ଭାରତର ସବୁଠୁ ଭାରି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03; ରବିବାର ଲଞ୍ଚ କରିବ ISRO
ରବିବାର ଇସ୍ରୋ ଲଞ୍ଚ କରିବ ଭାରତର ସବୁଠୁ ଭାରି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03 । ଏହାଦ୍ବାରା କଣ ଲାଭ ମିଳିବ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
Published : October 29, 2025 at 11:37 AM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ରବିବାର (ନଭେମ୍ବର 2) ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଭାରି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ CMS-03କୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । CMS-03 ହେଉଛି ଏକ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସାମରିକ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ, ଯାହାକୁ GSAT-7R ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଯାନ ଲଞ୍ଚ ଭେଇକିଲ ମାର୍କ 3 (LVM3) ସାହାଯ୍ୟରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବ ।
ଏହି ଉପଗ୍ରହକୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ସ୍ପେଶ ଷ୍ଟେସନରୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । CMS-03 ଉପଗ୍ରହକୁ ଏକ LVM3 ରକେଟ୍ ଦ୍ବାରା କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ । ଏହା LVM3ର ପଞ୍ଚମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଉଡ଼ାଣ ହେବ । ଏହି ମିଶନକୁ ମହାକାଶରୁ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ୍ ସଂଯୋଗକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଦିଗରେ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି । ଲଞ୍ଚ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଲଞ୍ଚଯାନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକତ୍ରିତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ଅକ୍ଟୋବର 26 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡରେ ଚଳପ୍ରଚଳ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି ।
LVM3-M5/CMS-03 Mission Launch!— ISRO (@isro) October 28, 2025
Watch the liftoff LIVE from the Launch Viewing Gallery, Space Theme Park – Sriharikota.
🗓️ 2 Nov 2025 (Sunday)
🕔 5:26 PM IST
🎟️ Free registration → https://t.co/i7dzpZcisS
For more Information Visithttps://t.co/yfpU5OTEc5#ISRO… pic.twitter.com/cm2FWSrjag
CMS-03 ଉପଗ୍ରହ କଣ ?
ISRO ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନୂତନ ଉପଗ୍ରହ GSAT-7R ବା CMS-03 ହେଉଛି ଏକ ମଲ୍ଟି-ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ସ୍ଥଳଭାଗ ସହିତ ବିଶାଳ ସମୁଦ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଏହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉନ୍ନତ ଉପକରଣ ଏବଂ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପେଲୋଡ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି । ଇସ୍ରୋ ଅନୁଯାୟୀ, CMS-03ର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 4,400 କିଲୋଗ୍ରାମ, ଯାହା ଏହାକୁ ଭାରତରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଓଜନିଆ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ କରିଥାଏ ।
ନୌସେନାର ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ଦ୍ବିଗୁଣିତ କରିବ
ଏହା ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ, ବୁଡ଼ାଜାହାଜ ଏବଂ ନୌସେନା ବିମାନ ମଧ୍ୟରେ ଭଏସ୍, ଭିଡିଓ ଏବଂ ତଥ୍ୟ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ UHS, S, C ଏବଂ Ku ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଭଳି ଅନେକ ଫ୍ରିକ୍ବେନ୍ସିର ବ୍ୟବହାର କରିବ । ଏହି ଉପଗ୍ରହଟି ଉନ୍ନତ କଭରେଜ୍ ଭାରତର ନେଟୱର୍କ-କେନ୍ଦ୍ରିକ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷମତାକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିବ ଏବଂ ନୌସେନାକୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସାମୁଦ୍ରିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ଦକ୍ଷତାର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ କରିବ । CMS-03 ଏକ ବିଶାଳ ସାମୁଦ୍ରିକ-ସ୍ଥଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୌସେନା ଅଭିଯାନ, ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଏବଂ କମାଣ୍ଡ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତ-ସମୟ ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ । ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଥିବା GSAT-7R, 2013ରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା GSAT-7 ରୁକ୍ମଣୀ ଉପଗ୍ରହର ସ୍ଥାନ ନେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ।
ଦୂରଦୂରାନ୍ତକୁ ପହଞ୍ଚିବ ହାଇସ୍ପିଡ୍ କନେକ୍ଟିଭିଟି
CMS-03 ଉପଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବା ପରେ ଦେଶର ନାଗରିକ, ରଣନୈତିକ ଏବଂ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବହାରକାରୀ ସମସ୍ତେ ଉନ୍ନତ ଯୋଗାଯୋଗ ସେବାରୁ ଉପକୃତ ହେବେ । ଏହି ମିଶନ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭାରତର ଡିଜିଟାଲ ପହଞ୍ଚକୁ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବ । ଏହି ମିଶନ ସହିତ LVM3 ରକେଟ୍ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ପରେ ପୁଣି ଥରେ ମହାକାଶକୁ ସଫଳତାର ସହ ଭାରି ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ ।
ଭାରି ଲଞ୍ଚ ଯାନ LVM-3 କରିବ ଲଞ୍ଚ
LVM-3 ରକେଟ୍ ସଫଳ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ମିଶନ ସହିତ ବିଶ୍ବସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ଗର୍ବିତ କରିଥିଲା । ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ରକେଟ୍ CMS-03 ଉପଗ୍ରହକୁ ମହାକାଶକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି । ଉତକ୍ଷେପଣ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଧନ, ଚେକଆଉଟ୍ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଚାଲିଛି । ଏହି ଇସ୍ରୋ ମିଶନ କେବଳ ଭାରତର ଯୋଗାଯୋଗ କ୍ଷମତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଦେଶର ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗଦର୍ଶନ ଦେବ ।
