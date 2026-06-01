ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Itelର IP67 ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ଏବଂ AI ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ଥିବା ନୂଆ Itel Aqua ଫୋନ୍

ଏହି ଫୋନ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ AI ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ଫିଚର୍, ଯାହା ମାତ୍ର 1,799 ଟଙ୍କାର ଫୋନ୍‌ରେ ମିଳିବା ଏକ ବଡ଼ କଥା ଅଟେ।

Itel Aqua phone with IP67 waterproof and AI noise cancellation launched in Indian market
Itel Aqua phone with IP67 waterproof and AI noise cancellation launched in Indian market (Image Credit: Itel)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : June 1, 2026 at 11:10 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମୋବାଇଲ୍ ବଜାରରେ ସ୍ୱଳ୍ପ ମୂଲ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ଫୋନ୍ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ କମ୍ପାନୀ ଆଇଟେଲ୍ (itel) ନିଜ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବଜାରକୁ ଆଣିଛି । କମ୍ପାନୀର ନୂତନ 'Inno Series' ଅଧୀନରେ Itel Aqua ନାମକ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ ଫୋନ୍ ଅଫିସିଆଲି ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯାର ମୂଲ୍ୟ ମାତ୍ର 1,799 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ଏହି ବଜେଟ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟରେ କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ସମସ୍ତ ଆଧୁନିକ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରିଛି, ଯାହା ସାଧାରଣତଃ ଏହି ମୂଲ୍ୟର କୌଣସିବି ଫୋନ୍‌ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନଥାଏ । ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ବାହାନକୁ ଦେଶର ଯେକୌଣସି ମୁଖ୍ୟ ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍‌ରୁ ବ୍ଲୁ (Blue), ରେଡ୍ (Red) ଏବଂ ବ୍ଲାକ୍ (Black) ଭଳି ତିନୋଟି ଆକର୍ଷଣୀୟ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସିଧାସଳଖ କିଣିପାରିବେ ।

ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ AI ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ଓ କିଙ୍ଗ୍ ଭଏସ୍:

ଏହି ଫୋନ୍‌ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଏହାର ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଉପରେ ଆଧାରିତ AI ନଏଜ୍ କ୍ୟାନ୍ସେଲେସନ୍ ଫିଚର୍, ଯାହା ମାତ୍ର 1,799 ଟଙ୍କାର ଫୋନ୍‌ରେ ମିଳିବା ଏକ ବଡ଼ କଥା ଅଟେ । ଏହି ବିଶେଷ ସିଷ୍ଟମ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ କଲିଂ ବା କଥା ହେବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ବଜାର, ଟ୍ରାଫିକ୍ କିମ୍ବା ଜନଗହଳିର ଖରାପ ଶବ୍ଦ (Background Noise) ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କଟିଯିବ ଏବଂ ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ କ୍ଲିଅର୍ ଆୱାଜ୍ ଶୁଣାଯିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ 'King Voice' ନାମକ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ମାର୍ଟ ଫିଚର୍ ରହିଛି, ଯାହା ଫୋନ୍‌ର ସମସ୍ତ ମେନୁ, ଆସୁଥିବା କଲ୍ ଏବଂ ନୋଟିଫିକେସନ୍‌ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟକୁ ହିନ୍ଦୀ ଓ ଇଂରାଜୀ ଭାଷାରେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ବୋଲି ବୁଝାଇଦେଇଥାଏ, ଯାହା ଫଳରେ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ିବାରେ ଅସୁବିଧା ଭୋଗୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ।

ପ୍ରିମିୟମ୍ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଫିଚର୍ସ:

ଭିଜୁଆଲ୍ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍‌ରେ ଏକ 2.4-ଇଞ୍ଚର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଡିସପ୍ଲେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହାର ବ୍ରାଇଟ୍‌ନେସ୍ ବହୁତ ବଢ଼ାଯାଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ବା ବାହାରର ତୀବ୍ର ଆଲୋକ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯିବ । ଏହି ଫୋନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଭାରତର ସମୁଦାୟ 10ଟି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସପୋର୍ଟ ମିଳିବ । ମେମୋରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହି ଡିଭାଇସ୍ ଭିତରେ 1,000ଟି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର, 250 ଟି ମେସେଜ୍ ଏବଂ 60ଟି କଲ୍ ଲଗ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ସେଭ୍ କରି ରଖାଯାଇପାରିବ ଏବଂ ମେମୋରୀ କାର୍ଡ ସାହାଯ୍ୟରେ ତାର ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କ୍ଷମତାକୁ ସର୍ବାଧିକ 32GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ ବ୍ଲୁଟୁଥ୍, ୱାୟରଲେସ୍ ଏଫ୍‌ଏମ୍ ରେଡିଓ (ସହଜ ରେକର୍ଡିଂ ସୁବିଧା ସହ), ସ୍ପିଡ୍ ଡାଏଲ୍, ସୁପର ବ୍ୟାଟେରୀ ମୋଡ୍ ଏବଂ ଅଟୋ କଲ୍ ରେକର୍ଡିଂ ଭଳି ଅତି ଉପଯୋଗୀ ଫିଚର୍ସ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ।

Itel Aqua ଫୋନ୍‌ର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏହାକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ IP67 ୱାଟର ଓ ଡଷ୍ଟ ପ୍ରୁଫ୍ ରେଟିଂ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏହି ଫୋନ୍ ଧୂଳି, ବର୍ଷା ପାଣି, ମାଟି କାଦୁଅ ଏବଂ ଯେକୌଣସି କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଚାପକୁ ସହଜରେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବ, ଯାହା ବିଶେଷ ଭାବେ ଚାଷୀ, ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ବାହାରେ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ । ଫୋନ୍‌କୁ ଚାର୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ USB Type-C ପୋର୍ଟ ସହିତ 1,200mAhର ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାକଅପ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ।

