ISROର ନୂଆ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ; ଲଞ୍ଚ ହେଲା ଆମେରିକୀୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ BlueBird ବ୍ଲକ୍-2, ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ
ଇସ୍ରୋ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ LVM3-M6 ବ୍ୟବହାର କରି ଆମେରିକାର ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଲୁବର୍ଡ ବ୍ଲକ୍-2 ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛି । ISRO ଟିମ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ।
ISRO LVM3-M6 ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ନୂଆ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) । ଇସ୍ରୋ ନିଜର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରକେଟ୍ LVM3-M6 ବ୍ୟବହାର କରି ସଫଳତାର ସହ ଆମେରିକାର ଉପଗ୍ରହ ବ୍ଲୁବର୍ଡ ବ୍ଲକ୍-2 (BlueBird Block-2) ମହାକାଶକୁ ପଠାଇଛି । ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧାୱନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ବିଶ୍ୱର ସର୍ବବୃହତ କମର୍ସିଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଟେଲାଇଟ (ଯୋଗଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ) ବ୍ଲୁବର୍ଡ ବ୍ଲକ-୨ର ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଛି ।
ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ସକାଳ 8:54ରେ ଏହି କମ୍ୟୁନିକେସନ ସାଟେଲାଇଟ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବାର ଥିଲା । ଉତକ୍ଷେପଣ ପଥରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଉପଗ୍ରହ ସହିତ ଧକ୍କା ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ 90 ସେକେଣ୍ଡ୍ ପରେ ଅର୍ଥାତ 8:55 ଏବଂ 30 ସେକେଣ୍ଡ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ:
BlueBird Block-2ର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ପରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି । ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ 'X'ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ଭାରତର ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ.. LVM3-M6ର ସଫଳ ଲଞ୍ଚ, ଯାହା ଭାରତୀୟ ମାଟିରୁ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ସବୁଠାରୁ ଓଜନଦାର ଉପଗ୍ରହ, ଆମେରିକାର ମହାକାଶଯାନ ବ୍ଲୁବର୍ଡ ବ୍ଲକ-୨କୁ ଏହାର ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କକ୍ଷପଥରେ ସ୍ଥାପନ କରି, ଭାରତ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ଯାତ୍ରାରେ ଏକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହା ଭାରତର ହେଭି-ଲିଫ୍ଟ ଲଞ୍ଚ କ୍ଷମତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସହ ଗ୍ଲୋବାଲ କମର୍ସିଆଲ ଲଞ୍ଚ ମାର୍କେଟେ ଆମର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଭୂମିକାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିଛି । ଏହା ଏକ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ପ୍ରତି ଆମର ପ୍ରୟାସର ପ୍ରତିଫଳନ । ଆମର କଠିନ ପରିଶ୍ରମୀ ମହାକାଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏବଂ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ । ଭାରତ ମହାକାଶ ଜଗତରେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଛୁଇଁ ଚାଲିଛି !"
କେନ୍ଦ୍ର ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଡ. ଜିତେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ବ୍ଲୁବର୍ଡ ବ୍ଲକ-୨ ବହନ କରୁଥିବା LVM3-M6ର ସଫଳ ଉତକ୍ଷେପଣ ପାଇଁ ISRO ଟିମ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ସେ Xରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, "ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ସହିତ, ISRO ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଚାଲିଛି । ମହାକାଶ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟାରେ ଭାରତର ବର୍ଦ୍ଧିତ ଦକ୍ଷତାକୁ ଦୋହରାଇଛି ।"
'ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ-୨' କ'ଣ?
ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ଆମେରିକାର କମ୍ପାନୀ AST ସ୍ପେଶ୍ ମୋବାଇଲ୍ ଦ୍ବାରା ବିକଶିତ କରାଯାଇଛି । ISRO କହିଛି ଯେ 6,100 କିଲୋଗ୍ରାମ ଓଜନର ଏହି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ, LVM3 ର ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଇତିହାସରେ ନିମ୍ନ ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥ (LEO) ରେ ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍ ହେବ । ପୂର୍ବ ସବୁଠାରୁ ଭାରୀ ପେଲୋଡ୍ LVM3-M5 ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ-03 ଥିଲା, ଯାହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 4,400 କିଲୋଗ୍ରାମ ଥିଲା । ଯାହାକୁ ISRO ନଭେମ୍ବର 2 ରେ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରିଥିଲା ।
'ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ବ୍ଲକ-୨'ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ:
ଆଜିର ମିଶନ ନ୍ୟୁସ୍ପେସ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ (NSIL) ଏବଂ ଆମେରିକା-ଭିତ୍ତିକ AST ସ୍ପେଶ୍ ମୋବାଇଲ୍ (AST & Science, LLC) ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଚୁକ୍ତିନାମା ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି । ଏହି ମିଶନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ପାଇଁ ଏଭଳି ଯୋଗାଯୋଗ ଉପଗ୍ରହ ସ୍ତାପିତ କରିବ, ଯାହା ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ହାଇ-ସ୍ପିଡ୍ ସେଲୁଲାର୍ ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି । ଏହି ମିଶନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସାଟେଲାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ମୋବାଇଲ୍ କନେକ୍ସଟିଭିଟି ପ୍ରଦାନ କରିବା । ଏହି ନେଟୱାର୍କ ବିଶ୍ୱର ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ, ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ 4G ଏବଂ 5G ଭଏସ୍-ଭିଡିଓ କଲ୍, ମେସେଜିଂ, ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏବଂ ଡାଟା ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବ ।
ଏଠାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍କୁ ପ୍ରଥମେ 15 ଡିସେମ୍ବର, 2025ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ କରାଯିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା । ତଥାପି ପରେ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ବ୍ଲୁବାର୍ଡ ସାଟେଲାଇଟ୍ 21 ଡିସେମ୍ବର, 2025ରେ ଉତକ୍ଷେପଣ ହେବ । ମାତ୍ର ଆଜି (ଡିସେମ୍ବର 24) ଏହାକୁ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି ।
ISROର ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍ LVM3
ଇସ୍ରୋର ସବୁଠାରୁ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଞ୍ଚ ଯାନ ହେଉଛି LVM3, ଯାହାକୁ ବାହୁବଳୀ ରକେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ କକ୍ଷପଥରେ ଭାରି ଉପଗ୍ରହ ଉତକ୍ଷେପଣ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହି ପ୍ରକ୍ଷେପଣ ଯାନରେ 3 ପ୍ରକାରର ଇଞ୍ଜିନ ଅଛି: କଠିନ, ତରଳ ଏବଂ କ୍ରାୟୋଜେନିକ । LVM3 ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-2 ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଯାନ-3 ମିଶନ ଲଞ୍ଚ କରିଥିଲା ଏବଂ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ମଧ୍ୟ ଲଞ୍ଚ କରିବ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ