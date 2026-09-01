ETV Bharat / technology

ISRO Mission: 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଇସ୍ରୋର ବଡ଼ ମିଶନ, ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ମାଗଣା ପଞ୍ଜୀକରଣର ସୁବିଧା !

ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) ଆସନ୍ତା 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ରେ GSLV-F17 ରକେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଜିଓସିଂକ୍ରୋନସ୍ ଇମେଜିଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ EOS-05 ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ।

Free online registration is now open to watch the rocket launch with your own eyes from the Launch View Gallery.
ଲଞ୍ଚ ଭ୍ୟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରୁ ନିଜ ଆଖିରେ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ମାଗଣା ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଖୋଲା ଅଛି। (Image Credit: ISRO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 1, 2026 at 5:33 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO) ଏକ ବଡ଼ ମିଶନର ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ହିଁ ଏକ ବଡ଼ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆସନ୍ତା 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ରିଖ ସକାଳ 2:25 AM ସମୟରେ GSLV-F17 ରକେଟ୍ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଶ୍ରୀହରିକୋଟାସ୍ଥିତ ସତୀଶ ଧୱନ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବ। ଏହି ରକେଟ୍‌ରେ EOS-05 ନାମକ ସାଟେଲାଇଟ୍ ରହିବ। ଏହି ସାଟେଲାଇଟ୍ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଏଭଳି ଇମେଜିଂ ସାଟେଲାଇଟ୍, ଯାହା ଜิଓସିଂକ୍ରୋନସ୍ ଅର୍ବିଟ୍ (Geosynchronous Orbit) ରୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 36,000 କିଲୋମିଟର ଉପରୁ ଏହା ଭାରତର ଭୂଭାଗ ଉପରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ନଜର ରଖିବ।

ଏହି ରକେଟ୍ ପ୍ରାୟ 51 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ଏହାର ଓଜନ ପ୍ରାୟ 420 ଟନ୍ ପାଖାପାଖି ଅଟେ। GSLV ସିରିଜ୍‌ର ଏହା ହେଉଛି 19ତମ ଉଡ଼ାଣ ବା ଫ୍ଲାଇଟ୍। ଏହି ରକେଟ୍ ପ୍ରଥମେ ସାଟେଲାଇଟ୍‌କୁ ସବ୍-ଜିଟିଓ (sub-GTO) ଅର୍ବିଟ୍‌ରେ ଛାଡ଼ିବ। ସେଠାରୁ ଏହା ନିଜର ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। EOS-05 ପ୍ରତି 5 ମିନିଟ୍‌ରେ ମନୋନୀତ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ନେଇପାରିବ। ସମଗ୍ର ଭାରତର ଚିତ୍ର ପ୍ରତି 30 ମିନିଟ୍‌ରେ ଆସିବ, ଯାହାର ରେଜୋଲ୍ୟୁସନ ପ୍ରାୟ 42 ମିଟର ରହିବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ଜଙ୍ଗଲ ନିଆଁ ଏବଂ କୃଷିର ମନିଟରିଂ ବା ସମୀକ୍ଷା ସହଜ ହୋଇଯିବ। ଇସ୍ରୋର ଏହି ବଡ଼ ମିଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଏକ ବିଶେଷ କଥା ଜାଣିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ମିଶନ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ହୋଇଥିବା ବିଫଳ ମିଶନ ପରେ କରାଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ GSAT-1 ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ EOS-05 ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଦେଖିବା ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ।

ଲଞ୍ଚ ଭ୍ୟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ କେମିତି ଦେଖିବେ?

ଯଦି ଆପଣ ନିଜେ ଯାଇ ରକେଟ୍ ଉଡ଼ାଣକୁ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲଞ୍ଚ ଭ୍ୟୁ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବାକୁ ହେବ। ଏହି ସ୍ଥାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣା ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ବିଷୟରେ କହୁଛୁ:

  1. ପଞ୍ଜୀକରଣ ବା ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ପାଇଁ ୱେବସାଇଟ୍ lvg.shar.gov.in କୁ ଯାଆନ୍ତୁ।
  2. ସେଠାରେ ଥିବା VSC Registration ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
  3. ନିଜର ଆଧାର କାର୍ଡ କିମ୍ବା ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଭଳି ସରକାରୀ ପରିଚୟ ପତ୍ର, ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ଇମେଲ୍ ଆଇଡି ପ୍ରସ୍ତୁତ ରଖନ୍ତୁ।
  4. ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ପରେ ପାସ୍ ମିଳିଯିବ।
  5. ଲଞ୍ଚ ଦିନ ପ୍ରକୃତ ପରିଚୟ ପତ୍ର ଏବଂ ପାସ୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ।
  6. ଆପଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ହିଁ ଭିତରକୁ ଯିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ସେଠାରୁ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ବସି ନିଜ ଆଖିରେ ଇସ୍ରୋର ରକେଟ୍‌କୁ ଆକାଶକୁ ଯାଉଥିବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ସିଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସୀମିତ ଅଟେ।

ଘରେ ବସି କିଭଳି ଦେଖିବେ?

ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରୀହରିକୋଟା ଯାଇ ଏହି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ଏହାର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିପାରିବେ:

  • ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାଳ 2:25 AM ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ।
  • ଆପଣଙ୍କୁ ଇସ୍ରୋର ଆଧିକାରିକ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଯିବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଏହି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ।
  • ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟିଭିରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରୋର ଏହି ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବ। ଆପଣ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଦେଖିପାରିବେ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

Cyber Alert: ସାବଧାନ! ଫେସବୁକ୍-ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଆପ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଜରିଆରେ ଲୁଟୁଛନ୍ତି ସାଇବର ଅପରାଧୀ

TAGGED:

ISRO LAUNCH 2026
ଇସ୍ରୋ ରକେଟ୍ ଲଞ୍ଚ
SRIHARIKOTA ROCKET LAUNCH
GSLV F17 EOS 05
ISRO GSLV F17 LAUNCH

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.