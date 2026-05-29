ଇସ୍ରୋର ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ 4 ଏବଂ 5, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ସଂଗ୍ରହ ହେବ ମାଟି ଏବଂ ପଥର ନମୁନା
NRSE ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚୌହାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ମିଶନ ପାଇଁ 2028କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ଉପରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ।
Published : May 29, 2026 at 2:28 PM IST
CHANDRAYAAN 4 AND 5 , ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2 ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ର ସଫଳତା ପରେ, ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠକୁ ନେଇ ଆହୁରି ବଡ଼ ଯୋଜନା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି । ଇସ୍ରୋ ଏବେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମେଗା ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-5 ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମାଟି ତଥା ପଥରର ନମୁନାକୁ ସଫଳତାର ସହ ପୃଥିବୀକୁ ଅଣାଯିବ ଏବଂ ସେଠାରେ ପାଣିର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଅଧିକ ଗବେଷଣା କରାଯିବ । ଭୋପାଳ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଇସ୍ରୋର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଙ୍ଗ୍ ସେଣ୍ଟର (NRSC)ର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରକାଶ ଚୌହାନ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।
ଡକ୍ଟର ପ୍ରକାଶ ଚୌହାନଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ମିଶନ ପାଇଁ 2028 ବର୍ଷର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏହା ଉପରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଏକ ସାମ୍ପଲ୍ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ହେବ । ଏହା ଅଧିନରେ ଏକ ଆଧୁନିକ ରୋବୋଟିକ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଓହ୍ଲାଇବ ଏବଂ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୋବୋଟିକ୍ ଡେଣା ବା ଆର୍ମସ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେଠାକାର ମାଟି ଓ ପଥରର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରି ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଫେରାଇ ଆଣିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ଅତି ବିସ୍ତୃତ ଲ୍ୟାବ୍ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ସହଜ ହୋଇଯିବ ।
ଇସ୍ରୋ ଏହା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-5 ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ଜଳ, ବରଫ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ପଦର ସନ୍ଧାନ କରିବ । ଏହି ବିଶେଷ ମିଶନ ଭାରତର ଇସ୍ରୋ ଏବଂ ଜାପାନ ଏରୋସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ୍ ଏଜେନ୍ସି (JAXA)ର ଏକ ମିଳିତ ସହଯୋଗିତାରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ । ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-5 ଏକ ଲ୍ୟାଣ୍ଡର-ରୋଭର (Lander-rover) ମିଶନ୍ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ସମ୍ପନ୍ନ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରଟି ଇସ୍ରୋ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରୋଭରଟିକୁ ଜାପାନର ଜାକ୍ସା (JAXA) ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି । ଏହି ରୋଭରଟି ପୂର୍ବ ସମସ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନ୍ ତୁଳନାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଓଜନଦାର (Heavier Rover) ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହେବ ।
ଡକ୍ଟର ଚୌହାନ ଭାରତର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, 22 ଜୁଲାଇ 2019ରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2ର ଅର୍ବିଟର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତାର ସହ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାରିପାଖେ ବୁଲି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ପଠାଉଛି । ଏହି ଅର୍ବିଟରର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଯନ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଥିବା 4ଟି ଅନ୍ଧକାରମୟ ଗହ୍ୱର (Craters) ତଳେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବରଫକୁ ସନ୍ଧାନ କରିବାରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ 1999 ମସିହାରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ମିଶନ ପାଇଁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 2008ରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-1 ମାଧ୍ୟମରେ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ପାଣିର ଅଣୁ ଖୋଜି ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଥିଲା । ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ଏବଂ 5ର ବିକାଶ ସହିତ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ସାମ୍ପଲ୍ ଆଣି ମହାକାଶ ବିଜ୍ଞାନରେ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ: