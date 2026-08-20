ମାର୍କେଟ୍ରେ iQOO ଲଞ୍ଚ କଲା iQOO Z11 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଓ Buds, ମିଳିବ 7050mAh ବ୍ୟାଟେରୀ
iQOO ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏହାର ପରଫରମାନ୍ସ ଓ ବ୍ୟାଟେରୀ କେନ୍ଦ୍ରିତ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ iQOO Z11 ଏବଂ ବଜେଟ୍ ବଡ୍ସ ଲଞ୍ଚ କରିଛି, ଯାହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଲ୍ୟ 34,999 ଟଙ୍କା ରହିଛି ।
Published : August 20, 2026 at 6:31 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ରାଣ୍ଡ iQOO ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଭେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାର ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି iQOO Buds ଲଞ୍ଚ କରିଛି । କମ୍ପାନୀ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ଫୋନ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ହାଇ-ପରଫରମାନ୍ସ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି । ଅନ୍ୟପଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଏବଂ ଗେମିଂ ୟୁଜର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଶସ୍ତା ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ iQOO ବଡ୍ସକୁ ଅଣାଯାଇଛି । ତେବେ କମ୍ପାନୀ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଡକ୍ଟକୁ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ବଜେଟ୍ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଆସନ୍ତୁ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରଡକ୍ଟର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ।
iQOO Z11ର ଫିଚର୍ସ ଓ ସ୍ପେସିଫିକେସନ:
ଡିସ୍ପ୍ଲେ: ଏଥିରେ 6.83 ଇଞ୍ଚର 1.5K କର୍ଭଡ୍ AMOLED ସ୍କ୍ରିନ୍ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା 144Hz ରିଫ୍ରେଶ୍ ରେଟ୍ ଏବଂ 2,000 ନିଟ୍ସ ପ୍ରତି ସେଗମେଣ୍ଟ ପିକ୍ ବ୍ରାଇଟ୍ନେସ୍ ସପୋର୍ଟ କରିଥାଏ । ଏହି ଡିସ୍ପ୍ଲେକୁ SGSର ଲୋ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ୍, ଲୋ ଫ୍ଲିକର ଏବଂ ଫାଇଭ୍-ଷ୍ଟାର୍ ସନଲାଇଟ୍ ଡିସ୍ପ୍ଲେ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଛି ।
ପ୍ରୋସେସର୍: ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଫୋନ୍ରେ ମିଡିଆଟେକ୍ ଡାଇମେନସିଟି 7500 ଟର୍ବୋ (MediaTek Dimensity 7500 Turbo) ଚିପ୍ସେଟ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ।
କ୍ୟାମେରା: ଫୋନ୍ ପଛରେ ଓଆଇଏସ୍ ସପୋର୍ଟ ଥିବା 50MP ସୋନି IMX882 ପ୍ରାଇମେରୀ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ 8MPର ଅଲ୍ଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଲେନ୍ସ ରହିଛି । ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଆଗରେ ଏକ 32MPର ଫ୍ରଣ୍ଟ କ୍ୟାମେରା ମିଳିବ ।
କୁଲିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍: ଗେମିଂ ସମୟରେ ଫୋନ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ରଖିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଥର ଏହି Z ସିରିଜ୍ରେ 3,800 Square ମିଲିମିଟରର ବ୍ୟାପକ ୱେପର୍ ଚ୍ୟାମ୍ବର୍ କୁଲିଙ୍ଗ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି ।
ବ୍ୟାଟେରୀ ଓ ସଫ୍ଟୱେର୍: ଫୋନ୍କୁ ପାୱାର ଦେବା ପାଇଁ ଏଥିରେ 44W ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହ ଏକ ଦମ୍ଦାର 7,050mAhର ମେଗା ବ୍ୟାଟେରୀ ମିଳୁଛି । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OriginOS 6 ଉପରେ ଚାଲିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ 3 ବର୍ଷର OS ଅପଡେଟ୍ ଓ 5 ବର୍ଷର ସିକ୍ୟୁରିଟି ଅପଡେଟ୍ ମିଳିବ । ସିକ୍ୟୁରିଟି ପାଇଁ ଏହାକୁ IP68 ଏବଂ IP69ର ୱାଟର୍ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ମିଳିଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ 5G, 4G ଏଲ୍ଟିଇ, ୱାଇ-ଫାଇ 6, ବଲ୍ୟୁଟୁଥ୍ 5.4, ଜିପିଏସ୍ ଏବଂ USB ଟାଇପ୍-ସି ପୋର୍ଟ ସାମିଲ ଅଛି ।
iQOO Z11ର ମୂଲ୍ଯ ଏବଂ ଅଫର୍:
ଏହାକୁ ତିନୋଟି ଭେରିଏଣ୍ଟରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି । ଯାହା ନିମ୍ନରେ ଦିଆଗଲା ।
|ଭେରିଏଣ୍ଟ
|ମୂଲ୍ୟ
|ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟେଡ୍ ମୂଲ୍ୟ
|6GB + 128GB
|Rs 34,999
|Rs 31,499
|8GB + 128GB
|Rs 39,999
|Rs 35,999
|8GB + 256GB
|Rs 44,999
|Rs 40,999
|12GB + 256GB
|Rs 49,999
|Rs 45,999
ଗ୍ରାହକମାନେ ଏହି ଗ୍ୟାଜେଟ୍କୁ ଆମାଜନ, iQOO ଇଣ୍ଡିଆ ୱେବସାଇଟ୍, ରିଲାଏନ୍ସ ଡିଜିଟାଲ୍ ଏବଂ ଆଇକୂ ସମେତ ଭିଭୋର ରିଟେଲ୍ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ କିଣିପାରିବେ । ଏହି ଫୋନ୍ର ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ 25 ଅଗଷ୍ଟ ଦିନ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ । ଲଞ୍ଚ ଅଫର୍ ଅଧୀନରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ଉପରେ 3,000 ଟଙ୍କାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ଏବଂ 1,000 ଟଙ୍କାର କୁପନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ । ଏହା ସହିତ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋ-କଷ୍ଟ EMI ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ।
iQOO Buds ର ଫିଚର୍ସ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟ:
Whether it's a long day or a longer playlist, the iQOO Buds are built to outlast it with 50 hrs of battery life.#iQOO #iQOOBuds pic.twitter.com/MsIoRjyjQE— iQOO India (@IqooInd) August 20, 2026
ଏହି ବଡ୍ସର ଫିଚର୍ସ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏଥିରେ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ 10mm ମୁଭିଙ୍ଗ୍ କଏଲ୍ ଡ୍ରାଇଭର୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି । କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହାର ଚାର୍ଜିଂ କେସ୍ ପେବଲ୍ (Pebble) ଆକାରର ଅଟେ ଏବଂ ଏହା କେସ୍ ସହିତ ମୋଟ୍ 50 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲାଇଫ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ । ଏଥିରେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟ୍ ଚାର୍ଜ କଲେ 4 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ପ୍ଲେବ୍ୟାକ୍ ମିଳିପାରିବ । କଲିଂ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଏଥିରେ ଡୁଆଲ୍ ମାଇକ୍ ଏବଂ AI କଲ୍ ନଏଜ୍ ରିଡକ୍ସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦିଆଯାଇଛି । କନେକ୍ଟିଭିଟି ପାଇଁ ଏଥିରେ ବଲ୍ୟୁଟୁଥ୍ 6.1 ର ସପୋର୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ IP54ର ରେଟିଂ ମିଳିଛି । ଗେମରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ବଡ୍ସରେ 42msର ବହୁତ କମ୍ ଗେମିଂ ଲେଟେନ୍ସି ମିଳିବ ବୋଲି କମ୍ପାନୀ ଦାବି କରିଛି । ଏହି ବଡ୍ସରେ ସିଲିକନ୍ ଟିପ୍ସ ଦିଆଯିବା ସହ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାଇଁ ଡବଲ-ଟ୍ୟାପ୍, ଟ୍ରିପଲ୍-ଟ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଟଚ୍-ହୋଲ୍ଡ ଭଳି ଜେସ୍ଚର୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସୁବିଧା ରହିଛି ।
iQOOର ଏହି ନୂଆ ଇୟରବଡ୍ସର ମୂଲ୍ୟ 1,899 ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି । ତେବେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ପେମେଣ୍ଟ କରି ଏହାକୁ କିଣିଲେ କମ୍ପାନୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 200 ଟଙ୍କାର ଇନଷ୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୟାଶବ୍ୟାକ୍ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ଯାହା ପରେ ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ 1,699 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିବ । କମ୍ପାନୀ ଏହାକୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ‘ଫ୍ଲେମ୍ ୟେଲୋ’ (Flame Yellow) ରଙ୍ଗରେ ଲଞ୍ଚ କରିଛି ଏବଂ ଏହାର ସେଲ୍ ଆସନ୍ତା 24 ଅଗଷ୍ଟ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12 ଟାରୁ ଆମାଜନ ଉପରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ।