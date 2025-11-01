ETV Bharat / technology

144Hz ଡିସପ୍ଲେ ସହ ଲଞ୍ଚ ହେଲା iQOO Neo 11; ଦାମ ଓ ଫିଚର୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ

ଆଇକୁ ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ iQOO Neo 11କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହାର ଦାମ କେତେ ଓ ଫିଚର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣନ୍ତୁ...

iQOO Neo 11
iQOO Neo 11 (Image Credit: iQOO)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 1, 2025 at 11:10 AM IST

2 Min Read
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: Vivoର ସବ-ବ୍ରାଣ୍ଡ iQOO ଚୀନରେ ଏକ ନୂଆ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ iQOO Neo 11କୁ ଲଞ୍ଚ କରିଛି । ଏହା ଏକ ଗେମର-କେନ୍ଦ୍ରିତ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଏଥିରେ 144Hz AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି । ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏଥିରେ Snapdragon 8 Elite SoC ପ୍ରୋସେସର, 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM, 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଏବଂ 100W ଚାର୍ଜିଂ ସପୋର୍ଟ ସହିତ 7500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହା ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OriginOS 6 ଚାଲିଥାଏ । ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ IP68 ଏବଂ IP69 ରେଟିଂ ଅଛି ।

iQOO Neo 11: ସ୍ପେଶିଫିକେସନ

ଆଇକୁ ନିଓ 11 ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 6.82-ଇଞ୍ଚ 2K LTPO AMOLED ଡିସପ୍ଲେ ରହିଛି ଯାହା 144Hz ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରିଫ୍ରେସ୍ ରେଟ୍, 510 ppi ପିକ୍ସେଲ ଘନତା, 2592Hz PWM ଡିମିଂ ଏବଂ 3200Hz ଟଚ୍ ସାମ୍ପଲିଂ ରେଟ୍ ସହିତ ଆସିଥାଏ । ଏହା 16GB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ RAM ଏବଂ 1TB ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ସହିତ ଏକ Snapdragon 8 Elite ଚିପସେଟ୍ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ । ହ୍ୟାଣ୍ଡସେଟ୍‌ରେ ଥର୍ମାଲ୍ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ 8K ଭାପର୍ ଚାମ୍ବର ରହିଛି ।

ଡିଭାଇସର କ୍ୟାମେରା କଥା କହିଲେ, ଏଥିରେ f/1.88 ଆପେର୍ଚର ଏବଂ OIS ସମର୍ଥନ ସହିତ 50-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ମୁଖ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଏବଂ f/2.2 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 8-ମେଗାପିକ୍ସେଲ ଅଲଟ୍ରାୱାଇଡ୍ କ୍ୟାମେରା ସହିତ ଏକ ଡୁଆଲ୍ ରିଅର୍ କ୍ୟାମେରା ସେଟଅପ୍‌ ଦିଆଯାଇଛି । ସେହିପରି ଏହାର ସାମ୍ନା ଭାଗରେ f/2.45 ଆପେର୍ଚର ସହିତ 16MP କ୍ୟାମେରା ରହିଛି ।

ସ୍ମାର୍ଟଫୋନରେ 100W ତାରଯୁକ୍ତ ଦ୍ରୁତ ଚାର୍ଜିଂ ସମର୍ଥନ ସହିତ 7,500mAh ବ୍ୟାଟେରୀ ରହିଛି । ଏହା Android 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OriginOS 6 ଚାଲିଥାଏ । ଏହା ବ୍ୟତୀତ iQOO Neo 11ରେ 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, NFC, GNSS, QZSS ଏବଂ ଏକ USB Type-C ପୋର୍ଟ ରହିଛି । ଫୋନରେ ଏକ ଅଲଟ୍ରାସୋନିକ 3D ଫିଙ୍ଗରପ୍ରିଣ୍ଟ ସେନ୍ସର ଅଛି । ଏହା ଧୂଳି ଏବଂ ପାଣି ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ IP68 + IP69 ରେଟିଂ ବହନ କରେ ।

ଫିଚର୍ସବିବରଣୀ
ଡିସପ୍ଲେ144Hz | 6.82-ଇଞ୍ଚ 2K LTPO AMOLED
ପ୍ରୋସେସରSnapdragon 8 Elite
ପଛ କ୍ୟାମେରା50MP (ମୁଖ୍ୟ) + 8MP (ଅଲଟ୍ରା-ୱାଇଡ୍‌)
ଆଗ କ୍ୟାମେରା16MP
ବ୍ୟାଟେରୀ7,500mAh
ଚାର୍ଜିଂ କ୍ଷମତା100W
ଅପରେଟିଂ ସିଷ୍ଟମ (OS)ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍‌ 16 ଉପରେ ଆଧାରିତ OriginOS 6

iQOO Neo 11: ଦାମ ଓ ଉପଲବ୍ଧତା

ଏହି ସ୍ମାର୍ଟଫୋନର ଦାମ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 12GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ CNY 2,599 (ପ୍ରାୟ 32,000 ଟଙ୍କା), 12GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ CNY 2,999 (ପ୍ରାୟ 37,000 ଟଙ୍କା), 16GB RAM + 256GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ CNY 2,899 (ପ୍ରାୟ 36,000 ଟଙ୍କା), 16GB RAM + 512GB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଭାରିଏଣ୍ଟ ପାଇଁ CNY 3,299 (ପ୍ରାୟ 41,000 ଟଙ୍କା) ଏବଂ 16GB RAM + 1TB ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ମଡେଲ୍ ପାଇଁ CNY 3,799 (ପ୍ରାୟ 47,000 ଟଙ୍କା)ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି । ଏହା 4ଟି ରଙ୍ଗ ବିକଳ୍ପ ଯେପରିକି- ଫେସିଂ ଦି ୱିଣ୍ଡ, ଗ୍ଲୋଇଂ ହ୍ବାଇଟ୍, ପିକ୍ସେଲ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ ସାଡୋ ବ୍ଲାକ୍ ରେ ଉପଲବ୍ଧ ।

RAM + ଷ୍ଟୋରେଜ୍‌ଦାମ
12GB + 256GBCNY 2,599 (ପ୍ରାୟ 32,000 ଟଙ୍କା)
12GB + 512GBCNY 2,999 (ପ୍ରାୟ 37,000 ଟଙ୍କା)
16GB + 256GBCNY 2,899 (ପ୍ରାୟ 36,000 ଟଙ୍କା)
16GB + 512GBCNY 3,299 (ପ୍ରାୟ 41,000 ଟଙ୍କା)
16GB + 1TBCNY 3,799 (ପ୍ରାୟ 47,000 ଟଙ୍କା)
