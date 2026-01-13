ଭାରତର ମହାକାଶ ମିଶନ ଓ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ପାଇଁ ରୋଡମ୍ୟାପ୍ ଦେଲେ ISRO ବୈଜ୍ଞାନିକ
ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ପ୍ରତି ମିଶନରେ ସ୍ଥାୟୀ ଓ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ କ୍ଷମତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବ ଦିଆଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ISRO ବୈଜ୍ଞାନିକ ।
Published : January 13, 2026 at 7:08 AM IST
ନମ୍ରତା ଶର୍ମା
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତର ସ୍ପେସ୍ ମିଶନ, ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଗବେଷଣା ତଥା ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ସ୍ଥାପନା ସହିତ ଜଡିତ ଅନେକ ଗବେଷଣାର ଜଣେ ପ୍ରମୁଖ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ବ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଶ୍ୟୁଲା ଏ କମଲାକର । ସେ ISROର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଅନେକ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ବ ବହନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତର ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ ମିଶନ ଭଳି ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅପ୍ଟିକ୍ସ (Optics) ଓ ସେନସର (Sensor) କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ଅବଦାନ, ମହାକାଶକୁ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରେରଣ ଠାରୁ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଗବେଷଣା ଓ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ (BAS)ର ସ୍ଥାପନା ଭଳି ବହୁ ମହତ୍ତ୍ବାକାଂକ୍ଷୀ ମିଶନର ଗତିପଥ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିଛି ।
ମହାକାଶରେ ଭାରତର ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସ୍ବଦେଶୀ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ହେବ ବୋଲି ଇଟିଭି ଭାରତ ସହିତ ଏକ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ଯୋଶ୍ୟୁଲା ଏ କମଲାକର ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-୩ର ସଫଳତା ପରେ, ଇସ୍ରୋର ଆଗାମୀ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ଲାନେଟାରୀ ମିଶନ ଗୁଡ଼ିକ କ’ଣ ରହିଛି ?
କମଲାକର: ପ୍ଲାନେଟାରୀ ମିଶନ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ କେତେକ ମିଶନ ବିଷୟରେ ଯୋଜନା କରିଛୁ । ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ମିଶନ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠିତ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି । ଏହା ଏକ ଲୁନାର ସାମ୍ପଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ (lunar sample return) ମିଶନ ଅଟେ । ଯାହାକି ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ମିଶନ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ଜଟିଳ ମିଶନ ଅଟେ । ଏହି ମିଶନ ଜରିଆରେ ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠରେ ଅବତରଣ କରିବା ସହିତ ସେଠାରୁ ଡ୍ରିଲ କରି ସାମ୍ପଲ ବା ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ । ଏକ ଆସେଣ୍ଟ ମଡ୍ୟୁଲ ଜରିଆରେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଚନ୍ଦ୍ରର କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ଏବଂ ପୁନଶ୍ଚ ପୃଥିବୀକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଫେରାଇ ଆଣିବା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ।
କମଲାକର କହିଛନ୍ତି କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଠର ଅବତରଣ କରିବା କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ ବରଂ ଏହାର ନମୁନାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଆଣିବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅଟେ । ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଠିକ ଭାବେ ନିରୂପଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ । ଏପରିକି ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ରଖିବାକୁ ହେବ । ଆମର ଏକ ଛୋଟ ଭୂଲ ଯୋଗୁଁ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ନମୁନାକୁ ହରାଇବା ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ । ଯଦିଓ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିବା ନମୁନାର ଓଜନ ମାତ୍ର 2 କିଲୋଗ୍ରାମ ହେବ, ହେଲେ ଏହା ଆମ ପାଇଁ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ବ ରଖିବ ।
ଏହା ପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-5 ମିଶନ ଜାପାନ ସହିତ ଏକ ସହଭାଗୀ ମିଶନ ହେବ । ଏଥିରେ ଭାରତର ଲ୍ୟାଣ୍ଡର ତଥା ଜାପାନର ଲଞ୍ଚର ଓ ରୋଭରର ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ । ଏହା ଚନ୍ଦ୍ରର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୁରେ ଅବତରଣ କରିବ, ଯେଉଁଠାରେ ଖୁବ୍ କମ୍ ମାତ୍ରାର ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡିଥାଏ । ସେଠାରେ ଏପରି କିଛି ଗର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଯେଉଁଠି କେବେ ବି ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ପଡିନଥାଏ(ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଅକ୍ଷୀୟ କୋଣ ଯୋଗୁଁ) । ଏହି ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନମୁନା ଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟବାନ ତଥ୍ୟ ଦେବା ସହିତ ଚନ୍ଦ୍ରପୃଷ୍ଟର ଜଳ ଓ ଭୂ-ତାତ୍ତ୍ବିକ ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ମିଳିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-5 ମିଶନ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ?
କମଲାକର: ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-5, ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 4 ଭଳି ଏକ ବିସ୍ତୃତ ମିଶନ ନୁହେଁ । ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ 4 ମିଶନରେ ଆମେ ଯଦିଓ 2 କିଲୋଗ୍ରାମର ସାମ୍ପଲ ଆଣିବୁ ହେଲେ ଏହାର ବହୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମହତ୍ତ୍ବ ରହିଛି । ଆମକୁ ଏହି ନମୁନାକୁ ବାହ୍ୟ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ହେବ । ଏଥିପାଇଁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷାଗାର ବା ଲ୍ୟାବ ସ୍ଥାପନ କରାଯିବ । ଆମେ ଏହି ନମୁନାକୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ସହିତ ବାଣ୍ଟିବୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଗବେଶଣାର ନିଯୁକ୍ତ ହେବେ ।
ଚନ୍ଦ୍ରାୟନ-5 ମିଶନ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3 ମିଶନ ଭଳି ହେବ । ଏଥିରେ ଏକ ରୋଭର ରହିବ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷଣ କରିବ । ଏହି ମିଶନର ବିଶେଷ ସ୍ବତନ୍ତ୍ରତା ହେଉଛି ଆମେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ(Polar Region)ର ବହୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବୁ । ଚନ୍ଦ୍ରର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳ ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନ୍ଧାରରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ଏଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼େ । ଏଠାରେ କିଛି ଅନ୍ଧକାର ଭରା ଗର୍ତ୍ତ ରହିଛି, ଯାହା କେବେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟାଲୋକର ସ୍ପର୍ଶ ପାଇନାହାଁନ୍ତି । ଚନ୍ଦ୍ରାୟାନ-5 ମିଶନରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ମେରୁ ଅଞ୍ଚଳର ଅତି ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରୟାସ କରାଯିବ । ଆମେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥ୍ୟ ପାଇବୁ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛୁ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଭାରତର ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ (BAS) ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ (ISS) ଠାରୁ କିପରି ଭିନ୍ନ ହେବ?
କମଲାକର: ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ, ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ ଠାରୁ ମୌଳିକ ଭାବେ ଭିନ୍ନ ହେବ । ଏହାର ଗଠନ ପରିମାପକ ତଥା ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ (ISS) ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ ହେବ । ISS ବହୁ ଦଶକ ଧରି ବିଶ୍ବର ବହୁ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଅନୁଦାନ ଗ୍ରହଣ ପୂର୍ବକ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏହା ବହୁ ଗୁଡିଏ ଡକିଂ ମିଶନରେ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ ରହିଛି । ମାତ୍ର ଆମେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ ।
ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନ କକ୍ଷପଥରେ 10 ଟନ ଓଜନର ବସ୍ତୁକୁ LVM3 ରକେଟ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିବାର କ୍ଷମତା ରଖିଛି । ଆମେ ଏହି ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନର ନିର୍ମାଣ କରୁଛୁ । ଆମେ କୌଣସି ବିଦେଶୀ ଲଞ୍ଚରକୁ ଏହି ଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ ।
ପ୍ରଥମେ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ବା BASରେ 5ଟି ମଡ୍ୟୁଲ ରହିବ । ପ୍ରଥମ ମଡ୍ଯୁଲ BAS-01କୁ LVM3 ଲଞ୍ଚର ଜରିଆରେ ପୃଥିବୀର କକ୍ଷପଥର 450 କିମି ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରାଯିବ । ଏହା ସହିତ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମଡ୍ୟୁଲ ଗୁଡିକୁ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ । ସମୟ ସହିତ ଆମର ଲଞ୍ଚ ଯାନର କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମଡ୍ୟୁଲ ଗୁଡିକର ମଧ୍ୟ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ । ସମଗ୍ର ଷ୍ଟେସନର କ୍ଷମତା 54 ଟନ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା ରହିଛି ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏହି ଷ୍ଟେସନରେ 2 ଜଣ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ରହିବା ଭଳି ଡିଜାଇନ କରାଯିବ । ପ୍ରଥମେ ସମସ୍ତ ଉପକରଣ ଓ ସିଷ୍ଟମଗୁଡିକ ସନ୍ତୁଳିତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେଲେ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବ । ଏହା ସହିତ କ୍ରିଉ ଓ କାର୍ଗୋ ମିଶନ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଡକିଂ ପୋର୍ଟର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗଗନଯାନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଡକିଂ ଷ୍ଟେସନ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ।
ଚୀନ ଓ ଆମେରିକା ତୁଳନାରେ ଆମର ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନଟି ଆକାରରେ ଛୋଟ ହୋଇପାରେ । ମାତ୍ର ଏହା ଲାବୋରାଟୋରୀ ଗବେଶଣା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପରୀକ୍ଷଣ, ପେ ଲୋଡ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାର ପରୀକ୍ଷଣ କରିବାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ଷମ ହେବ । ଏହା ପ୍ରାୟ 17 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: BASକୁ 'ମହାକାଶରେ ଛଅ ଶୟନ କକ୍ଷ ବିଶିଷ୍ଟ ଫ୍ଲାଟ୍' ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଏ । ବ୍ୟବହାରିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ?
କମଲାକର: ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନର ମଡ୍ୟୁଲାର ଡିଜାଇନକୁ ଏପରି ସରଳ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇପାରିବ । ପ୍ରତି ମଡ୍ୟୁଲରେ କ୍ରିଉ ୱାର୍କ ଷ୍ଟେସନ ସହିତ ତାଙ୍କର ଶୟନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ରହିବ । ସାଧାରଣ ଏକ ଘର ପରି ମହାକାଶ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜସ୍ବ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏଥି ପାଇଁ ପ୍ରତି ମଡ୍ୟୁଲରେ ଲାଇଫ୍-ସପୋର୍ଟ ସହିତ ଦୈନନ୍ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବ । ଆପଣ ଏହାକୁ ବହୁ ଗୁଡିଏ ରହିବା ଏବଂ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ମାନଙ୍କର ସମାହାର ଭାବିପାରିବେ ।
ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ (BAS) ପାଇଁ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ଡକିଂ ସିଷ୍ଟମର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । ଏହା ସହିତ SpaDeX-1 ମିଶନର ସଫଳତା ପରେ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ SpaDeX-2 ଓ SpaDeX-3 ଭଳି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ମିଶନ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି । SpaDeX-2 ମିଶନ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-4 ମିଶନ ପାଇଁ ଡକିଂ ସିଷ୍ଟମର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବ । ସେହିପରି SpaDeX-3, ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନର ଏକତ୍ରୀକରଣ ଓ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ISROର ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତ ମିଶନ ଗୁଡ଼ିକ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ବା BAS ସହିତ କେତେ ନିକଟତର ?
କମଲାକର: ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନର ଆବଶ୍ୟକତା ଭିନ୍ନ ଅଟେ । ଏହାକୁ ସ୍ଥାପନା କରିବା ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ସାଟେଲାଇଟକୁ ପୃଥିବୀର ଗୋଲାକାର କକ୍ଷପଥର ନିମ୍ନ ଭାଗରେ ଅବସ୍ଥାପିତ କରିବା ସହିତ ସମାନ । ଏହାକୁ ନେଇ ISROର ବହୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ରହିଛି । ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଗୁଡିକୁ ଭାରତୀୟ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନ ଅନୁଯାୟୀ ହେବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ । ସମସ୍ତ ମିଶନ ମଧ୍ୟରୁ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ଏହି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନର ଅତି ନିକଟତର ଅଟେ । ଗଗନଯାନ ମିଶନରେ ସାମିଲ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପରାମର୍ଶ ଏହି ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଷ୍ଟେସନର ଡିଜାଇନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ କରିବ ।
ପ୍ରଶ୍ନ: ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ପାଇଲଟ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଳା ଆକ୍ସିଅମ୍-୪ ମିଶନର ଅଂଶ ଥିଲେ । ଆପଣ ତାଙ୍କ ତାଲିମ ବିଷୟରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେଇପାରିବେ କି ?
କମଲାକର: ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଋଷିଆ ସମେତ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଇସାରିଛନ୍ତି । ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା ଆଗରୁ 2 ଜଣ ଆମେରିକାରୁ ତାଲିମ୍ ନେଇସାରିଛନ୍ତି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆମର ନିଜସ୍ବ ମହାକାଶଚାରୀଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦେବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଠାରେ ଏକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କେନ୍ଦ୍ର ରହିଛି । ସେଠାରେ ତାଲିମ୍ ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ । ଏଠାରେ ବାହ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପଖୁଆଇବା ଠାରୁ ନେଇ ମହାକାଶଯାନ, ସାଟେଲାଇଟ ଓ ଲଞ୍ଚ ଗାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତାଲିମ୍ ଦିଆଯାଇଥାଏ । ISROର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଏଠାରେ ତାଲିମ୍ ଦେଇଥାନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ 4 ଜଣ ତାଲିମ୍ ନେଉଛନ୍ତି । ଜଣେ ମହାକାଶଚାରୀ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାଇ ପୁନଃ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ 3 ଜଣ ଏବେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି ।
ଆମକୁ ବହୁ ଭଲ ଅନୁଭୂତି ମିଳିଛି । ଶୁଭାଂଶୁ ମହାକାଶରେ, ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ସମାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ସଠିକ ଥିଲା । ଆମ ଡିଜାଇନ ରିଭ୍ୟୁ କମିଟିରେ ଶୁଭାଂଶୁଙ୍କ ଭଳି ମହାକାଶଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି । ତାଙ୍କ ମତାମତ ଆମର ଡିଜାଇନ ଓ ସିଷ୍ଟମକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।