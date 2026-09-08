ମାତ୍ର 1499 ଟଙ୍କାରେ itel ଆଣିଲା Tough ରଗ୍ଡ ଫୋନ୍: 2 ମିଟରରୁ ଖସିଲେ ବି ଭାଙ୍ଗିବନି, ଜାଣନ୍ତୁ ଫିଚର୍ସ!
ଆଇଟେଲ୍ ଭାରତରେ ନିଜର ନୂଆ ରଗ୍ଡ ଫିଚର ଫୋନ୍ itel Tough ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ IP54 ରେଟିଂ ସହ 2000mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳୁଛି ।
Published : September 8, 2026 at 9:08 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ itel ନିଜର INNO ସିରିଜ୍ ଅଧୀନରେ ଏକ ନୂଆ ଦମଦାର ଡିଭାଇସ୍ ‘itel Tough’ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ ଏକ ଡ୍ୟୁରେବଲ୍ ଏବଂ ରଗ୍ଡ ଫିଚର ଫୋନ୍ ଭାବେ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । ଭାରତର ଦୈନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ଫୋନ୍ର ଡିଜାଇନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ବିଶେଷ କରି ଚାଷ ଜମିରେ କାମ କରୁଥିବା କୃଷକ, କନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ସାଇଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଶ୍ରମିକ, ମାର୍କେଟ୍ ଏବଂ ଆଉଟ୍ଡୋର ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏହା ବେଶ୍ ଉପଯୋଗୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଏହି ଫୋନ୍ରେ 2 ମିଟର ଡ୍ରପ୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ ଏବଂ IP54 ରେଟିଂ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ଛିଟାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇବ । ଏହା ସହିତ ଏକ ଫ୍ରି ଡଷ୍ଟ ଏବଂ ଶକ୍-ପ୍ରୁଫ୍ ସିଲିକନ୍ କଭର୍ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି ।
ମୂଲ୍ୟ ଏବଂ ୱାରେଣ୍ଟି:
itel Tough ଫୋନ୍ର ମୂଲ୍ୟ 1499 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ରଗ୍ଡ ଫିଚର ଫୋନ୍ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ଗୁଡ଼ିକରେ ବିକ୍ରି ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ରହିଛି । ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ ବ୍ଲାକ୍, ଡିପ୍ ବ୍ଲୁ ଏବଂ ରେଡ୍ ଭଳି 3 ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପରେ ଆସୁଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ କମ୍ପାନୀ ଏହି ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ଉପରେ 1 ବର୍ଷର କାଉଣ୍ଟର ରିପ୍ଲେସମେଣ୍ଟ ୱାରେଣ୍ଟି ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଡିସପ୍ଲେ, ଚିପ୍ସେଟ୍ ଏବଂ ବ୍ୟାଟେରୀ କ୍ଷମତା:
ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ itel Tough ରେ 2.4 ଇଞ୍ଚର ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ପରଫର୍ମାନ୍ସ ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ରେ SC6531E ଚିପ୍ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । ଡିଭାଇସ୍କୁ ପାୱାର ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 2000mAh କ୍ଷମତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯା ଇଛି। ଫୋନ୍ରେ 4MB RAM ଏବଂ 4MB ROM ସାମିଲ ଅଛି, ଯାହାକୁ ମାଇକ୍ରୋଏସ୍ଡି କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ 32GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରିବ । ଏହାର ଡାଇମେନ୍ସନ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଫୋନ୍ର ଲମ୍ବ 126 ମିମି, ପ୍ରସ୍ଥ 52.8 ମିମି ଏବଂ ମୋଟେଇ 11.9 ମିମି ରହିଛି ।
ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ କନେକ୍ଟିଭିଟି:
ଏହି ଫୋନ୍ରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଏଗ୍ରି ବଟନ୍’ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ସରକାରୀ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୱାନ୍-ଟଚ୍ ଆକ୍ସେସ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଅଡିଓ ସହାୟତା ପାଇଁ ‘କିଙ୍ଗ୍ ଭଏସ୍’ (King Voice) ସୁବିଧା ରହିଛି, ଯାହା ମେନୁ, ମେସେଜ୍ ଏବଂ କଲ୍ ପାଇଁ ଇଂରାଜୀ ତଥା ହିନ୍ଦୀରେ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ । ଏଥିସହ ଉଚ୍ଚ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ ‘ସୁପର ସାଉଣ୍ଡବକ୍ସ’ ଦିଆଯାଇଛି । ରାତ୍ରିକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଏଥିରେ ପାୱାରଫୁଲ୍ ଡ୍ୟୁଆଲ୍ ଲ୍ୟାମ୍ପ ଟର୍ଚ୍ଚ ରହିଛି। କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଫୋନ୍ରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ, ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ, ଡ୍ୟୁଆଲ୍ ସିମ୍, 3.5 ମିମି ଅଡିଓ ଜ୍ୟାକ୍ ଏବଂ USB Type-C ପୋର୍ଟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଏହା 10 ଟି ଭାରତୀୟ ଭାଷାକୁ ସପୋର୍ଟ କରେ ।