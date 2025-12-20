ଗଗନଯାନ ମିଶନ:; ଆଉ ପାଦେ ନିକଟତର ISRO, ସଫଳ ହେଲା ଡ୍ରୋଗ୍ ପାରାସୁଟ୍ ଟେଷ୍ଟ
Published : December 20, 2025 at 6:15 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂଗଠନ (ISRO) ଗଗନୟାନ ମିଶନ ଦିଗରେ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି । ISRO ଡ୍ରୋଗ୍ ପାରାସୁଟ୍ ଡେପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷାକୁ ସଫଳତାର ସହ ସମାପ୍ତ କରିଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଡିସେମ୍ବର 18 ଏବଂ 19ରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ଟର୍ମିନାଲ ବାଲିଷ୍ଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଲାବୋରେଟୋରୀ (TBRL)ର RTRS ସୁବିଧାରେ ହୋଇଥିଲା । ISRO ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ଏହି ସୂଚନା ସେୟାର କରିଛି ।
ଡ୍ରୋଗ୍ ପାରାସୁଟ୍ ଡେପ୍ଲୋୟମେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ: କଣ ଥିଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ?
ଏହି ପରୀକ୍ଷଣର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଗଗନୟାନ କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଡ୍ରୋଗ୍ ପାରାସୁଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା । ଇସ୍ରୋ ଅନୁଯାୟୀ, ବିଭିନ୍ନ ଉଡ଼ାଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣରେ ଡ୍ରୋଗ୍ ପାରାସୁଟ୍ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ଗଗନଯାନ କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲର ଡିଲେରେସନ୍ ସିଷ୍ଟମରେ 4ଟି ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର 10ଟି ପାରାସୁଟ୍ ଅଛି । ଦୁଇଟି ଆପେକ୍ସ କଭର ସେପାରେସନ୍ ପାରାସୁଟ୍ ପ୍ରଥମେ ଖୋଲନ୍ତି, ଯାହାକି ପାରାଚୁଟ୍ ଚାମ୍ବରର ସୁରକ୍ଷା କଭରକୁ ହଟାଇଥାଏ । ଏହା ପରେ ଦୁଇଟି ଡ୍ରୋଗ୍ ପାରାସୁଟ୍ ଆସିଥାଏ, ଯାହା ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ । ଡ୍ରୋଗ୍ ମୁକ୍ତ ହେବା ପରେ, ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ପାରାସୁଟ୍ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ 3ଟି ପାଇଲଟ୍ ପାରାସୁଟ୍ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହା କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଆହୁରି ହ୍ରାସ କରିଥାଏ, ଯାହା ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥାଏ ।
ISRO successfully completed Drogue Parachute Deployment Qualification Tests for the Gaganyaan Crew Module at the RTRS facility of TBRL, Chandigarh, during 18–19 December 2025.— ISRO (@isro) December 20, 2025
ସଫଳତା ହାସଲ କଲା ଡ୍ରୋଗ୍ ପାରାସୁଟ୍
ଡ୍ରୋଗ୍ ପାରାସୁଟ୍ ଏହି ସିଷ୍ଟମର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାଦାନ, ଯାହା କ୍ରୁ ମଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଏବଂ ମହାକାଶରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ଏହାର ଗତିକୁ ନିରାପଦ ସ୍ତରକୁ ହ୍ରାସ କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସିରିଜ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଡ୍ରୋଗ୍ ପାରାସୁଟ୍ର ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦାବିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରିବା । ଇସ୍ରୋ ଅନୁଯାୟୀ, ଡ୍ରୋଗ୍ ପାରାସୁଟ୍ରେ ଉଭୟ RTRS ପରୀକ୍ଷଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା, ସମସ୍ତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା ।
ବିକ୍ରମ ସାରାଭାଇ ମହାକାଶ କେନ୍ଦ୍ର, ଏରିଆଲ୍ ଡେଲିଭରି ଗବେଷଣା ଏବଂ ବିକାଶ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ, DRDO ଏବଂ TBRLର ସକ୍ରିୟ ସମର୍ଥନ ଏବଂ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ବାରା ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ସଫଳତାର ସହିତ ଶେଷ ହୋଇଛି । ଏହି ପରୀକ୍ଷଣ ଭାରତର ମାନବ ମହାକାଶ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପାରାସୁଟ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଦିଗରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ।
ଭାରତର ଗଗନଯାନ ମିଶନ
ଇସ୍ରୋ ଗଗନଯାନ ମିଶନ ଜରିଆରେ ମନୁଷ୍ୟକୁ ମହାକାଶକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ପୃଥିବୀ ଫେରାଇଆଣିବାର କ୍ଷମତା ଦର୍ଶାଇବା ଲାଗି ଯୋଜନା ରଖିଛି । ଦେଶର ପ୍ରଥମ ମାନବ ମିଶନ ଭାବେ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଥିବା ଏହି ମିଶନରେ 4ଜଣ ମହାକାଶଚାରୀ ଯାତ୍ରା କରିବେ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନିକଟରେ ଆକ୍ସିଓମ-4 ମିଶନରେ ମହାକାଶ ଗସ୍ତ କରି ଫେରିଥିବା ଗ୍ରୁପ କ୍ୟାପ୍ଟେନ ଶୁଭାଂଶୁ ଶୁକ୍ଲା ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି । ଖୁବଶୀଘ୍ର, ଭାରତ ମହାକାଶକୁ ଏକ ମାନବହୀନ ମିଶନ ପଠାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ରୋବୋଟ୍ ବ୍ୟୋମମିତ୍ର ମଧ୍ୟ ସାମିଲ । ମିଶନର ଅଧିକାଂଶ ପରୀକ୍ଷଣ ପୂର୍ବରୁ ସମାପ୍ତ ହୋଇସାରିଛି । ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହେ, ତେବେ ଭାରତ ମହାକାଶକୁ ମଣିଷ ପଠାଇବାରେ ଚତୁର୍ଥ ଦେଶ ହେବ ।