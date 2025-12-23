ETV Bharat / technology

କାଲି ISRO ଲଞ୍ଚ କରିବ ଆମେରିକୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ BlueBird; ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଭାରି ଉପଗ୍ରହ

ନାସା ନୁହେଁ, ବୁଧବାର ଇସ୍ରୋ ଆମେରିକାର ସାଟେଲାଇଟ୍‌ BlueBirdକୁ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠୁ ଭାରି ଉପଗ୍ରହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଅଧିକ ପଢନ୍ତୁ

BlueBird
ଆମେରିକୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ BlueBird (Image Credit: ISRO)
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) 2025 ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଚାଲିଛି ଏବଂ ଏବେ ବଡ଼ଦିନର ଠିକ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏହା ଆଉ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ । ଇସ୍ରୋ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ LVM3-M6 ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ଆମେରିକୀୟ ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବ । ଆସନ୍ତାକାଲି (ବୁଧବାର) ସକାଳ 8.54ଟାରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ଏହାକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ ।

ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ସାଟେଲାଇଟ୍‌କୁ ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀ AST ସ୍ପେଶ୍‌ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍‌କୁ ପ୍ରଥମେ ଡିସେମ୍ବର 15, 2025ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ପରେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ଡିସେମ୍ବର 21, 2025ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବ। ମାତ୍ର ଏବେ ଏହାକୁ ଡିସେମ୍ବର 24, 2025ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି ।

ଇସ୍ରୋ ଲଞ୍ଚ କରିବ ସବୁଠୁ ଭାରି ଉପଗ୍ରହ

ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନର ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍ ଡିସେମ୍ବର 24 ତାରିଖ ସକାଳ 8.54 ଟାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ US LVM3-M6 / ବ୍ଲୁବର୍ଡ ବ୍ଲକ-2 ମିଶନକୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବ। ଏହି ମିଶନ ନ୍ୟୁସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (NSIL) ଏବଂ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର-ଭିତ୍ତିକ AST ସ୍ପେଶ୍‌ ମୋବାଇଲ୍ (AST & Science, LLC) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି । ନ୍ୟୁସ୍ପେଶ୍‌ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ISROର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଶାଖା । ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ-2 ଉପଗ୍ରହ ଦେଶ ଏବଂ ବିଶ୍ବ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ ​​କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ ।

ଏହି ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉତକ୍ଷେପଣରେ LVM3-M6 ରକେଟ୍ 6100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ-2କୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବ । ISRO କହିଛି, "6100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନ ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ LVM3 ଉତକ୍ଷେପଣ ଇତିହାସରେ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷ (LEO)ରେ ସ୍ଥାପିତ ହେବା ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଭାରି ପେଲୋଡ୍ ହେବ ।" ଏହା ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ନଭେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା 4400 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଯୋଗାଯୋଗ ସାଟେଲାଇଟ୍ 03 ଦ୍ବାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା ।

VM3-M6 Mission Launch: କେମିତି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍‌ ?

2025 ବର୍ଶ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଇସ୍ରୋର ଏହି ଐତିହାସିକ ଲଞ୍ଚକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଏହାକୁ ଲାଇଭ୍‌ ଦେଖିପାରିବେ । ଆପଣ ISROର ଅଫିସିଆଲ୍ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ LVM3-M6 / Bluebird Block-2 ମିଶନର ଉତକ୍ଷେପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହାସହିତ ISROର 'X' ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ଲାଇଭ ଲଞ୍ଚ ଲିଙ୍କ୍‌କୁ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ ।

କେତେ ଖାସ୍‌ BlueBird Block-2 ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ?

ଆମେରିକୀୟ କମ୍ପାନୀ AST ସ୍ପେଶ୍‌ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ-2 ଏକ ଉନ୍ନତ ଉପଗ୍ରହ ଯାହା ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ବିନା ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଫୋନ୍ କଲ୍ ପ୍ରଦାନ କରିପାରେ । ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହି ଉପଗ୍ରହ ଅତିରିକ୍ତ ଡିଭାଇସ୍ ବିନା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ସିଧାସଳଖ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରଦାନ କରିବ, କଲିଙ୍ଗ ଏବଂ ଡାଟା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଗାଯୋଗ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଇସ୍ରୋର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍‌ ଆଗାମୀ ପିଢିର BlueBird Block-2 ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହର ଅଂଶ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମୋବାଇଲ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନକୁ ସ୍ପେଶ୍‌-ଭିତ୍ତିକ ସେଲ୍ୟୁଲାର ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସଂଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ କରାଯାଇଛି ।

LVM3-M6 ଉପଗ୍ରହକୁ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ (LEO)ରେ ନିୟୋଜନ କରାଯିବ । ଏହା ଏହାକୁ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରେ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ କରିବ । ଏହା ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ LVM3 ଯାନରେ ନିୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାରି ପେଲୋଡ୍ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି । ଏହି ଉପଗ୍ରହର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉନ୍ନତ କନେକ୍ଟିଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏହା ୟୁଜରଙ୍କୁ ମହାକାଶରୁ 4G/5G ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, କଲିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସେବା ଯୋଗାଇବ । ଏହା ନେଟୱାର୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିବ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଟାୱାର ଉପଲବ୍ଧ ନଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ କଲିଂକୁ ସମ୍ଭବ କରିବ।

ଇସ୍ରୋର ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍‌ LVM3

LVM3 ହେଉଛି ଇସ୍ରୋର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଞ୍ଚ ଯାନ, ଯାହାକୁ ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ କକ୍ଷପଥରେ ଭାରି ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନରେ 3 ପ୍ରକାରର ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି: କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ କ୍ରାୟୋଜେନିକ। ଏହାର ମୋଟ ଓଜନ 640 ଟନ୍, ଉଚ୍ଚତା 43.5 ମିଟର, ଏବଂ ଏହା ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନାସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅରବିଟ୍ (GTO)କୁ 4200 କିଲୋଗ୍ରାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପେଲୋଡ୍ ବହନ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ।

LVM3 ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2 ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବ । LVM3ର ପୂର୍ବ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ LVM3-M5/CMS-03 ମିଶନ ଥିଲା, ଯାହା 2 ନଭେମ୍ବର, 2025ରେ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ।

