ଭାରତରେ ବ୍ୟାନ୍ ହେଲା ଜାକ୍ ଡର୍ସିଙ୍କ ‘Bitchat’, ହଟାଇଲା ଏପଲ୍ ଜାଣନ୍ତୁ କାରଣ କଣ
କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଆଇଟି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଏପଲ୍ ନିଜର ଇଣ୍ଡିଆ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଟ୍ୱିଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜାକ୍ ଡର୍ସିଙ୍କ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ Bitchat କୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ।
Published : October 4, 2026 at 5:32 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ନିୟମ ପାଳନକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଟ୍ୱିଟରର ସହ-ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଜାକ୍ ଡର୍ସି ଙ୍କ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ‘Bitchat’କୁ ଏପଲ୍ କମ୍ପାନୀ ନିଜର ଭାରତୀୟ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍ ରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ହଟାଇ ଦେଇଛି । କେନ୍ଦ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାନିକ୍ସ ଏବଂ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MeitY) ପକ୍ଷରୁ ଜାରି ହୋଇଥିବା ଅଫିସିଆଲ୍ ଟେକଡାଉନ୍ ଆଦେଶ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି, ଯାହା ଶନିବାର ଦିନ ଜାକ୍ ଡର୍ସି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି । ଏହି ନୂତନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଭାରତୀୟ ଆଇଫୋନ୍ ୟୁଜର୍ସ ଏବେ ଆଉ ଏହି ମେସେଜିଂ ସଫ୍ଟୱେର ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ।
ଆଇଟି ଆକ୍ଟର ସେକ୍ସନ 69A ଅଧୀନରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ:
ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଆକ୍ଟ, 2000ର ସେକ୍ସନ 69A ଅଧୀନରେ ଜାରି କରାଯାଇଛି । ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ୍ କଣ୍ଟେଟ୍କୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାର ଅଧିକାର ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି । ଏପଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଡେଭଲପରଙ୍କୁ ପଠାଯାଇଥିବା ନୋଟିସରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହି ଆପ୍ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବେଆଇନ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି । ଯଦିଓ ଏହା ଭାରତୀୟ ବଜାରରୁ ହଟିଛି, ତଥାପି ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟାନ ଦେଶରେ ଏହି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ । ଏହା ସହିତ ଏପଲ୍ର TestFlight ବୀଟା ଟେଷ୍ଟିଂ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ।
ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବିନା କାମ କରେ Bitchatର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ଟେକନିକ୍:
ବୈଷୟିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ Bitchat ହେଉଛି ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ପୀର୍-ଟୁ-ପୀର୍ ମେସେଜିଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଯାହା ଚାଲିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସର୍ଭରର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େନାହିଁ । ଏହା କେବଳ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ର ବ୍ଲୁଟୁଥ୍ ନେଟୱର୍କ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ମୋବାଇଲ୍ରୁ ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମେସେଜ୍ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥାଏ । ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବ୍ଲାକଆଉଟ୍, ପ୍ରତିବାଦ କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯୋଗାଯୋଗ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥିଲା ।
government of India officially removes bitchat from the App Store https://t.co/9oHHiwquec— jack (@jack) October 3, 2026
ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ଚିନ୍ତା ଏବଂ GitHubରୁ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଡିଲିଟ୍:
ଏହି ଆପ୍ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା ନୁହେଁ । ପୂର୍ବରୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ମଧ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର GitHub ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ Bitchatର ସମସ୍ତ କୋଡ୍ ରେପୋଜିଟୋରୀକୁ ଡିଲିଟ୍ କରାଇଥିଲେ । ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଆପ୍ରେ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସର୍ଭର କିମ୍ବା ଡାଟା ଲଗ୍ ରହୁନଥିବାରୁ ପୋଲିସ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଏହାର ମେସେଜ୍ ଟ୍ରାକ୍ କରିବା ଅସମ୍ଭବ ଅଟେ । ଏହି ଚାଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସିଧାସଳଖ ଫୋନ୍ ଟୁ ଫୋନ୍ ହେଉଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଆଇନଗତ ନଜରରୁ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଦୃଷ୍ଠିରେ ରଖି MeitY ଏହାକୁ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛି । ଜାକ୍ ଡର୍ସି ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଆଦେଶକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।