ETV Bharat / technology

ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସୁପରଫାଷ୍ଟ! ଆଜି ରାତି 9 ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ IRCTC ର ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍‌, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ IRCTC ର ଏକ ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ତେଜ୍ ଚେକଆଉଟ୍ ଭଳି ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।

Train ticket booking will be superfast! IRCTC's new beta website will go live at 9 pm tonight
ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସୁପରଫାଷ୍ଟ! ଆଜି ରାତି 9 ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ IRCTC ର ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍‌ (Photo Credit: ANI)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 15, 2026 at 8:55 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । IRCTC ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ର ବିଟା ସଂସ୍କରଣ ଆଜି 15 ଜୁଲାଇ 2026 ରାତି ଠିକ୍ 9 ଟାରୁ ଲାଇଭ୍ କରାଯିବ । ଗତ ମାସରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଜୟପୁରର MNIT ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହି ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆସିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସହଜ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜର ଫିଡ୍‌ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ।

ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ହୋଇଥିବା 4 ଟି ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ:

ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବିଟା ସଂସ୍କରଣରେ 4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି:

ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି: ୱେବସାଇଟ୍‌ରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପପ୍-ଅପ୍ସ, ବାରମ୍ବାର ବିରକ୍ତ କରୁଥିବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଅଯଥା କ୍ୟାପ୍‌ଚା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।

ଏକାସଙ୍ଗେ ସିଟ୍ ଆଭେଲବିଲିଟି: ଏବେ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍‌ର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍‌ର ସିଟ୍ ସୂଚନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଚେକ୍ ନକରି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।

ଦ୍ରୁତ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁକିଂ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ।

ପାସେଞ୍ଜର ଡିଟେଲ୍ସ ସେଭ୍: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଏବେ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଭ୍ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।

ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ:

IRCTCର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଇଟ୍ ପ୍ରଥମେ 2002 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 14.5 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଉଛି । ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ସମୟରେ ସର୍ଭର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ ଏଭଳି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା ପ୍ରତି ମିନିଟ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ।

ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍‌କୁ irctc.co.in ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଯାର ଲିଙ୍କ୍ ପୁରୁଣା ସାଇଟ୍‌ର ହୋମ୍ ପେଜ୍‌ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ପାସେଞ୍ଜର ରିଜରଭେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (PRS) ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଯାହାପରେ ପୁରା ଅପଡେଟେଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢନ୍ତୁ:

ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହେଲା Edge 70 Max 5G, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ସ୍ପେଶାଲ୍‌ ଫିଚର୍ସ ପାଇଁ ହେଉଛି ଭାଇରାଲ୍‌

ମୋବାଇଲ୍ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର କଲା 62,500 କୋଟିର ମେଗା ‘MPMS’ ଯୋଜନା, ଜାଣନ୍ତୁ କଣ ରହିଛି ସ୍ପେଶାଲ୍‌

ଆସିଲା Realme Narzo 100x 5G! ଦମଦାର ଫିଚର୍ସ ସାଙ୍ଗକୁ ଦାମ୍‌ ରହିଛି ବହୁତ କମ୍‌, ଜାଣନ୍ତୁ କେବେଠାରୁ ମିଳିବ

ଆପଲ୍ ଲଞ୍ଚ କଲା iOS 27 ପବ୍ଲିକ୍ ବିଟା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି କରିବେ ଡାଉନଲୋଡ୍‌

TAGGED:

IRCTC BETA SITE LOGIN
INDIAN RAILWAYS TICKET BOOKING
IRCTC NEXT GEN FEATURES
ରେଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ଆପ୍‌
IRCTC NEW WEBSITE

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.