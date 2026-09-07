ETV Bharat / technology

ISRO ହେବନି Privatise: କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧ ପରେ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି କମ୍ପାନୀର ଆଗାମୀ ମିଶନ!

ମିଡିଆରେ ପ୍ରକାଶିତ କେତେକ ରିପୋର୍ଟ ପରେ ଇସ୍ରୋ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ସଂସ୍ଥାର ଘରୋଇକରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ହ୍ରାସ ପାଇବ ନାହିଁ ।

ISRO has made it clear that there will be no privatization or privatisation of ISRO or its importance will be diminished.
ISRO ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଇସ୍ରୋର କୌଣସି ଘରୋଇକରଣ ବା ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କମାଯିବ ନାହିଁ । (ANI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 7, 2026 at 2:31 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା (ISRO)ର ଘରୋଇକରଣକୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଉପରେ ଏବେ ଏକ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍‌ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ରବିବାର ଦିନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟକରିଣ ଜାରି କରାଯାଇ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଇସ୍ରୋର କୌଣସି ଘରୋଇକରଣ ବା ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ କରାଯିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ କମାଯିବ ନାହିଁ । ଅର୍ଥାତ ଇସ୍ରୋ ଏବେ ଯେମିତି ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ବି ସେମିତି ଏକ ସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ହିସାବରେ କାମ କରିବ ।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାର୍ଟଫର୍ମ Xରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସଂସ୍ଥା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ମହାକାଶ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଘରୋଇ ସେକ୍ଟର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରୋ ନିଜର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢିର ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ମହାକାଶ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ କରିପାରିବ । ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍‌ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଗୁଡିକ କେବଳ ମାଚ୍ୟୁର୍ଡ ବା ବିକଶିତ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିବେ ।

କାହିଁକି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ବିବାଦ?

ଏହି ପୂରୀ ବିବାଦ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 4 ତାରିଖରେ ତେଜିଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରୋର 2ଟିି କର୍ମଚାରୀ ସଘଂ ମିଳିତ ଭାବେ ବିକ୍ରମସାରାଭାଇ ସ୍ପେସ୍ ସେଣ୍ଟରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ତଥା ସଂସ୍ଥାର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ । ଇସ୍ରୋର ମାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ଏବଂ ଅପରେସନାଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯିବା ନେଇ ଆସିଥିବା ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ମାଗିଥିଲେ । ଗତ ଅଗଷ୍ଟ 21ରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ପେସ୍ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଥରାଇଜେସନ୍ ସେଣ୍ଟର (IN-SPACe)ର ଚେୟାରପର୍ସନ ପବନ ଗୋଏଙ୍କା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ । ଗୋଏଙ୍କା କହିଥିଲେ ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଇସ୍ରୋ କୌଣସି ରକେଟ୍ ବା ଲଞ୍ଚ ଭେହିକିଲ୍ ତିଆରି କରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଘରୋଇ ସେକ୍ଟର ଏବଂ PSU ଗୁଡିକ ଏହି କାମ କରିବେ । ଏହାକୁ ନେଇ କର୍ମଚାରୀ ସଘଂ ପ୍ରତିବାଦ କରି କହିଥିଲା ଯେ ଇସ୍ରୋର ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦେଶର ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ହସ୍ତାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଉଚିତ୍ ।

ଇସ୍ରୋର ଆଗାମୀ ମିଶନ ଏବଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍ ଗବେଷଣା:

ଇସ୍ରୋ ନିଜ ପୋଷ୍ଟରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସଂସ୍ଥାର ଭୂମିକା ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ । ସଂସ୍ଥା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏବେ ଫ୍ରଣ୍ଟିଅର୍ R&D, ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ଆଣ୍ଡ କଟିଂ-ଏଜ୍‌ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି, ହ୍ୟୁମାନ୍‌ ସ୍ପେସ୍‌ଫ୍ଲାଇଟ୍, ନେକ୍ସଟ୍‌-ଜେନେରେସନ୍‌ ଲଞ୍ଚ ସିଷ୍ଟମ ଏବଂ ଗଭୀର ମହାକାଶ ତଥା ଗ୍ରହ ମିଶନ ଉପେରେ ନିଜର ପୁରା ଫୋକସ ରଖିବ । ଏହା ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ, ନାଭିଗେସନ୍ ଏବଂ ଆର୍ଥ ଅବଜରଭେସନ ପାଇଂ ଆଡଭାନ୍ସଡ୍‌ ପେଲୋଡ୍‌ ଓ ପ୍ରୋପଲସନ ସିଷ୍ଟମର ବିକାଶ କାମ ଜାରି ରହିବ । ସାଧାଗଣ ରକେଟ୍ ଏବଂ ସାଟେଲାଇଟ୍ ଉତ୍ପାଦନ କାମ ଟେଣ୍ଡର କିମ୍ବା ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକ ପକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାର ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯିବ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରୋର ଟିମ୍ 2035 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ 2040 ସୁଦ୍ଧା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାନବ ପ୍ରେରଣ ଭଳି ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସଫଳ କରିପାରିବେ ।

ଏହି ବିବାଦ ପରେ IN-SPACeର ଚେୟାରପର୍ସନ ପବନ ଗୋଏଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନିଜର ସ୍ପଷ୍ଟିକରଣ ରଖିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ 2020ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ସ୍ପେସ୍ ସେକ୍ଟର ସଂସ୍କାରର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାରତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାକାଶ ଇକୋସିଷ୍ଟମର ବିସ୍ତାର କରିବା । ଭାରତ ଆଗାମୀ 2030 ସୁଦ୍ଧା ବାର୍ଷିକ 50ଟି ଲଞ୍ଚିଂ ବା ପ୍ରକ୍ଷେପଣ କରିବାର ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ଯ ରଖିଛି । ଏତେ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହାସଲ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଇସ୍ରୋ ଏବଂ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ମିଳିତ ଭାବେ କାମ କରିବାକୁ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଇସ୍ରୋ କେବଳ ଜଟିଳ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଗବେଷଣା ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିପାରିବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ମାତ୍ର 6.10 ଲକ୍ଷରେ Maruti ଲଞ୍ଚ କଲା Baleno Facelift: ମିଳିବ Level 2 ADAS ସହ Cooled Seats!

Nvidia ଲଞ୍ଚ କଲା PAIR ଟୁଲ୍‌: ଘରେ ଥିବା ସବୁ ଡିଭାଇସ୍‌ରେ ଶେୟାର ହେବ AI ପାୱାର, କମିଯିବ ଅପେକ୍ଷା ସମୟ!

Anand Mahindra ଲଞ୍ଚ କଲେ Jawa 42 Bobber All Stars Edition: ଦମଦାର ଲୁକ୍ ସହ ଜାଣନ୍ତୁ କେତେ ରହିଛି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ!

TAGGED:

ISRO PRIVATISATION NEWS UPDATES
INSPACE PAWAN GOENKA STATEMENT
ISRO EMPLOYEE ASSOCIATION LETTER
ଇସ୍ରୋ
ISRO SPACE REFORMS CLARIFICATION

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.