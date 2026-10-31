ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ NVS-03 ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସଫଳ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲା 'NavIC'
ISROର ନୂତନ ଉପଗ୍ରହ NVS-03ର ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ସହିତ, ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ ନାଭିଗେସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ 'NavIC' ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁନର୍ବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇଛି ।
Published : October 31, 2026 at 7:57 AM IST
ଶ୍ରୀହରିକୋଟା (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ): ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ଆଗାମୀ ପିଢିର NVS-03 ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଛି । ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ସମୟରେ 50 ମିଟର ଉଚ୍ଚ, 3-ଷ୍ଟେଜ୍ ରକେଟର ଓଜନ 420 ଟନ୍ ଥିଲା। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା 2,232 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର NVS-03 ଉପଗ୍ରହକୁ ଜିଓଷ୍ଟେସନାରୀ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ଅରବିଟ୍ରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା, ଯାହା ସଫଳତାର ସହ ପୂରଣ ହୋଇଛି । ଏହା ମାତ୍ର 56 ଦିନରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବୋଲି ISRO ମୁଖ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ।
🚨 Liftoff of GSLV-F18 carrying NVS-03 at 11:51 PM IST from Second Launch Pad, SHAR! ISRO's rescue mission for NavIC is now underway 🚀 #ISRO | #GSLVF18 https://t.co/MizXSaUe4R— ISRO Spaceflight (@ISROSpaceflight) October 30, 2026
ଭାରତର ନିଜସ୍ବ ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ 'ନାଭିକ୍' (NavIC) ପୁନର୍ବାର ଅତକମ୍ରେ 4ଟି ସାଟେଲାଇଚ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି । GSLV F18 ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହାରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଗତକାଲି (ଶୁକ୍ରବାର) ରାତି ପ୍ରାୟ 11.51 ମିନିଟରେ ସଫଳତାର ସହିତ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହୋଇଛି ।
ସ୍ୱଦେଶୀ ଏବଂ କ୍ରୟ କରାଯାଇଥିବା ପରମାଣୁ ଘଣ୍ଟା ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପିଢ଼ିର ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ NVS-03, ଏକ GSLV ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା । ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଦ୍ବାରା ଅନେକ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭବ ହେବ । ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍, ଯାନବାହନ ଏବଂ ଜାହାଜ ଜାହାଜର ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ଟ୍ରାକିଂ ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।
ମିଶନର ସଫଳ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ଇସ୍ରୋ (ISRO) ମୁଖ୍ୟ ଭି. ନାରାୟଣନ୍ କହିଛନ୍ତି, 'ନାଭିକ୍' (NavIC) ଉପଗ୍ରହ ପ୍ରଣାଳୀ ଆମର 'ୱାନ ନେସନ, ୱାନ ଟାଇମ' ପ୍ରକଳ୍ପର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ।
NVS-03 ସାଟେଲାଇଟ୍ କ'ଣ?
NVS-03 ହେଉଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମର ତୃତୀୟ ଉପଗ୍ରହ । ଏହାକୁ IRNSS ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ନାଭିଗେସନ୍ ସେବାର ନିରନ୍ତରତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ଉପଗ୍ରହଟି ସ୍ୱଦେଶୀ ପରମାଣୁ ଘଣ୍ଟା ସହିତ ବାହ୍ୟ ପରମାଣୁ ଘଣ୍ଟା ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ଏଥିରେ L5/S ସଙ୍କେତ ସହିତ L1 ସଙ୍କେତ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଏହି ଉପଗ୍ରହର କଭରେଜ୍ ସମଗ୍ର ଭାରତରେ ଏବଂ ଭାରତର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମା ଚାରିପାଖରେ 1500 କିଲୋମିଟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରିତ ।
ଏହାର ବିଶେଷତା ହେଉଛି ଯେ, ଉପର କ୍ରିଏଜେନିକ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (Upper Cryogenic Process) ଟି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ବିନା ଚାଲିଥିଲା । ପ୍ରାୟ 18 ମିନିଟ୍ ଉଡ଼ାଣ ପରେ ସାଟେଲାଇଟ୍ଟି ରକେଟ୍ ଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ଜିଓସିଙ୍କ୍ରୋନସ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା । ଏହା ପୃଥିବୀ ଠାରୁ ସର୍ବନିମ୍ନ 170 କିମି ଦୂରତାରୁ ନେଇ ସର୍ବାଧିକ 37,023 କିମି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପିଛି । ସାଟେଲଇଟ୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଇଞ୍ଜିନ୍ଗୁଡ଼ିକର ବ୍ୟବହାର କରି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 32.5 ଡିଗ୍ରୀ ଅବସ୍ଥିତ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥଳକୁ ଗତି କରିବ । ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ଇସ୍ରୋ (ISRO) ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଉପଗ୍ରହର 'ପାଇରୋଟେକ୍ନିକ୍ ଭାଲ୍ଭ୍' (pyrotechnic valves) ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା ରଖିଥିଲା । ଏପରି ଏକ ପଦ୍ଧତି ଇସ୍ରୋ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରି ନଥିଲା ।
NVS-03 ସାଟେଲାଇଟ୍ର ବିଶେଷତା:
- NVS-03ର ଓଜନ 2,232 କିଲୋଗ୍ରାମ
- ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ବିକଶିତ ଏକ 'ରୁବିଡିୟମ୍ ଆଟୋମିକ୍ କ୍ଲକ୍' (rubidium atomic clock)
- ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଣ୍ଟା ବିଦେଶରୁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି
- ସାଟେଲାଇଟ୍ L1, L5 ଏବଂ S ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରେ ସିଗନାଲ୍ ପ୍ରସାରଣ କରିବ
- ଏହା ଦ୍ବାରା ନାଭିଗେସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ
ଦେଶ ପାଇଁ 'ନାଭିକ୍' (NavIC) କେତେ ଜରୁରୀ?
GPS ଟ୍ରାକିଂ ଭଳି 'ନାଭିକ୍' ଭାରତର ନିଜସ୍ବ ନାଭିଗେସନ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ଅଟେ । ଏହା କେବଳ ଭାରତ ଓ ଏହାର ନିକଟବର୍ତ୍ତି 1500 କିମି ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ବର୍ତ୍ତମାନ NVS-01 ସହିତ 3ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । NVS-03 ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ପରେ ଏହା 4ଟି ସାଟେଲାଇଟ୍ ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି । ଏହା ଦ୍ବାରା ପୋଜିସନ୍, ନାଭିଗେସନ୍ ଓ ଟାଇମିଂ ଆଦି ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ ।
ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଟ୍ରେନ୍, ଗାଡ଼ି ଓ ଜାହାଜକୁ ରିଅଲ୍ ଟାଇମ୍ ଟ୍ରାକିଂ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହା ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଉପକାରୀ ଅଟେ । ଭାରତ ସରକାର ନିକଟରେ 'ଲିଗାଲ୍ ମେଟ୍ରୋଲୋଜି (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଟାଇମ୍) ନିୟମ, 2026' (Legal Metrology (Indian Standard Time) Rules, 2026) ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ 'ୱାନ୍ ନେସନ୍, ୱାନ୍ ଟାଇମ୍' (One Nation, One Time) ପ୍ରକଳ୍ପ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି । ଯାହାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଅଂଶ ହେଉଛି 'ନାଭିକ୍' (NavIC) । ଏହା ଦ୍ୱାରା ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଏକ ସମାନ ଏବଂ ସଠିକ୍ ସମୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଜାୟ ରଖିବା ସମ୍ଭବ ହେବ ।
ISRO ମୁଖ୍ୟ ଭି. ନାରାୟଣନ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମିଶନଟି ମାତ୍ର 56 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଯାହା ଦୁଇଟି GSLV ମିଶନ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସମୟ ବ୍ୟବଧାନ ଅଟେ । ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ମିଶନ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବଜେଟର ପ୍ରାୟ 80% ଭାରତୀୟ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ EOS-05 ସାଟେଲାଇଟ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ, ଯାହା ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଠିକ୍ ଡାଟା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ।
ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ...