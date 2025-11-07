PSLVର 50% ଭାଗ ବିକଶିତ କରିବ ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀ; ସୂଚନା ଦେଲେ ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ
ଇସ୍ରୋ ଏବେ PSLV ରକେଟର ଅଧା ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବ । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ
Published : November 7, 2025 at 11:32 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଏବେ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି । ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ ଭି. ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ (PSLV)ର ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟର 50 ପ୍ରତିଶତ ଏବେ ଦେଶର ଶିଳ୍ପ ସଂଘକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବ। ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଏରୋନଟିକ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (HAL) ଏବଂ L&T ନେତୃତ୍ବରେ ଶିଳ୍ପ ସଂଘ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ PSLV ରକେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିସାରିଛି, ଯାହାକୁ ଏହି ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଫେବୃଆରୀ ସୁଦ୍ଧା ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ମହାକାଶ, ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇସ୍ରୋ ମିଶନର 80ରୁ 85 ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ରଖୁଛନ୍ତି । ଇଣ୍ଡିଆ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକଚରିଂ ଶୋ 2025ରେ ସେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଦୁଇଟି PSLV ଲଞ୍ଚ ସଫଳ ହୁଏ, ତେବେ ISRO ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଧା ଉତ୍ପାଦନ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ହେବା ଦିଗରେ ଭାରତର ଦ୍ରୁତ ଅଗ୍ରଗତିକୁ ଦର୍ଶାଉଛି ।
ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ବିକାଶ କରିବ 16ଟି ରକେଟ୍
ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ₹511 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ HALକୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ (SSLV) ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ମାଧ୍ୟମରେ ଘରୋଇ ଶିଳ୍ପ ଏବେ 16ଟି ଛୋଟ ରକେଟ୍ ନିର୍ମାଣ କରିବ । ପୂର୍ବରୁ ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବଳ ତିନି କିମ୍ବା 4ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦେଶରେ 330ରୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଏହି ଦିଗରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ, ପ୍ରାୟ 450 ଶିଳ୍ପ ଇସ୍ରୋ ସହିତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ।
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପ ନିକଟରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାରି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03 ମିଶନରେ 80 ପ୍ରତିଶତ ଅବଦାନ ରଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ LMV3-M5 ରକେଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ମିଶନ ଇସ୍ରୋ ଦ୍ବାରା ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା । ଏଥିରେ କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଅବଦାନକୁ ଦେଖନ୍ତି ତେବେ ପ୍ରାୟ 80ରୁ 85 ପ୍ରତିଶତ ସିଷ୍ଟମ ସମଗ୍ର ଶିଳ୍ପ ଦ୍ବାରା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା । ଏହା ଭାରତୀୟ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକର ଅବଦାନ ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
ଲଞ୍ଚିଂ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ
ଇସ୍ରୋ ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗତବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 29ରେ ଇସ୍ରୋ ଏହାର 100ତମ ରକେଟ୍ ଉତକ୍ଷେପଣ ସମାପ୍ତ କରିଛି, ଯାହା ଭାରତର ମହାକାଶ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଅଧ୍ୟାୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ HCL ଏବଂ ଇସ୍ରୋ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏକ ସ୍ବଦେଶୀ 32-ବିଟ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରୋସେସର ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଭାରତକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବ । ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ 56ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉପଗ୍ରହ ଅଛି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଗାମୀ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ଉତକ୍ଷେପଣ କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 50କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ।