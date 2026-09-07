ISRO ହେବନି Privatise: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ମିଶନ!
ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ କେତେକ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଇସ୍ରୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସଂସ୍ଥାର ଘରୋଇକରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ ।
Published : September 7, 2026 at 2:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO)ର ଘରୋଇକରଣକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟକରିଣ ଜାରି କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇସ୍ରୋର କୌଣସି ଘରୋଇକରଣ ବା ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କମାଯିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ଇସ୍ରୋ ଏବେ ଯେମିତି ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସେମିତି ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ କାମ କରିବ ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ସେକ୍ଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରୋ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିବ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ କେବଳ ମାଚ୍ୟୁର୍ଡ ବା ବିକଶିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବେ ।
କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ?
ଏହି ପୂରୀ ବିବାଦ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ତେଜିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରୋର 2ଟିି କର୍ମଚାରୀ ସଘଂ ମିଳିତ ଭାବେ ବିକ୍ରମସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସଂସ୍ଥାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଇସ୍ରୋର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏବଂ ଅପରେସନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ମାଗିଥିଲେ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (IN-SPACe)ର ଚେୟାରପର୍ସନ ପବନ ଗୋଏଙ୍କା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଗୋଏଙ୍କା କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇସ୍ରୋ କୌଣସି ରକେଟ୍ ବା ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଘରୋଇ ସେକ୍ଟର ଏବଂ PSU ଗୁଡିକ ଏହି କାମ କରିବେ । ଏହାକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଘଂ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଉଚିତ୍ ।
Clarification regarding media reports on concerns relating to Space Sector Reforms and the role of ISRO— ISRO (@isro) September 6, 2026
ISRO’s Next Chapter: Leading India’s National Space Ecosystem
There has been considerable reporting in parts of the media around the future role of ISRO including speculations…
ଇସ୍ରୋର ଆଗାମୀ ମିଶନ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଗବେଷଣା:
ଇସ୍ରୋ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂସ୍ଥାର ଭୂମିକା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ । ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବେ ଫ୍ରଣ୍ଟିଅର୍ R&D, ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଆଣ୍ଡ କଟିଂ-ଏଜ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହ୍ୟୁମାନ୍ ସ୍ପେସ୍ଫ୍ଲାଇଟ୍, ନେକ୍ସଟ୍-ଜେନେରେସନ୍ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଗଭୀର ମହାକାଶ ତଥା ଗ୍ରହ ମିଶନ ଉପେରେ ନିଜର ପୁରା ଫୋକସ ରଖିବ । ଏହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ପାଇଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ପେଲୋଡ୍ ଓ ପ୍ରୋପଲସନ ସିଷ୍ଟମର ବିକାଶ କାମ ଜାରି ରହିବ । ସାଧାଗଣ ରକେଟ୍ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କାମ ଟେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରୋର ଟିମ୍ 2035 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ 2040 ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନବ ପ୍ରେରଣ ଭଳି ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ ।
There has been some misleading narrative in the media around the future role of ISRO. Let me say it unequivocally: ISRO’ s role is by no means diminishing. It will remain the bedrock of Indian space sector.— Pawan K Goenka (@GoenkaPk) September 6, 2026
The reforms since 2020 are about expanding India’s overall space…
ଏହି ବିବାଦ ପରେ IN-SPACeର ଚେୟାରପର୍ସନ ପବନ ଗୋଏଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2020ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟର ସଂସ୍କାରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାଶ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ବିସ୍ତାର କରିବା । ଭାରତ ଆଗାମୀ 2030 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 50ଟି ଲଞ୍ଚିଂ ବା ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିବାର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ଯ ରଖିଛି । ଏତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଇସ୍ରୋ ଏବଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରୋ କେବଳ ଜଟିଳ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିପାରିବ ।