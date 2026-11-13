ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରେ PSLVର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ କଲା ଇସ୍ରୋ
ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) ଶ୍ରୀହରିକୋଟାଠାରେ ପିଏସଏଲଭି ରକେଟର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (PS3)ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି ।
Published : November 13, 2026 at 4:40 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) ଗୁରୁବାର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ରର ଷ୍ଟାଟିକ୍ ଟେଷ୍ଟ ଫାସିଲିଟିଠାରେ ପୋଲାର ସାଟେଲାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ୍ ଭେଇକିଲ୍ (PSLV)ର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ (PS3)ର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟିକ୍ ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଛି । ପୂର୍ବରୁ PSLV-C61/EOS-09 ଏବଂ PSLV-C62/EOS-N1 ମିଶନ ସମୟରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ପରେ ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟର ସଂରଚନାକୁ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରାଯାଇଥିଲା । ଇସ୍ରୋ ଅନୁଯାୟୀ, ତ୍ରୁଟି ପରେ PS3 ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଡିଜାଇନ୍ ମାର୍ଜିନ୍, ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ମାନଦଣ୍ଡ, ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇ ପୁନଃସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥିଲା ।
ନୋଜଲ୍ ଡିଜାଇନ୍ ଓ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ:
ଏହି ସଂରଚନାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ବଢ଼ାଇବାକୁ ନୋଜଲ୍ ଡିଜାଇନରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉନ୍ନତି ଅଣାଯାଇଛି । ର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ ଗ୍ରହଣୀୟତା, ଆସେମ୍ବଲି ଏବଂ ଗୁଣବତ୍ତା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଅପଡେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି । ଇସ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ୍ ଇଣ୍ଟରଫେସଗୁଡ଼ିକୁ ଅଧିକ ମଜବୁତ କରିବା ସହ ସିଲିଂ ସିଷ୍ଟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାମିଲ କରିଛି । ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ପରିବହନର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅପଡେଟ୍ ଆସେମ୍ବଲି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଓ ନନ୍-ଡେଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଟେଷ୍ଟିଂ (NDT) ପଦକ୍ଷେପ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହି ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ PS3 ସଲିଡ୍ ମୋଟର ପର୍ଯ୍ୟାୟର ନୂଆ ସଂସ୍କରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ନଭେମ୍ବର 12 ତାରିଖରେ ସଫଳ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଛି । ପରୀକ୍ଷଣ ତଥ୍ୟର ବିସ୍ତୃତ ସମୀକ୍ଷା ଆଧାରରେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ପରୀକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଯୋଜନା ରହିଥିବା ଇସ୍ରୋ କହିଛି ।
NavIC ନେଟୱାର୍କକୁ ମଜବୁତ କରିଛି NVS-03 ସାଟେଲାଇଟ୍:
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଇସ୍ରୋ ଗତ ଅକ୍ଟୋବର 31 ତାରିଖରେ ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ GSLV-F18 ରକେଟ୍ ଜରିଆରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ NVS-03 ଉତକ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା । ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରିଜିଓନାଲ୍ ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (IRNSS) ଅଧୀନରେ ନାଭିଗେସନ୍ ସେବା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ିର ନାଭିଗେସନ୍ ସାଟେଲାଇଟ୍ ସିରିଜର ତୃତୀୟ ଉପଗ୍ରହ ଅଟେ । NVS-03ରେ ବାହାରୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଆଟୋମିକ୍ କ୍ଲକ୍ ସହ ଏକ ସ୍ୱଦେଶୀ ଆଟୋମିକ୍ କ୍ଲକ୍ ମଧ୍ୟ ଖଞ୍ଜାଯାଇଛି । NavICର କ୍ଷମତା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଏଥିରେ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା L5 ଏବଂ S-ବ୍ୟାଣ୍ଡ୍ ସିଗନାଲ୍ ସହିତ L1 ନାଭିଗେସନ୍ ସିଗନାଲ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି । ଇସ୍ରୋ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହା ଭାରତର ଭୂଭାଗ ଏବଂ ସୀମାଠାରୁ 1,500 କିଲୋମିଟର ବାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଭରେଜ୍ ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଦେଶର ସ୍ୱଦେଶୀ ନାଭିଗେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ NavICକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ।