ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ସୁପରଫାଷ୍ଟ! ଆଜି ରାତି 9 ଟାରେ ଲାଇଭ୍ ହେବ IRCTC ର ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍, ଦେଖନ୍ତୁ 4 ଟି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ
ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଜି ରାତି 9ଟାରେ IRCTC ର ଏକ ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁଥିରେ ତେଜ୍ ଚେକଆଉଟ୍ ଭଳି ବଡ଼ ସୁବିଧା ମିଳିବ ।
Published : July 15, 2026 at 8:55 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇର ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି । IRCTC ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ଅପଗ୍ରେଡେଡ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ବିଟା ସଂସ୍କରଣ ଆଜି 15 ଜୁଲାଇ 2026 ରାତି ଠିକ୍ 9 ଟାରୁ ଲାଇଭ୍ କରାଯିବ । ଗତ ମାସରେ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଜୟପୁରର MNIT ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଏହି ନୂଆ ପୋର୍ଟାଲ୍ ଆସିବା ନେଇ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ । ଏହି ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଡିଜାଇନ୍ ଏବଂ ସହଜ ଅନୁଭୂତି ମିଳିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ନିଜର ଫିଡ୍ବ୍ୟାକ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ ।
ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ହୋଇଥିବା 4 ଟି ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ:
ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ, ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ବିଟା ସଂସ୍କରଣରେ 4ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଧାର କରାଯାଇଛି:
ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷରୁ ମୁକ୍ତି: ୱେବସାଇଟ୍ରୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ପପ୍-ଅପ୍ସ, ବାରମ୍ବାର ବିରକ୍ତ କରୁଥିବା ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଏବଂ ଅଯଥା କ୍ୟାପ୍ଚା ଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ।
ଏକାସଙ୍ଗେ ସିଟ୍ ଆଭେଲବିଲିଟି: ଏବେ ୟୁଜରମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନ୍ର ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ର ସିଟ୍ ସୂଚନା ଅଲଗା ଅଲଗା ଚେକ୍ ନକରି, ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏକାସଙ୍ଗେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ।
ଦ୍ରୁତ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା: ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରିବାର ଷ୍ଟେପ୍ସ ବା ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା କମ୍ କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବୁକିଂ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ ହେବ ।
ପାସେଞ୍ଜର ଡିଟେଲ୍ସ ସେଭ୍: ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଏବେ ସିଷ୍ଟମରେ ସେଭ୍ ହୋଇ ରହିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ଟିକେଟ୍ କାଟିବା ସମୟରେ ତଥ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ।
ତତ୍କାଳ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ହେବ ଆହୁରି ସହଜ:
IRCTCର ଏହି ବର୍ତ୍ତମାନର ସାଇଟ୍ ପ୍ରଥମେ 2002 ମସିହାରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଏବେ ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାୟ 14.5 ଲକ୍ଷ ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ୍ ବୁକ୍ କରାଯାଉଛି । ତତ୍କାଳ ବୁକିଂ ସମୟରେ ସର୍ଭର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ଭିଡ଼କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଏହି ନୂଆ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଏଭଳି ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଏହା ପ୍ରତି ମିନିଟ୍ରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜରେ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବ ।
ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ନୂଆ ବିଟା ୱେବସାଇଟ୍କୁ irctc.co.in ଲିଙ୍କ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ସେସ୍ କରିପାରିବେ, ଯାର ଲିଙ୍କ୍ ପୁରୁଣା ସାଇଟ୍ର ହୋମ୍ ପେଜ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି । ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହାକୁ ପାସେଞ୍ଜର ରିଜରଭେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ (PRS) ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଯୋଡ଼ି ଦିଆଯିବ, ଯାହାପରେ ପୁରା ଅପଡେଟେଡ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ।