawa 42 Bobber All Stars Edition (Image Credit: Jawa)

ଏହି ବାଇକର ଲଞ୍ଚିଂ ପଛରେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ରିଏଟିଭ୍ କନସେପ୍ଟ ରହିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାର ଅନଭେଲିଂ ‘ଗ୍ଲୋବାଲ ଚେସ୍ ଲିଗ୍’ ମଞ୍ଚରେ କରିଥିବାରୁ, ଏହାର ସିଧାସଳଖ ସମ୍ପର୍କ ଚେସ୍ ବା ବୁଦ୍ଧିବଳ ଖେଳ ସହିତ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚେସ୍ ଖେଳରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନିୟମ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ରହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳି ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓ ଚମତ୍କାର ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ଏହି ବାଇକର ଡିଜାଇନ୍‌ରେ ଉତାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଛି । ଏହି ବାଇକର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପାର୍ଟ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରୟାଲ୍ ଶୈଳୀ ଏବଂ ଆଧୁନିକତାର ଅପୂର୍ବ ସଂଗମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦର୍ଶାଉଛି ।

ରଙ୍ଗର ବିକଳ୍ପ ଏବଂ ଭେରିଏଣ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରାଇସ୍ ଲିଷ୍ଟ:

Jawa 42 Bobber All Stars Edition
Jawa 42 Bobber All Stars Edition (Image Credit: Jawa)

ନୂଆ ଜାଭା 42 ବବର ‘ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ’ ଏଡିସନକୁ ଗ୍ରାହକମାନେ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ଜାଭା ୟେଜ୍‌ଦି ଡିଲରସିପ୍‌ଗୁଡ଼ିକରୁ ସହଜରେ କିଣିପାରିବେ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ 6 ଟି ସୁପର-ଷ୍ଟାଇଲିସ୍ ରଙ୍ଗରେ ବଜାରକୁ ଛାଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବ୍ଲାକ୍ ମିରର, ସ୍ୟାଡୋ ବ୍ଲାକ୍, ସିଲ୍‌ଭର ନାଇଟ୍, ଜ୍ୟାସ୍ପର ରେଡ୍, ମିଷ୍ଟିକ୍ କପର ଏବଂ ‘ସିଲ୍‌ଭର ନାଇଟ୍’ର ଏକ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଭେରିଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଯେଉଁଥିରେ ଚେକରବୋର୍ଡ ଥିମ୍ ଫିନିଶ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଏହାର ‘ସ୍ୟାଡୋ ବ୍ଲାକ୍’ (Shadow Black) ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ମିଳୁଥିବା ମ୍ୟାଟ୍-ବ୍ଲାକ୍ ଫିନିଶ୍ ଏବଂ ‘ଫ୍ଲୋଟିଂ ସିଟ୍’ ଡିଜାଇନ୍ ବାଇକ୍‌କୁ ଏକ ରଗଡ୍ ଏବଂ ବୋଲ୍ଡ ଲୁକ୍ ଦେଉଛି । ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହାର ସମସ୍ତ ଭେରିଏଣ୍ଟର ମୂଲ୍ୟ ତାଲିକା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା:

  • ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ମିଷ୍ଟିକ୍ କପର: 2,08,942 ଟଙ୍କା
  • ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ଜ୍ୟାସ୍ପର ରେଡ୍: 2,15,942 ଟଙ୍କା
  • ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ସିଲ୍‌ଭର ନାଇଟ୍: 2,15,942 ଟଙ୍କା
  • ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ସ୍ୟାଡୋ ବ୍ଲାକ୍: 2,17,942 ଟଙ୍କା
  • ଅଲ୍ ଷ୍ଟାର୍ସ ବ୍ଲାକ୍ ମିରର: 2,19,942 ଟଙ୍କା

ପାୱାରଫୁଲ୍ ଇଞ୍ଜିନ ସହ ହାଇ-ଟେକ୍ ଫିଚର୍ସ:

ବୈଷୟିକ କ୍ଷମତା ଏବଂ ପରଫରମାନ୍ସ ମାମଲାରେ ଏହି ସ୍ପେଶାଲ ଏଡିସନ ବାଇକ୍ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ‘42 ବବର’ର ସେହି ସେମ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ 334 ସିସି, ସିଙ୍ଗଲ-ସିଲିଣ୍ଡର, ଲିକ୍ୟୁଇଡ୍-କୁଲ୍ଡ, DOHC ଇଞ୍ଜିନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଏହି ଦମଦାର ଇଞ୍ଜିନ 7,500 ଆରପିଏମ୍‌ରେ 29 ଏଚ୍‌ପի (HP) ର ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ପାୱାର ଏବଂ 5,500 ଆରପିଏମ୍‌ରେ 30.01 ଏନ୍‌ଏମ୍ (Nm) ର ପିକ ଟର୍କ ଜେନେରେଟ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ସ୍ମୁଥ୍ ରାଇଡିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇଁ ଏଥିରେ ସିକ୍ସ-ସ୍ପିଡ୍ ଗିୟରବକ୍ସ ସହିତ ଆଡଭାନ୍ସଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ ଫ୍ୟୁଏଲ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ସିଷ୍ଟମ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି । ବାଇକ୍‌ର ବିଲ୍ଡ କ୍ୱାଲିଟିକୁ ମଜବୁତ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଡବଲ-କ୍ରାଡଲ ଫ୍ରେମ୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସସପେନସନ ପାଇଁ ଫ୍ରଣ୍ଟରେ 35 ମିମି ଟେଲିସ୍କୋପିକ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୋର୍କସ ଏବଂ ପଛରେ ସାତ-ସ୍ତରୀୟ ପ୍ରିଲୋଡ୍ ଆଡଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଗ୍ୟାସ-ଚାର୍ଜ୍ଡ ରିୟର ମୋନୋଶକ୍ ସସପେନସନ ମିଳୁଛି, ଯାହା ଖରାପ ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମଦାୟକ ରାଇଡ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ ।

Jawa 42 Bobber All Stars Edition
Jawa 42 Bobber All Stars Edition (Image Credit: Jawa)

ଏହାର ପପୁଲାର ‘କ୍ୟାଣ୍ଟିଲିଭର ସିଙ୍ଗଲ-ସିଟ୍’ କ୍ରେଜ୍‌କୁ କମ୍ପାନୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାନ ରଖିଛି । ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମରେ 280 ମିମିର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡିସ୍କ ଏବଂ 240 ମିମିର ରିୟର ଡିସ୍କ ସହିତ ଡ୍ୟୁଆଲ-ଚ୍ୟାନେଲ ଏବିଏସ୍ (ABS) ର ସପୋର୍ଟ ଦିଆଯାଇଛି । ବାଇକ୍‌ରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା ସମ୍ମୁଖ ଟାୟାର ସାଇଜ୍ 100/90-18 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପଛ ଟାୟାର ସାଇଜ୍ 140/70R17 ରହିଛି, ଯାହା ହାଇୱେରେ ଜବରଦସ୍ତ ଗ୍ରିପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଇକର ସିଟ୍ ଉଚ୍ଚତା 740 ମିମି, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିଅରାନ୍ସ 145 ମିମି ଏବଂ ଏହାର ଫ୍ୟୁଏଲ ଟ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷମତା 12.5 ଲିଟର ରହିଛି । ସମଗ୍ର ବାଇକର ଓଜନ (କର୍ବ ୱେଟ୍) ହେଉଛି 177 କିଲୋଗ୍ରାମ । ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ନୂଆ ଏଡିସନ ଜାଭାର କ୍ଲାସିକ୍ ରେଟ୍ରୋ ଲୁକ୍ ସହିତ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ଏକ ସୁନ୍ଦର କମ୍ବିନେସନ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ବାଇକ୍ ଲଭର୍ସଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ସହ ବଜାରରେ ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରାଫିକ ଏବଂ ଡିମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Infinix Hot 70 Pro 5G ପଛ ଭାଗରେ ମିଳିବ AMC ଲାଇଟିଂ, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Poco X8 ଓ X8 Power, ମିଳିବ 10,000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ସହ 100W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ!

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Kia Sorento SUV, ଟର୍ବୋ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ସହ ମିଳିବ ରିଅଲ-ଟାଇମ୍ AI !

TAGGED:

JAWA 42 BOBBER PRICE
ALL STARS EDITION FEATURES
NEW JAWA YEZDI MODELS
ଜାଭା 42 ବବର ମୂଲ୍ୟ
JAWA 42 BOBBER ALL STARS LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.